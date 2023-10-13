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Клинические и генетические особенности некоторых наследственных ихтиозов

Заболевание

Распространенность

Генная мутация

Начало

Характер чешуйчатых образований

Распределение

Сопутствующие клинические проявления

Несиндромные ихтиозы

Вульгарный ихтиоз (аутосомно-доминантный)

Распространенность варьируется в зависимости от этнической принадлежности: 10:792 в исследовании английских школьников против 1:5025 в исследовании русской когорты †

FLG

Детство

Блестящие

Обычно на спине и разгибательных поверхностях, но не в кожных складках

Как правило, выражен кожный рисунок на ладонях и подошвах

Атопия

Фолликулярный кератоз

Астма

Х-сцепленный рецессивный ихтиоз

Распространенность варьируется в зависимости от этнической принадлежности: 1:1500 мужчин в когортном исследовании США против 1:4000–6000 в европейских когортных исследованиях †

STS

Сразу после рождения или в младенчестве

Крупные, темные, обычно грубые (могут быть мелкими)

В области шеи и туловища

Нормальное состояние ладоней и подошв

Помутнение роговицы

Крипторхизм

Рак яичка

Врожденный аутосомно-рецессивный ихтиоз

Пластинчатый ихтиоз

1:300,000

Многие из них, например, TGM1, ABCA12, ALOXE3

Сразу после рождения

Большие, грубые, иногда блестящие

На большей части поверхности тела

Вариабельные изменения на коже ладоней и подошв

Эктропион

Гипогидроз с непереносимостью жары

Алопеция

Врожденная ихтиозиформная эритродермия*

1:300,000

Как и пластинчатый ихтиоз

Сразу после рождения

Толстые, бородавчатые

При рождении: покраснение кожи и волдыри

В зрелом возрасте: шелушение

На большей части поверхности тела

Бородавчатые образования, особенно на кожных складках и сгибах

Буллы, частые инфекции кожи

Ихтиоз Арлекина

< 1: 100 000

ABCA12

Сразу после рождения

Толстый, похожий на фарфор и похожий на бронежилет с глубокими бороздами

Все тело

Эктропион, выворачивание губ (эклабион), гипоплазия носа, многоводие, деформации изгиба, обезвоживание, тяжелая инфекция, дыхательная недостаточность

*Это расстройство также называют врожденной буллезной ихтиозиформной эритродермией или эпидермолитическим гиперкератозом. Мутации являются спонтанными примерно в 50% случаев.

Gutiérrez-Cerrajero C, Sprecher E, Paller AS, et al: Ichthyosis. Nat Rev Dis Primers 9(1):2, 2023. doi: 10.1038/s41572-022-00412-3

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