Значимые данные анамнеза у пациентов с сердцебиениями
Признаки
Возможная причина
Периодически возникающие «пропущенные» сокращения
Частое ритмичное сердцебиение с внезапным началом и окончанием
Нередко повторяющиеся эпизоды
ПСВТ, трепетание предсердий с АВ-блокадой 2:1, ЖТ
Обморок после эпизода сердцебиения
Дисфункция синусового узла, обходные АВ-пути проведения (как, например, при синдроме Вольфа-Паркинсона-Уайта), врожденный синдром удлиненного QT, ЖТ, фибрилляция предсердий, трепетание предсердий
Сердцебиения на фоне физической или эмоциональной нагрузки
Синусовая тахикардия (особенно у здоровых людей)
Желудочковая аритмия с ишемией, индуцированной физической нагрузкой (в частности, у людей с врожденными аритмиями или ИБС)
Сердцебиения после употребления лекарственных препаратов*
Медикаментозная причина
Чувство страха, тревоги или паника
Предполагает (но не подтверждает) наличие психологического фактора
Недавнее хирургическое вмешательство (послеоперационный период)
Синусовая тахикардия (например, вследствие инфекции, кровопотери, тромбоэмболии легочной артерии, боли), мерцательная аритмия, трепетание предсердий
Рецидивирующие эпизоды с детства
Суправентрикулярные нарушения ритма (например, атриовентрикулярная узловая реципрокная тахикардия, синдром Вольфа-Паркинсона- Уайта)
Врожденный синдром удлиненного QT (проявляется обычно в подростковом периоде)
Указание на обморочные состояния или внезапную смерть в семейном анамнезе
синдром Бругада, врожденный синдром удлиненного интервала QT, наследственная дилатационная кардиомиопатия, аритмогенная правожелудочковая кардиомиопатия или гипертрофическая кардиомиопатия
* Значение регулярного употребления препаратов (особенно лекарственных) или других субстанций (например, ежедневное употребление кофеина) обычно сложно установить; иногда диагностическое значение может иметь их отмена. Значение могут иметь все препараты, влияющие на сердечно-сосудистую систему, большинство психотропных средств, а также препараты, вызывающие гипокалиемию.
ИБС = ишемическая болезнь сердца; ПСП = преждевременные сокращения предсердий; ПСВТ = пароксизмальная суправентрикулярная тахикардия; ПВК = преждевременные сокращения желудочков; ЖТ = желудочковая тахикардия.