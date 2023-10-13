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Интерпретация признаков при гирсутизме

Признаки

Возможные причины

Бурное начало гирсутизма, припухлость в поясничной области или опухолевидное образование в малом тазу

Рак надпочечников или рак яичников

Черный акантоз

Синдром поликистозных яичников или другие гиперинсулинемические состояния

Рак

Ожирение по центральному типу, луноликость, стрии, артериальная гипертензия, проксимальная мышечная атрофия и слабость

Синдром Кушинга

Галакторея, аменорея (с или без дефицита полей зрения)

Нарушения функции гипофиза, вызывающие гиперпролактинемию

Нерегулярные менструации или аменорея, акне, ожирение, гирсутизм, что начинаются после полового созревания

Синдром поликистозных яичников

Признаки недостаточности питания, плохое состояние зубов (особенно у девочек-подростков)

Расстройства пищевого поведения

Потеря веса, лихорадка

Паранеопластические синдромы, вызванные скрытым раком

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