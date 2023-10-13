Жизненный цикл Paragonimus westermani
1. У человека-хозяина неэмбрионированные яйца выходят из организма в мокроте или проглатываются и передаются со стулом.
2. Во внешней среде яйца оплодотворяются и из них вылупляется мирацидий.
3. Мирацидий направлен на поиск улитки (первого промежуточного хозяина) и проникновение в ее мягкие ткани.
4. Внутри улитки мирацидии развиваются в спороцисты, затем в редии, а затем во много церкарий, которые выходят из улитки.
5. Церкарии проникают в ракообразных, таких как крабы или раки (2-й промежуточный хозяин), где они инцистируются и становятся метацеркариями (инфекционная стадия для млекопитающих-хозяев).
6. Люди заражаются P. westermani, употребляя в пищу плохо приготовленных или засоленных пресноводных крабов или раков, которые содержат метацеркарии.
7. Эксцисты метацеркарий в двенадцатиперстной кишке.
8. Затем они проникают через стенку кишечника и продвигаются в брюшную полость, затем через стенку брюшной полости и диафрагму попадают в легкие; там они инкапсулируются и развиваются до стадии взрослых особей, которые откладывают яйца. Яйца попадают в окружающую среду вместе с мокротой при ее откашливании и сплевывании или при заглатывании мокроты и выведении из организма с калом. Черви могут также проникать в другие органы и ткани, однако в таких местах их жизненный цикл не может быть завершен, поскольку яйца не способны покинуть пределы организма.
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