Гипогликемия редко встречается у пациентов, не страдающих диабетом. Он может возникать во время голодания или в постпрандиальном состоянии (через 1-3 часа после еды) и может быть классифицирован как инсулин-опосредованный или неинсулин-опосредованный.

Удобная практическая классификация основана на клиническом состоянии пациентов: выглядят ли они практически здоровыми или больными.

У взрослых, хорошо выглядящих пациентов, не имеющих диабета, дифференциальная диагностика проводится между заболеваниями, которые связаны с инсулином и не связаны с инсулином.

Инсулино-опосредованные причины включают

Экзогенный инсулин

Применение стимуляторов секреции инсулина (сульфонилмочевины; например глибурида, глипизида, глимепирида)

Инсулиному

Постбариатрическую гипогликемию

Синдром неинсулиномной панкреатогенной гипогликемии (NIPHS)

Аутоиммунную инсулиновую гипогликемию

Инсулинома является редкой нейроэндокринной опухолью, происходящей из бета-клеток, секретирующих инсулин. Она, как правило, вызывает гипогликемию натощак, хотя также может возникнуть постпрандиальная гипогликемия.

Гипогликемия, возникающая после бариатрической операции – это гиперинсулинемическая гипогликемия, которая развивается иногда спустя годы после бариатрической операции (особенно после шунтирования желудка с гастроеюноанастомозом по Ру). Эта форма заболевания встречается редко, однако точная статистика заболеваемости не известна, а патогистологические исследования образцов указывают на незидиобластоз (гипертрофия панкреатических бета-клеток). Гипогликемия обычно бывает постпрандиальной.

NIPHS – это редкое заболевание, при котором у пациентов, не имеющих в анамнезе бариатрических операций, развивается гиперинсулинемическая гипогликемия, при этом по результатам визуализационных методов исследований причину локализовать не удается. Гипогликемия обычно развивается после приема пищи, а хирургический материал демонстрирует признаки незидиобластоза.

Инсулиновая аутоиммунная гипогликемия является состоянием, которое чаще всего возникает у пациентов с другими аутоиммунными заболеваниями, такими как системная красная волчанка. Аутоантитела связываются с инсулином или инсулиновыми рецепторами на клеточных мембранах в тканях-мишенях (например, в печени, мышцах, жировой ткани) и диссоциируют. Циркулирующий инсулин становится доступным для связывания с рецепторами после отделения от антител, вызывая гипогликемию. Лечение проводится с применением кортикостероидов или других иммуносупрессоров.

Причины, не связанные с инсулином, включают:

Надпочечниковую недостаточность

Употребление других веществ, кроме инсулина или сульфонилмочевины (например, хинина, гатифлоксицина, пентамидина, алкоголя)

У больных пациентов дифференциальный диагноз также включает состояния опосредованные инсулином и неопосредованные инсулином.

Инсулин-опосредованные заболевания включают

Экзогенный инсулин

Применение стимуляторов секреции инсулина (сульфонилмочевины)

Неинсулин-опосредованные заболевания включают:

У пациентов, которые больны и находятся в стационаре, спонтанная гипогликемия, причиной которой не являются медикаменты. Это может произойти, когда плохое питание сочетается с прогрессирующей органной недостаточностью (особенно печеночной, почечной или сердечной недостаточностью) и/или сепсисом. У таких пациентов наличие гипогликемии имеет плохой прогноз.

Гипогликемия, не связанная с островковыми клетками, является редким состоянием, вызванным образованием большого количества аберрантных форм инсулино-подобного фактора роста 2 (ИФР-2) вследствие опухоли. Аберрантная форма IGF-2 связывается с рецептором инсулина и вызывает гипогликемию. К моменту развития гипогликемии опухоль обычно уже достигает поздней стадии.

При промедлении в обработке проб крови могут быть получены ложные результаты (псевдогипогликемия), так как эритроциты и лейкоциты, особенно в случаях увеличения их количества (например, при лейкозе или полицитемии), поглощают глюкозу. Плохое кровообращение в пальцах может также привести к ошибочно низким уровням глюкозы в капиллярной крови.

Искусственная гипогликемия – это истинная гипогликемия, вызванная приемом СМ или введением инсулина не по назначению врача.