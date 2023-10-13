История или данные, указывающие на причины аменореи
Анамнез или выявленная патология
Возможный связанный анамнез или данные обследований
Возможная причина
Прием определенных лекарственных препаратов
Медикаменты и препараты, влияющие на выделение дофамина (который способствует регулированию секреции пролактина):
Галакторея
Гиперпролактинемия
Гормональные и некоторые другие лекарственные средства, вызывающие дисбаланс естественного эстрогенного и андрогенного влияния:
Вирилизация
Лекарственно-индуцированная вирилизация
Тип телосложения
Высокий индекс массы тела (> 30 кг/м2)
Вирилизация
Низкий индекс массы тела (< 18,5 кг/м2)
Хроническое заболевание, чрезмерные физические нагрузки
Функциональная гипоталамическая аменорея
Гипотермия, брадикардия, другие виды аритмий и/или ощущение сердцебиения, гипотония
Функциональная гипоталамическая аменорея вследствие нервной анорексии или истощения, возможно сопровождающихся нарушением баланса электролитов (например, гипокалиемией, гипомагниемией)
Сниженный рвотный рефлекс, повреждения нёба, субконьюнктивальные кровоизлияния
Функциональная гипоталамическая аменорея вследствии булимии в сочетании с частой рвотой
Низкий рост
Первичная аменорея, крыловидная шея, широко расставленные соски
Кожные аномалии
Тёплая, влажная кожа
Тахикардия, тремор
Шершавая жирная кожа; выпадение бровей
Брадикардия, замедленные глубокие сухожильные рефлексы, увеличение массы тела, запоры
Акне
Гирсутизм или вирилизация
Повышенный уровень андрогенов вследствие
Стрии
Ожирение в области лица и шеи ("лунообразное" лицо,"бизоний горб"), ожирение туловища, тонкие конечности, вирилизация, гипертензия
Черный акантоз
Ожирение, вирилизация
Витилиго или гиперпигментация ладоней
Ортостатическая гипотензия
Общие признаки, позволяющие предполагать наличие нарушения уровня эстрогеннов или андрогенов
Симптомы эстрогеннойнедостаточности (например, приливы, ночная потливость, обычно в сочетании с сухостью и атрофией слизистой влагалища)
Факторы риска, такие как химиотерапия, облучение органов малого таза или аутоиммунные заболевания
Первичная недостаточность яичников
Функциональная гипоталамическая аменорея
Гирсутизм или вирилизацией
―
Повышенный уровень андрогенов вследствие
Первичная аменорея
Повышенный уровень андрогенов вследствие
Увеличения яичников
Повышенный уровень андрогенов вследствие
Аномалии развития молочных желез и половых органов
Галакторея
—
Гиперпролактинемия
Ночные головные боли, нарушение полей зрения
Опухоль гипофиза
Отсутствие или недоразвитие молочных желез (и вторичных половых признаков)
Своевременное адренархе
Первичная аменорея, вызванная овуляторной дисфункцией из-за изолированной недостаточности яичников
Отсутствие адренархе
Первичная аменорея, вызванная овуляторной дисфункцией вследствие гипоталамо-гипофизарной дисфункции
Отсутствие адренархе вместе с нарушением обоняния
Задержка развития молочных желез и появления вторичных половых признаков
Семейный анамнез задержки менархе
Конституциональная задержка роста и полового созревания
Нормальное развитие молочных желез и вторичных половых признаков в сочетании с первичной аменореей
Циклические боли внизу живота, увеличение матки и выбухание влагалища
Нарушение оттока менструальной крови
Гениталии неопределенного вида
Вирилизация
Истинный гермафродитизм
Псевдогермафродитизм
Сросшиеся половые губы, увеличенный уже при рождении клитор
―
Воздействие андрогенов в 1 триместре беременности, возможно указывающее на
Увеличение клитора после рождения
Вирилизация
Андроген-продуцирующая опухоль (обычно - яичника)
Вирилизации надпочечникового генеза
Прием анаболических стероидов
Нормальное строение наружных половых органов при недоразвитии вторичных половых признаков (иногда молочные железы развиты, но лобковое оволосение минимально)
Очевидное отсутствие шейки и тела матки
Синдром нечувствительности к андрогенам
Увеличение яичников (двухсторонее)
Симптомы дефицита эстрогена
Первичная недостаточность яичников вследствие аутоиммунного оофорита
Гирсутизм или вирилизация
Дефицит 17-гидроксилазы
Нарушения
Образование в полости таза (одностороннее)
Тазовые боли
Аномалии таза, почек или других частей мочевыводящих путей
Врожденные или приобретенные структурные аномалии таза
В редких случаях – опухоли таза (например, гранулезно-клеточные опухоли, кистозная тератома)