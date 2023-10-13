* Тлеющая множественная миелома определяется при уровне моноклонального (М) белка сыворотки ≥ 3 г/дл и/или 10–59% клональных плазматических клеток костного мозга при отсутствии повышения уровня кальция, почечной недостаточности, анемии или заболевании костей.