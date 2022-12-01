Поздняя кожная порфирия

В основе поздней кожной порфирии (ПКП) лежит недостаточность печеночной уропорфириноген-декарбоксилазы (UROD—см. таблицу Субстраты и ферменты биосинтеза гема). Порфирины накапливаются в печени и с кровью поступают в кожу, обусловливая ее светочувствительность.

Препараты, которые обычно вызывают острую порфирию (см. Drug Database for Acute Porphyria или American Porphyria Foundation drug database) не инициируют ПКП.

У больных с ПКП часто встречается печеночная патология, которая отчасти связана с накоплением порфиринов, хроническим гепатитом С, сопутствующим гемосидерозом или чрезмерным употреблением алкоголя. Почти у ≤ 35% больных развивается цирроз печени, а в 7-24% случаев – печеночно-клеточный рак (чаще у мужчин среднего возраста).

Выделяют два основных типа поздней кожной порфирии:

Тип 1: Приобретенный или спорадический (от 75 до 80% случаев)

Тип 2: Наследственный или семейный (От 20 до 25% случаев)

Существует также редкий тип 3, который является причиной < 1% случаев.

При поздней кожной порфирии 1 типа недостаточность декарбоксилазы ограничена печенью; генетическая предрасположенность неизвестна. Заболевание обычно проявляется в среднем или более позднем возрасте. Считается, что дефицит фермента приобретается вследствие повышенного окислительного стресса в гепатоцитах, что приводит к усиленному окислению уропорфириногена или уропорфирина, который не является субстратом для фермента, и к образованию ингибитора уропорфометена. Эстроген, избыток железа и гепатит С также усиливают подобного рода окислительный стресс в гепатоцитах.

При поздней кожной порфирии 2 типа недостаточность декарбоксилазы наследуется аутосомно-доминантным путем с ограниченной пенетрантностью. Недостаточность фермента характерна для всех клеток, включая эритроциты. Эта форма заболевания развивается в более молодом возрасте, изредка даже в детстве. Частичный (~ 50%) дефицит активности UROD у гетерозиготных пациентов сам по себе не может вызывать биохимические или клинические признаки ПКП; для проявления признаков ПКП необходимы дополнительные факторы, вызывающие снижение активности UROD в печени на > 75%. Такие факторы включают в себя повышение уровня железа в печени, употребление алкоголя, воздействие галогенированных углеводородов, вирус гепатита или ВИЧ-инфекцию, эстрогены и курение. Эти факторы увеличивают окисление уропорфириногенов и других порфириногенов до соответствующих порфиринов, а также способствуют образованию ингибиторов UROD.

Гепатоэритропоэтическая порфирия (ГЭП–см. таблицу Некоторые менее распространенные порфирии ), проявляющаяся тяжелой недостаточностью уропорфириногендекарбоксилазы (UROD), встречается очень редко и часто рассматривается как аутосомно-рецессивная форма ПКП типа 2.

ПКП типа 3, встречающаяся очень редко, является наследственным заболеванием, но без какого-либо дефекта гена UROD; дефект появляется в другом, неизвестном гене.

Типы 1 и 2 являются основными формами поздней кожной порфирии. Их провоцирующие факторы, симптомы, и лечение одинаковы. В целом их распространенность может составлять порядка 1/10000, но может быть выше у людей, контактирующих с галогенированными ароматическими углеводородами или другими провоцирующими факторами этого заболевания.