* Значение регулярного употребления препаратов (особенно лекарственных) или других субстанций (например, ежедневное употребление кофеина) обычно сложно установить; иногда диагностическое значение может иметь их отмена. Значение могут иметь все препараты, влияющие на сердечно-сосудистую систему, большинство психотропных средств, а также препараты, вызывающие гипокалиемию.