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Данные гистологического исследования слизистой тонкой кишки при определенных заболеваниях с синдромом мальабсорбции

Заболевание

Гистологическая картина

Норма

Пальцевидные ворсинки с соотношением ворсин к углублению около 4:1

Столбчатые эпителиальные клетки с многочисленными правильными микроворсинками (щеточная кайма)

Умеренная круглоклеточная инфильтрация собственной пластинки

Целиакия (нелеченная)

Практическое отсутствие ворсин и удлиненные крипты

Повышенное количество интраэпителиальных лимфоцитов и увеличение круглоклеточной инфильтрации (в особенности, плазмоцитами) в собственной пластинке

Кубовидные эпителиальные клетки со скудными, неравномерными микроворсинками

Интестинальная лимфангиэктазия

Растяжение и расширение лимфатических сосудов слизистой оболочки

злокачественные тропические афты

От минимальных изменений высоты ворсинок и умеренного повреждения эпителиальных клеток до практически полного отсутствия ворсинок с вытянутыми криптами и лимфоцитарной иинфильтрацией собственной пластинки

Болезнь Уиппла

Собственная пластинка плотно инфильтрирована PAS-позитивными макрофагами

При тяжелых поражениях возможно разрушение ворсинчатой структуры

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