Множественная эндокринная неоплазия 1 типа (синдром Вермера)

Островковоклеточные опухоли поджелудочной железы (также известные как панкреатические нейроэндокринные опухоли) развиваются в 30-90% случаев (1). Они являются одним из видов гастроэнтеропанкреатических нейроэндокринных опухолей (ГЭП-НЭТ), которые также могут развиваться в некоторых отделах желудочно-кишечного тракта, обычно в желудке и двенадцатиперстной кишке. Опухоли обычно растут мультицентрически и иногда секретируют сразу несколько гормонов. Часто имеют место множественные аденомы или диффузная гиперплазия островковых клеток; такие опухоли могут возникать из двенадцатиперстной кишки, а не из поджелудочной железы. Около 30% опухолей являются метастатическими на момент постановки диагноза. Островковые клеточные опухоли вследствие синдрома МЭН 1 часто имеют менее агрессивное течение, чем спорадически возникающие островковые клеточные опухоли.

Самой частой энтеропанкреатической опухолью при синдроме Вермера является гастринома, которая развивается в поджелудочной железе или в двенадцатиперстной кишке. Почти у 80% пациентов с синдромом Вермера присутствуют либо множественные пептические язвы, обусловленные повышенной гастринстимулируемой секрецией желудочной кислоты, либо асимптоматическое повышение уровня гастрина.

Второе по частоте место занимают инсулиномы, которые проявляются гипогликемией натощак. Эти опухоли, часто множественные, обычно имеют небольшие размеры. Нередко они возникают у пациентов возрастом младше 40 лет.

Примерно в трети случаев у пауиентов с синдромом Вермера обнаруживаются нефункционирующие энтеропанкреатические опухоли. Большинство «нефункционирующих» островковоклеточных опухолей на самом деле секретируют панкреатический полипептид. Хотя это не сопровождается клиническими симптомами, определение панкреатического полипептида можно использовать для скрининга. Размер нефункционирующих опухолей коррелирует с риском метастазирования и смерти.

При синдроме Вермера, хотя и менее часто, встречаются и другие гормонально-активные энтеропанкреатические опухоли. Возможно развитие тяжелой секреторной диареи, приводящей к водно-электролитному дефициту и опухолям островковых клеток из не-бета-клеток. Этот симптомокомплекс, включающий водянистый стул, гипокалиемию и ахлоргидрию, называют WDHA-синдромом или панкреатической холерой; его связывают с секрецией вазоактивного интестинального полипептида, хотя в число причинных факторов могут входить и другие гормоны желудочно-кишечного тракта или стимуляторы секреции (в том числе, простагландины). В опухолях островковых клеток из не-бета-клеток иногда возникает избыточная секреция глюкагона, соматостатина, хромогранина или кальцитонина, эктопическая секреция АКТГ или кортикотропин-рилизинг-гормона (что вызывает синдром Кушинга), а также гиперсекреция гормона, высвобождающего гормон роста (что вызывает акромегалию).