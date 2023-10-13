Анамнез при острой боли в животе
Вопрос
Варианты ответов и указания на происхождение боли
Где ощущается боль?
См. рисунок Локализация абдоминальной боли и ее возможные причины.
Каков характер боли?
Приступообразная интенсивная схваткообразная боль, "перехватывающая дыхание" (почечная или желчная колика)
Приступообразная ноющая боль, сопровождающаяся рвотой (кишечная непроходимость)
Коликообразная боль, переходящая в постоянную (аппендицит, странгуляционная кишечная непроходимость, мезентериальная ишемия)
Острая постоянная боль, усиливающаяся при движениях (перитонит)
Разрывающая боль (расслаивающая аневризма)
Тупая ноющая (аппендицит, дивертикулит, пиелонефрит)
Отмечалась ли подобная боль прежде?
Если да, можно предполагать наличие рецидивирующего заболевания (состояния), такого как язвенная болезнь, желчная колика, дивертикулит, овуляторная боль
Боль появилась внезапно?
Внезапно: появление по аналогии с "включением света" (наблюдается при перфорации язвы, мочекаменной болезни, эктопической беременности на стадии аборта, перекруте яичника, перекруте яичка, в некоторых случаях при разрыве аневризм)
Не столь внезапное появление (при большинстве других состояний)
Какова интенсивность боли?
Выраженная боль (перфорация внутренних органов, при мочекаменной болезни, перитоните, панкреатите)
Боль, выраженность которой не соответствует минимальным отклонениям, выявленным при физикальном исследовании (мезентериальная ишемия)
Наблюдается ли иррадиация боли?
В правую лопатку (боль при патологии желчного пузыря)
В левое плечо, лопатку (разрыв селезенки, панкреатит)
Лобок, влагалище (почечная боль)
Спина (разрыв аневризмы аорты, панкреатит, иногда - перфорированная язва)
Что облегчает боль?
Антациды (пептическая язва)
Максимально неподвижное положение (перитонит)
Какие симптомы сопутствуют боли?
Рвота предшествует появлению боли, в последующем присоединяется диарея (гастроэнтерит)
Отсроченное появление рвоты, задержка стула, вздутие живота (острая кишечная непроходимость; при низкой непроходимости сопутствующие симптомы появляются несколько позже)
Выраженная рвота предшествует появлению интенсивной боли в эпигастральной области, левой половине грудной клетки или плече (перфорация внутрибрюшного отдела пищевода вследствие рвоты)