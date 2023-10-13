Данные гистологического исследования слизистой тонкой кишки при определенных заболеваниях с синдромом мальабсорбции
Заболевание
Гистологическая картина
Норма
Пальцевидные ворсинки с соотношением ворсин к углублению около 4:1
Столбчатые эпителиальные клетки с многочисленными правильными микроворсинками (щеточная кайма)
Умеренная круглоклеточная инфильтрация собственной пластинки
Целиакия (нелеченная)
Практическое отсутствие ворсин и удлиненные крипты
Повышенное количество интраэпителиальных лимфоцитов и увеличение круглоклеточной инфильтрации (в особенности, плазмоцитами) в собственной пластинке
Кубовидные эпителиальные клетки со скудными, неравномерными микроворсинками
Растяжение и расширение лимфатических сосудов слизистой оболочки
От минимальных изменений высоты ворсинок и умеренного повреждения эпителиальных клеток до практически полного отсутствия ворсинок с вытянутыми криптами и лимфоцитарной иинфильтрацией собственной пластинки
Собственная пластинка плотно инфильтрирована PAS-позитивными макрофагами
При тяжелых поражениях возможно разрушение ворсинчатой структуры