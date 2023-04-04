Дефицит аргинин-вазопрессина (Центральный несахарный диабет)

Тест водной депривации

Иногда уровни вазопрессина или копептина

Дефицит аргинина-вазопрессина следует дифференцировать от других причин полиурии, особенно первичной полидипсии (см. таблицу Распространенные причины полиурии) и резистентности к аргинину-вазопрессину. Все тесты на дефицит аргининавазопрессина (и на резистентность к аргининвазопрессину) основаны на том принципе, что повышение осмоляльности плазмы у нормальных людей приводит к снижению экскреции мочи с увеличением осмоляльности мочи.

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Тест водной депривации является самым простым и наиболее надежным методом диагностики дефицита аргининвазопрессина, но следует проводить только когда пациент находится под постоянным наблюдением. Серьезная гипогидратация может привести. Кроме того, при подозрении на первичную полидипсию необходимо следить, чтобы пациент не пил тайком.

Тест начинается утром с взвешивания пациента, получения венозной крови для определения концентрации электролита и осмоляльности, а также измерения осмоляльности мочи. Выделяющуюся мочу собирают ежечасно и измеряют ее удельный вес или, предпочтительно, осмоляльность. Гипогидратация продолжается до тех пор, пока не возникнет ортостатическая гипотензия и постуральная тахикардия, вес пациента уменьшится на ≥%5 от исходного или значения удельного веса мочи не превысят > 0,001 или осмоляльность не превысит > 30 мосмоль/л для образцов мочи, последовательно отобранных естественным путём. Повторно определяют концентрацию электролитов в сыворотке и ее осмоляльность. После чего назначается введение вазопрессина (5 единиц водного раствора вазопрессина подкожно, 10 мкг десмопрессина [DDAVP] интраназально либо 4 мкг внутримышечно или внутривенно). Через 60 минут после инъекции последний раз определяют удельный вес или осмоляльность мочи, и тест завершают.

Нормальным откликом является максимальная осмоляльность мочи после дегидратации (часто с удельным весом >1,020 или > 700 мосмоль/л [700 ммоль/кг]) превышающая осмоляльность плазмы; После инъекции вазопрессина дальнейшее возрастание осмоляльности мочи составляет не более 5%. Пациенты с дефицитом аргинина-вазопрессина, как правило, не способны концентрировать мочу выше осмоляльности плазмы, но способны увеличить осмоляльность мочи на > 50 до > 100% после экзогенного введения вазопрессина. Пациенты с частичным дефицитом аргининвазопрессина часто способны концентрировать мочу выше осмоляльности плазмы, но после введения вазопрессина осмоляльность мочи повышается на 15-50%. Пациенты с резистентностью к аргинину-вазопрессину не могут концентрировать мочу выше осмоляльности плазмы и не проявляют дополнительной реакции на введение вазопрессина (см. таблицу Результаты теста с водной депривацией).

Измерение уровня циркулирующего вазопрессина или копептина, С-концевого пептида вазопрессина, является наиболее прямым методом диагностики дефицита аргининвазопрессина; уровни вазопрессина и копептина в конце теста с водной депривацией (перед инъекцией вазопрессина) низкие при дефиците аргининвазопрессина и соответствующим образом повышена при резистентности к аргининвазопрессину. Однако определять содержание вазопрессина и копептина довольно трудно, и рутинно не используется. Кроме того, физиологическая реакция на водную депривацию настолько точна, что прямое измерение вазопрессина или копептина не требуется. Уровни вазопрессина или копептина в плазме являются диагностическими критериями только после обезвоживания или инфузии гипертонического солевого раствора.

Здравый смысл и предостережения

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