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Диагностические особенности разновидностей Plasmodium в мазке крови

Характеристика

Plasmodium vivax*

Plasmodium falciparum

Plasmodium malariae

Инфицированные красные кровяные тельца (ККТ) увеличены в размерах

Да

Нет

Нет

Зерна Шюффнера‡

Да

Нет

Нет

Пятнистость Маурера

Нет

Да§

Нет

Множественные инфекции эритроцитов

Редко

Да

Нет

Кольца с 2 точками хроматина

Редко

Часто

Нет

Серповидные гаметоциты

Нет

Да

Нет

Трофозоиты в виде штыка или ленты

Нет

Нет

Да

В периферической крови есть шизонты

Да

Редко

Да

Число мерозоитов на шизонт (среднее число [диапазон])

16 (12–24)

12 (8–24)¶

8 (6–12)

*Эритроциты, инфицированные P. ovale имеют бахрому, овальные и немного увеличены; в остальном напоминают P. vivax.

P. knowlesi морфологически сходны с P. malaria и их можно перепутать. P. knowlesi как причину заболевания следует рассмотреть у пациентов с малярией, приобретенной в Юго-Восточной Азии, особенно в Малайзии.

‡ Зёрна Шюффнера лучше всего заметны, когда мазок крови окрашен по методу Гимза.

§ Эта особенность не всегда видна.

¶ Шизонты заключены во внутренних органах и их обычно нет в периферической крови.

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