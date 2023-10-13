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Данные, позволяющие предположить причину желтухи

Признаки

Возможные причины

Факторы риска

Злоупотребление алкоголем

Болезнь печени, связанная со злоупотреблением алкоголем, включая алкогольный гепатит и цирроз

Рак желудочно-кишечного тракта

Внепеченочная билиарная обструкция

Состояние гиперкоагуляции

Тромбоз печеночной вены (синдром Бадда-Киари)

Воспалительные заболевания кишечника

Первичный склерозирующий холангит

Беременность

Внутрипеченочный холестаз, стеатогепатит (острая жировая печень беременных)

Ранее выполненная холецистэктомия

Стриктуры желчных протоков

Постоянный или рецидивирующий конкремент в общем желчном протоке

Недавние хирургические вмешательства

Ишемический гепатит

Доброкачественный послеоперационный внутрипеченочный холестаз

Длительное хирургическое вмешательство по поводу коронарного шунтирования

Симптомы

Коликообразная боль в правом верхнем квадранте живота, правом плече, подлопаточной области (в период обследования больного или ранее)

Холедохолитиаз

Постоянная боль в правом квадранте живота

Острый алкогольный или вирусный гепатит, острый холангит

Темная моча

Конъюгированная гипербилирубинемия

Боли в суставах, отчечность, или и то, и другое

Гепатит (аутоиммунный или вирусный)

Гемохроматоз

Первичный склерозирующий холангит

Саркоидоз

Тошнота или рвота перед появлением желтухи

Острый гепатит

Обструкция камнем общего желчного протока (в частности, если сопровождается болями в животе или ригидностью мышц)

Зуд и стул цвета глины

Внутри- или внепеченочный холестаз, возможно тяжелый, если стул цвета глины

Продромальный период для вирусных гепатитов (например, лихорадка, слабость, миалгии)

Острый вирусный гепатит

Объективное обследование

Сосудистые коллатерали на брюшной стенке, асцит и спленомегалия

Портальная гипертензия (например, вызванная циррозом)

Кахексия у пациента с плотной бугристой печенью

Метастазы (часто)

Диффузная лимфоаденопатия у пациентов с острой желтухой

Инфекционный мононуклеоз

Диффузная лимфоаденопатия у пациентов с хронической желтухой

Лимфома, лейкемия

Контрактуры Дюпюитрена, пальмарная эритема, выпадение волос в подмышечных впадинах и на лобке, сосудистые звездочки

Алкогольная болезнь печени

Гинекомастия и тестикулярная атрофия

Алкогольная болезнь печени, употребление анаболических стероидов

Гиперпигментация

Гемохроматоз, первичный билиарный холангит

Кольца Кайзера – Флейшера

Болезнь Вильсона

Следы от внутривенных инъекций

Гепатит В или С

Разрешающаяся гематома

Экстравазация крови в ткани

Ксантомы

Первичный билиарный холангит

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