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Инфекции, вызываемые Bartonella

Виды

Проявления*

Риск

Насекомое-переносчик

Лечение

Бациллярный ангиоматоз

B. henselae, B. quintana

Множественные папулы и подкожные узелки (поражения кожи от пурпурного до ярко-красного цвета)

Диссеминированное висцеральное поражение

Лимфаденопатия

Гепатоспленомегалия

Иммунокомпрометированные пациенты

Вши, блохи

Доксициклин, азитромицин, эритромицин, фторхинолоны, рифампицин, кларитромицин

Траншейная лихорадка

B. quintana

Длительная или рецидивирующая лихорадка

Бактериемия

Эндокардит

Люди, проживающие в условиях скученности или плохой гигиены

Иммунокомпрометированные пациенты

Нательная вошь

Доксициклин, макролиды (при эндокардите добавляется гентамицин внутривенно в течение 2 недель)

Болезнь кошачьих царапин

B. henselae

Региональная лимфаденопатия, безболезненные папулы

Лихорадка

Эндокардит (часто, у пациентов с предрасполагающим клапанным пороком сердца)

Энцефалопатия

Нейроретинит

Хозяева кошек

Иммунокомпрометированные пациенты

Возможно, кошачьи блохи (которые также передают микроорганизмы среди самих кошек)

Азитромицин, доксициклин, фторхинолоны, рифампин, триметоприм/сульфаметоксазол (гентамицин внутривенно добавляется в течение 2 недель при эндокардите) †

Лихорадка Ороя, перуанская бородавка, (болезнь Карриона)

B. bacilliformis

Лихорадка Ороя: острая фебрильная гемолитическая анемия

Verruga peruana (системний бартонелёз): поражения кожи, сходные с бациллярным ангиоматозом

Бактериемия, вызванная Salmonella

Вторичные инфекции

Проживающие в Андах на высоте 600-2400 м

Москит Phlebotomus

Лихорадка Ороя: ципрофлоксацин с цефтриаксоном, хлорамфеникол часто с бета-лактамными антибиотиками (например, амоксициллин/клавуланат) или азитромицин

Перуанская бородавка: азитромицин, рифампин или ципрофлоксацин

* У нормального носителя.

† Лечение неосложненной болезни кошачьих царапин обычно не требуется у пациентов с нормальной иммунной системой, но часто применяется для уменьшения продолжительности симптомов (1).

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