Этиотропное лечение

Бикарбонат натрия (NaHCO 3 ) в первую очередь при тяжелом ацидозе назначается с большой осторожностью

Лечение ориентировано на устранение причины заболевания. При почечной недостаточности, а иногда и при отравлении этиленгликолем, метанолом или салицилатами необходим гемодиализ.

Применение бикарбоната натрия (NaHCO 3 ) в терапии ацидемии показано лишь в некоторых обстоятельствах, а в других может быть опасным. Когда метаболический ацидоз обусловлен потерей HCO 3 − или накоплением неорганических кислот (т.е., ацидоз с нормальной анионной щелью), бикарбонатная терапия, как правило, является безопасной и адекватной. Однако когда ацидоз обусловлен накоплением органических кислот (т.е., ацидоз с большой анионной щелью), нет единого мнения о целесообразности проведения бикарбонатной терапии, поскольку нет отчетливых данных, которые свидетельствовали бы о снижении смертности, при этом ее проведение сопряжено со многими возможными рисками.

При лечении основного заболевания лактат и кетокислоты превращаются обратно в HCO 3 −; в результате экзогенная доза HCO 3 − может привести к «перехлесту» метаболического алкалоза. В любом случае бикарбонат натрия может также вызвать перегрузку натрием, объемную перегрузку, гипокалиемию и, за счет ингибирования активности дыхательного центра, гиперкапнию. Кроме того, поскольку HCO 3 − не диффундирует через клеточные мембраны, его введение не приводит к коррекции внутриклеточного ацидоза и, более того, может парадоксальным образом ухудшать состояние, так как часть вводимого HCO 3 − превращается в двуокись углерода (CO 2 ), которая проникает в клетки и гидролизуется с образованием Н+ и HCO 3 −. Клиренс дополнительного CO 2 также требует адекватной минутной вентиляции. Пациенты с нарушенным респираторным статусом из-за основного заболевания легких могут быть не способны достичь увеличенной минутной вентиляции. Пациентам, которым требуется механическая искусственная вентиляция легких, потребуются соответствующие настройки ИВЛ для увеличения минутной вентиляции.

Несмотря на эти и другие противоречия, большинство экспертов рекомендуют внутривенное введение бикарбоната при тяжелом метаболическом ацидозе (рН < 7.0) в первую очередь из-за опасений по поводу ухудшения сердечно-сосудистой нестабильности при более низких значениях рН.

Такое лечение требует 2 предварительных расчетов (одинаковых для обычных единиц и единиц СИ). Первый заключается в определении величины, до которой следует повысить уровень HCO 3 −; расчет производят по уравнению Кассирера-Блейха, принимая целевое значение [H+] равным 79 нэкв/л (79 нмоль/л), что соответствует pH 7,10:

79 = 24 × Pco 2 /HCO 3 −

или

Ожидаемый уровень HCO 3 −= 0,30 × Рco 2

Количество бикарбоната натрия, которое нужно ввести, чтобы достичь этого уровня рассчитывают следующим образом:

Необходимое количество NaHCO 3 (мЭкв/ммоль) = (ожидаемая [HCO 3 −] − наблюдаемая [HCO 3 −]) × 0,4 × вес тела (кг)

Например, мужчина весом 70 кг имеет тяжелый метаболический ацидоз с рН 6,92, PCO 2 40 мм рт. ст. и уровень HCO 3 − 8 мЭкв/л (8 ммоль/л). Целевой уровень бикарбоната, необходимый для достижения рН 7,10, составляет 0,30 × 40 = 12 мЭкв/л (12 ммоль/л). Этот уровень на 4 мЭкв/л (4 ммоль/л) больше, чем его текущий уровень бикарбоната 8. Чтобы увеличить количество бикарбонатов в 4 раза, умножьте 4 на 0,4 и затем умножьте на 70 (масса тела), получая в результате 112 мЭкв (112 ммоль) HCO 3 −. Это количество бикарбоната натрия вводят за несколько часов. Каждые 30–60 минут после введения следует определять рН крови и уровень HCO 3 −, давая время на уравновешивание с внесосудистым HCO 3 −. Не существует единого мнения относительно концентрации используемого раствора бикарбоната, но важно понимать, что типичная ампула 50 мл NaHCO 3 содержит 50 мЭкв бикарбоната натрия и может усугубить перегрузку объемом, а также вызвать гиперосмоляльность, особенно если в течение короткого периода времени вводят несколько ампул. Также используются изоосмотические составы, такие как 75 мЭкв NaHCO 3 , смешанных с 1 л 0,45% физиологического раствора, и 150 мЭкв NaHCO 3 , смешанных с 1 л стерильной воды.

Вместо двууглекислого натрия можно применять:

Лактат, либо в форме раствора Рингера лактата, либо лактата натрия (при нормальной функции печени метаболизируется до бикарбоната в эквивалентном количестве)

Ацетат натрия (при нормальной функции печени метаболизируется до бикарбоната в эквивалентном количестве)

Трометамин – аминоспирт, который нейтрализует кислоты, образующиеся как при метаболическом (Н + ), так и при дыхательном (угольная кислота [H 2 CO 3 ]) ацидозе

Карбикарб – эквимолярную смесь бикарбоната натрия и карбоната (последний связывает CO 2 с образованием HCO 3 − )

Дихлорацетат, который усиливает окисление лактата

Эти альтернативные варианты не имеют преимуществ по сравнению только с одним бикарбонатом натрия, кроме того, они сами по себе могут вызывать осложнения.

Необходимо часто определять уровень калия (К+)в сыворотке, чтобы своевременно диагностировать его снижение, обычно имеющее место при метаболическом ацидозе, и при необходимости вводить K+ перорально или парентерально в виде хлорида калия.