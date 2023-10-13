Диагностические особенности разновидностей Plasmodium в мазке крови
Характеристика
Plasmodium vivax*
Plasmodium falciparum
Plasmodium malariae†
Инфицированные красные кровяные тельца (ККТ) увеличены в размерах
Да
Нет
Нет
Зерна Шюффнера‡
Да
Нет
Нет
Пятнистость Маурера
Нет
Да§
Нет
Множественные инфекции эритроцитов
Редко
Да
Нет
Кольца с 2 точками хроматина
Редко
Часто
Нет
Серповидные гаметоциты
Нет
Да
Нет
Трофозоиты в виде штыка или ленты
Нет
Нет
Да
В периферической крови есть шизонты
Да
Редко
Да
Число мерозоитов на шизонт (среднее число [диапазон])
16 (12–24)
12 (8–24)¶
8 (6–12)
*Эритроциты, инфицированные P. ovale имеют бахрому, овальные и немного увеличены; в остальном напоминают P. vivax.
† P. knowlesi морфологически сходны с P. malaria и их можно перепутать. P. knowlesi как причину заболевания следует рассмотреть у пациентов с малярией, приобретенной в Юго-Восточной Азии, особенно в Малайзии.
‡ Зёрна Шюффнера лучше всего заметны, когда мазок крови окрашен по методу Гимза.
§ Эта особенность не всегда видна.
¶ Шизонты заключены во внутренних органах и их обычно нет в периферической крови.