8. Затем они проникают через стенку кишечника и продвигаются в брюшную полость, затем через стенку брюшной полости и диафрагму попадают в легкие; там они инкапсулируются и развиваются до стадии взрослых особей, которые откладывают яйца. Яйца попадают в окружающую среду вместе с мокротой при ее откашливании и сплевывании или при заглатывании мокроты и выведении из организма с калом. Черви могут также проникать в другие органы и ткани, однако в таких местах их жизненный цикл не может быть завершен, поскольку яйца не способны покинуть пределы организма.