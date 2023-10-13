Классификация тромбоцитопений
Причина
Условия
Уменьшение или отсутствие мегакариоцитов в костном мозге
Миелосупрессивные препараты (например, гидроксимочевина, интерферон альфа-2b, химиотерапевтические препараты)
Пароксзимальная ночная гемоглобинурия (у некоторых пациентов)
Сниженная выработка тромбоцитов, несмотря на присутствие мегакариоцитов в костном мозге
Алкоголь-индуцированная тромбоцитопения
Использование Бортезомиба
ВИЧ-ассоциированнаятромбоцитопения
Миелодиспластические синдромы (у некоторых пациентов)
Удержание тромбоцитов в увеличеной селезенке
Цирроз с застойнойспленомегалией
Иммунологическое разрушение
Системные ревматические заболевания
Лекарственно-индуцированная тромбоцитопения
Гепатит B-ассоциированная тромбоцитопения (редко)
Гепатит С-ассоциированная тромбоцитопения
ВИЧ-ассоциированнаятромбоцитопения
Лимфопролиферативные нарушения (например, хронический лимфолейкоз)
Аллоиммунная тромбоцитопения новорожденных
Посттрансфузионная пурпура
Неиммунологическое разрушение
Некоторые системные инфекции (например, гепатит [любой], инфекционный мононуклеоз, цитомегаловирусная инфекция или лихорадка денге)
Диссеминированное внутрисосудистое свертывание
Гемолитический уремический синдром
Тромбоцитопения при остром респираторном дистресс-синдроме
Разбавление
Массовая заместительное илиобменное переливание крови эритроцитов (при большинствепереливанийэритроцитов используются хранимые эритроциты, которыене содержат большогочисла жизнеспособных тромбоцитов)
Неизвестная причина
Беременность (например, гестационная тромбоцитопения, HELLP-синдром [hemolysis (гемолиз), elevated (повышение уровня) liver enzymes (ферментов печени), а также low (низкое содержание) platelets (тромбоцитов)])* †
*Возможные механизмы могут включать ускоренное разрушение, снижение выработки и секвестрацию плаценты
† Дополнительную информацию можно найти у Фогерти А.Э. (Fogerty AE) и Кутера Д.Ж. (Kuter DJ). How I Treat Thrombocytopenia in Pregnancy. Blood Published online November 22, 2023. doi:10.1182/blood.2023020726