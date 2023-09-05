Гипонатриемия

(См. также Гиповолемия (Volume Depletion)).

Это состояние характеризуется дефицитом как общего содержания воды, так и общего содержания натрия, но потеря натрия превышает потерю воды; дефицит натрия и является причиной гиповолемии. При гиповолемической гипонатриемии снижается не только объем крови, но и осмоляльность сыворотки. Для сохранения объема циркулирующей крови секреция вазопрессина (антидиуретического гормона АДГ) повышается, не смотря на снижение осмоляльности сыворотки. Возникает задержка воды, усиливающая разведение плазмы и гипонатриемию.

Внепочечные потери жидкости (как при потере натрийсодержащих жидкостей при длительной рвоте, тяжелой диарее или секвестрации жидкости в третьем пространстве) (см. таблицу Состав жидких сред организма) могут вызвать гипонатриемию обычно в тех случаях, когда эти потери компенсируются приемом воды в чистом виде или растворов с низким содержанием натрия (см. таблицу Примерное содержание натрия), а также внутривенным введением гипотонических растворов. Значительное уменьшение объема ЭЦЖ также вызывает секрецию вазопрессина, что приводит к задержке воды почками и, следовательно, усугубляет гипонатриемию. При внепочечных причинах гиповолемии концентрация натрия в моче, как правило, составляет < 10 мЭкв/л (< 10 ммоль/л), поскольку при потери жидкости натрий всегда задерживается почками.

Таблица Состав жидких сред организма Таблица

Таблица Примерное содержание натрия в распространенных напитках Таблица

Почечные потери жидкости, приводящие к гиповолемической гипонатриемии, характерны для минералокортикоидной недостаточности, терапии тиазидными диуретиками, осмотического диуреза или «сольтеряющей» нефропатии. Последний термин объединяет группу собственно почечных нарушений с первичной канальцевой дисфункцией. Эта группа включает интерстициальный нефрит, кистозную болезнь мозгового вещества почек, первичную обструкцию мочевых путей и (иногда) поликистозную болезнь почек.

Отличить почечные причины гиповолемической гипонатриемии от внепочечных обычно позволяет анамнез. Продолжающиеся почечные потери жидкости также можно дифференцировать от внепочечных по неадекватно высокой концентрации натрия в моче (> 20 мЭкв/л [> 20 ммоль/л]). Уровень концентрации натрия в моче теряет дифференциально-диагностическое значение при метаболическом алкалозе (развивающемся при длительной рвоте) и попадании большого количества бикарбонатов в мочу, поскольку экскреция натрия необходима для сохранения ее электрической нейтральности. Почечные причины гиповолемии при метаболическом алкалозе часто отличают от внепочечных по концентрации хлорида в моче.

Диуретики могут также причинить гиповолемическую гипонатриемию. Тиазидные диуретики, в частности, снижают способность почек разводить мочу и повышают экскрецию натрия. Снижение объема неосмотически стимулирует секрецию вахопрессина, который задерживает воду и тем самым усугубляет гипонатриемию. Сопутствующая гипокалиемия обуславливает перемещение натрия в клетки и усиливает секрецию вазопрессина, вследствие чего повышается степень тяжести гипонатриемии. Этот эффект приема тиазидных диуретиков может сохраняться до 2 недель после их отмены; однако в это время гипонатриемию можно купировать восполнением дефицита калия и воды (при тщательном контроле потребления жидкости). У пожилых пациентов диурез натрия обычно повышен, и они особенно предрасположены к тиазидной гипонатриемии, тем более при предсуществующем нарушении способности почек к экскреции свободной воды. Иногда у таких пациентов через несколько недель после начала приема тиазидных диуретиков развивается тяжелая, угрожающая жизни гипонатриемия. Петлевые диуретики вызывают гипонатриемию гораздо реже.