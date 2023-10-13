Клинические и генетические особенности некоторых наследственных ихтиозов
Заболевание
Распространенность
Генная мутация
Начало
Характер чешуйчатых образований
Распределение
Сопутствующие клинические проявления
Несиндромные ихтиозы
Вульгарный ихтиоз (аутосомно-доминантный)
Распространенность варьируется в зависимости от этнической принадлежности: 10:792 в исследовании английских школьников против 1:5025 в исследовании русской когорты †
FLG
Детство
Блестящие
Обычно на спине и разгибательных поверхностях, но не в кожных складках
Как правило, выражен кожный рисунок на ладонях и подошвах
Атопия
Х-сцепленный рецессивный ихтиоз
Распространенность варьируется в зависимости от этнической принадлежности: 1:1500 мужчин в когортном исследовании США против 1:4000–6000 в европейских когортных исследованиях †
STS
Сразу после рождения или в младенчестве
Крупные, темные, обычно грубые (могут быть мелкими)
В области шеи и туловища
Нормальное состояние ладоней и подошв
Помутнение роговицы
Врожденный аутосомно-рецессивный ихтиоз
Пластинчатый ихтиоз
1:300,000
Многие из них, например, TGM1, ABCA12, ALOXE3
Сразу после рождения
Большие, грубые, иногда блестящие
На большей части поверхности тела
Вариабельные изменения на коже ладоней и подошв
Гипогидроз с непереносимостью жары
Врожденная ихтиозиформная эритродермия*
1:300,000
Как и пластинчатый ихтиоз
Сразу после рождения
Толстые, бородавчатые
При рождении: покраснение кожи и волдыри
В зрелом возрасте: шелушение
На большей части поверхности тела
Бородавчатые образования, особенно на кожных складках и сгибах
Буллы, частые инфекции кожи
Ихтиоз Арлекина
< 1: 100 000
ABCA12
Сразу после рождения
Толстый, похожий на фарфор и похожий на бронежилет с глубокими бороздами
Все тело
Эктропион, выворачивание губ (эклабион), гипоплазия носа, многоводие, деформации изгиба, обезвоживание, тяжелая инфекция, дыхательная недостаточность
*Это расстройство также называют врожденной буллезной ихтиозиформной эритродермией или эпидермолитическим гиперкератозом. Мутации являются спонтанными примерно в 50% случаев.
† Gutiérrez-Cerrajero C, Sprecher E, Paller AS, et al: Ichthyosis. Nat Rev Dis Primers 9(1):2, 2023. doi: 10.1038/s41572-022-00412-3