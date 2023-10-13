Данные, позволяющие предположить причину желтухи
Признаки
Возможные причины
Факторы риска
Злоупотребление алкоголем
Болезнь печени, связанная со злоупотреблением алкоголем, включая алкогольный гепатит и цирроз
Рак желудочно-кишечного тракта
Внепеченочная билиарная обструкция
Состояние гиперкоагуляции
Тромбоз печеночной вены (синдром Бадда-Киари)
Воспалительные заболевания кишечника
Беременность
Внутрипеченочный холестаз, стеатогепатит (острая жировая печень беременных)
Ранее выполненная холецистэктомия
Стриктуры желчных протоков
Постоянный или рецидивирующий конкремент в общем желчном протоке
Недавние хирургические вмешательства
Доброкачественный послеоперационный внутрипеченочный холестаз
Длительное хирургическое вмешательство по поводу коронарного шунтирования
Симптомы
Коликообразная боль в правом верхнем квадранте живота, правом плече, подлопаточной области (в период обследования больного или ранее)
Постоянная боль в правом квадранте живота
Острый алкогольный или вирусный гепатит, острый холангит
Темная моча
Конъюгированная гипербилирубинемия
Боли в суставах, отчечность, или и то, и другое
Гепатит (аутоиммунный или вирусный)
Первичный склерозирующий холангит
Тошнота или рвота перед появлением желтухи
Обструкция камнем общего желчного протока (в частности, если сопровождается болями в животе или ригидностью мышц)
Зуд и стул цвета глины
Внутри- или внепеченочный холестаз, возможно тяжелый, если стул цвета глины
Продромальный период для вирусных гепатитов (например, лихорадка, слабость, миалгии)
Объективное обследование
Сосудистые коллатерали на брюшной стенке, асцит и спленомегалия
Портальная гипертензия (например, вызванная циррозом)
Кахексия у пациента с плотной бугристой печенью
Метастазы (часто)
Диффузная лимфоаденопатия у пациентов с острой желтухой
Диффузная лимфоаденопатия у пациентов с хронической желтухой
Контрактуры Дюпюитрена, пальмарная эритема, выпадение волос в подмышечных впадинах и на лобке, сосудистые звездочки
Гинекомастия и тестикулярная атрофия
Алкогольная болезнь печени, употребление анаболических стероидов
Гиперпигментация
Следы от внутривенных инъекций
Разрешающаяся гематома
Экстравазация крови в ткани
Ксантомы