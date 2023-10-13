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Классификация тромбоцитопений

Причина

Условия

Уменьшение или отсутствие мегакариоцитов в костном мозге

Апластическая анемия

Лейкемия

Миелосупрессивные препараты (например, гидроксимочевина, интерферон альфа-2b, химиотерапевтические препараты)

Пароксзимальная ночная гемоглобинурия (у некоторых пациентов)

Сниженная выработка тромбоцитов, несмотря на присутствие мегакариоцитов в костном мозге

Алкоголь-индуцированная тромбоцитопения

Использование Бортезомиба

ВИЧ-ассоциированнаятромбоцитопения

Миелодиспластические синдромы (у некоторых пациентов)

Дефицит витамина B12 или дефицит фолата (фолиевой кислоты)

Удержание тромбоцитов в увеличеной селезенке

Цирроз с застойнойспленомегалией

Болезнь Гоше

Первичный миелофиброз

Саркоидоз

Иммунологическое разрушение

Антифосфолипидный синдром

Системные ревматические заболевания

Лекарственно-индуцированная тромбоцитопения

Гепатит B-ассоциированная тромбоцитопения (редко)

Гепатит С-ассоциированная тромбоцитопения

ВИЧ-ассоциированнаятромбоцитопения

Иммунная тромбоцитопения

Лимфопролиферативные нарушения (например, хронический лимфолейкоз)

Аллоиммунная тромбоцитопения новорожденных

Посттрансфузионная пурпура

Саркоидоз

Неиммунологическое разрушение

Некоторые системные инфекции (например, гепатит [любой], инфекционный мононуклеоз, цитомегаловирусная инфекция или лихорадка денге)

Диссеминированное внутрисосудистое свертывание

Гемолитический уремический синдром

Сепсис

Тромбоцитопения при остром респираторном дистресс-синдроме

Тромботическая тромбоцитопеническая пурпура

Разбавление

Массовая заместительное илиобменное переливание крови эритроцитов (при большинствепереливанийэритроцитов используются хранимые эритроциты, которыене содержат большогочисла жизнеспособных тромбоцитов)

Неизвестная причина

Беременность (например, гестационная тромбоцитопения, HELLP-синдром [hemolysis (гемолиз), elevated (повышение уровня) liver enzymes (ферментов печени), а также low (низкое содержание) platelets (тромбоцитов)])* †

*Возможные механизмы могут включать ускоренное разрушение, снижение выработки и секвестрацию плаценты

† Дополнительную информацию можно найти у Фогерти А.Э. (Fogerty AE) и Кутера Д.Ж. (Kuter DJ). How I Treat Thrombocytopenia in Pregnancy. Blood Published online November 22, 2023. doi:10.1182/blood.2023020726

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