Хотя гипофосфатемия обычно протекает бессимптомно, при значительном снижении уровня РО4 могут иметь место анорексия, мышечная слабость и остеомаляция. Иногда отмечаются и тяжелые нейромышечные нарушения, включая прогрессирующую энцефалопатию, судороги и кому, ведущие к смерти больного. Мышечная слабость при выраженной гипофосфатемии может сопровождаться рабдомиолизом, особенно в случаях острого расстройства, вызванного употреблением алкоголя.

Гематологические проявления в таких случаях включают гемолитическую анемию, снижение выделения кислорода из гемоглобина и нарушение функций лейкоцитов и тромбоцитов.