Инфекции, вызываемые Bartonella
Виды
Проявления*
Риск
Насекомое-переносчик
Лечение
B. henselae, B. quintana
Множественные папулы и подкожные узелки (поражения кожи от пурпурного до ярко-красного цвета)
Диссеминированное висцеральное поражение
Лимфаденопатия
Гепатоспленомегалия
Иммунокомпрометированные пациенты
Вши, блохи
Доксициклин, азитромицин, эритромицин, фторхинолоны, рифампицин, кларитромицин
B. quintana
Длительная или рецидивирующая лихорадка
Люди, проживающие в условиях скученности или плохой гигиены
Иммунокомпрометированные пациенты
Нательная вошь
Доксициклин, макролиды (при эндокардите добавляется гентамицин внутривенно в течение 2 недель)
B. henselae
Региональная лимфаденопатия, безболезненные папулы
Лихорадка
Эндокардит (часто, у пациентов с предрасполагающим клапанным пороком сердца)
Энцефалопатия
Нейроретинит
Хозяева кошек
Иммунокомпрометированные пациенты
Возможно, кошачьи блохи (которые также передают микроорганизмы среди самих кошек)
Азитромицин, доксициклин, фторхинолоны, рифампин, триметоприм/сульфаметоксазол (гентамицин внутривенно добавляется в течение 2 недель при эндокардите) †
Лихорадка Ороя, перуанская бородавка, (болезнь Карриона)
B. bacilliformis
Лихорадка Ороя: острая фебрильная гемолитическая анемия
Verruga peruana (системний бартонелёз): поражения кожи, сходные с бациллярным ангиоматозом
Бактериемия, вызванная Salmonella
Вторичные инфекции
Проживающие в Андах на высоте 600-2400 м
Москит Phlebotomus
Лихорадка Ороя: ципрофлоксацин с цефтриаксоном, хлорамфеникол часто с бета-лактамными антибиотиками (например, амоксициллин/клавуланат) или азитромицин
Перуанская бородавка: азитромицин, рифампин или ципрофлоксацин
* У нормального носителя.
† Лечение неосложненной болезни кошачьих царапин обычно не требуется у пациентов с нормальной иммунной системой, но часто применяется для уменьшения продолжительности симптомов (1).