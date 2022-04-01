Обзор эндокринных нарушений (Overview of Endocrine Disorders)

Гиперфункция эндокринных желез может быть следствием чрезмерной стимуляции со стороны гипофиза либо вследствие внутренней дисфункции гипофиза, либо из-за чрезмерной стимуляции гипофиза гипоталамусом. Однако гиперфункция желез внутренней секреции чаще всего обусловлена гиперплазией или неоплазией самой железы. В некоторых случаях гормоны продуцируются злокачественными опухолями других тканей (эктопическая продукция гормонов).

Избыток гормонов может также быть следствием их экзогенного введения. В некоторых случаях пациенты принимают безрецептурные препараты, содержащие гормоны, и могут не знать или не сообщить об этом врачу.

Возможна и гиперчувствительность тканей к гормонам. Периферические эндокринные железы могут стимулироваться антителами, как это бывает при гипертиреозе, характерном для болезни Грейвса. Деструкция периферической эндокринной железы может сопровождаться быстрым выбросом запаса гормонов в кровь (например, выброс тиреоидных гормонов при подостром тиреоидите).

Дефекты ферментов, участвующих на отдаленных этапах синтеза гормона, могут приводить к гиперпродукции гормонально активных соединений, образующихся проксимальнее ферментативного блока. Наконец, чрезмерное продуцирование гормона может происходить как соответствующая реакция на болезненное состояние.