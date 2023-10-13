*Эритроциты, инфицированные P. ovale имеют бахрому, овальные и немного увеличены; в остальном напоминают P. vivax.

† P. knowlesi морфологически сходны с P. malaria и их можно перепутать. P. knowlesi как причину заболевания следует рассмотреть у пациентов с малярией, приобретенной в Юго-Восточной Азии, особенно в Малайзии.

‡ Зёрна Шюффнера лучше всего заметны, когда мазок крови окрашен по методу Гимза.

§ Эта особенность не всегда видна.