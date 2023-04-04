IPEX-синдром (Х-сцепленный синдром иммунной дисрегуляции, полиэндокринопатии и энтеропатии) является синдромом с Х-сцепленным рецессивным типом наследования и характеризуется выраженной аутоиммунной агрессией.

Это редкое заболевание возникает в результате мутации гена транскрипционного активатора FOXP3, что приводит к дисфункции регуляторных Т-клеток с последующим развитием аутоиммунных расстройств (1).

IPEX-синдром проявляется резким увеличением вторичных лимфоидных органов, сахарным диабетом 1 типа, экземой, пищевыми аллергиями и инфекциями. Вторичная энтеропатия обусловливает постоянный понос и задержку в развитии.

Диагноз IPEX-синдрома предполагают на основании клинической картины и подтверждают результатами генетического анализа. Должны быть рассмотрены генетическое консультирование и целевое генетическое тестирование для сиблингов и потомства (2).

Общие справочные материалы 1. Chen CB, Tahboub F, Plesec T, et al: A review of autoimmune enteropathy and its associated syndromes. Dig Dis Sci 65(11): 3079–3090, 2020. doi: 10.1007/s10620-020-06540-8 2. Barzaghi F, Passerini L: IPEX syndrome: Improved knowledge of immune pathogenesis empowers diagnosis. Front Pediatr 9:612760, 2021. Published 2021 Feb 22. doi:10.3389/fped.2021.612760

Лечение IPEX-синдрома Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток В отсутствие лечения IPEX-синдром обычно приводит к смерти на первом году жизни. Было показано, что трансплантация гемопоэтических стволовых клеток оказывает положительный эффект, при этом наблюдается некоторое разрешение аутоиммунного заболевания и уменьшением развития других аутоиммунных проявлений. После трансплантации гемопоэтических стволовых клеток пациентов с IPEX-синдромом ожидает длительное последующее наблюдение (1, 2).