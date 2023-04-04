Дефицит аргинин-вазопрессина (Центральный несахарный диабет)

Недостаточность аргинин-вазопрессина (центральный несахарный диабет) является следствием дефицита вазопрессина (антидиуретический гормон [АДГ]) вследствие гипоталамо-гипофизарного расстройства. НД характеризуется полиурией и полидипсией. Диагноз устанавливают на основании теста на водную депривацию, показывающего неспособность максимально сконцентрировать мочу; уровни вазопрессина и реакция на экзогенный вазопрессин помогают отличить дефицит аргинина-вазопрессина от резистентности к аргинину-вазопрессину (нефрогенный несахарный диабет). Лечение заключается в использовании десмопрессина. Негормональная терапия сводится к применению диуретиков (главным образом тиазидных) и средств, стимулирующих секрецию вазопрессина, например хлорпропамида.
(См. также Синдром неадекватной секреции АДГ и Нефрогенный несахарный диабет [Резистентность к аргинин-вазопрессину])
Патофизиология дефицита аргинин-вазопрессина
Основная функция вазопрессина заключается в сохранении воды в теле почками путем повышения водной проницаемости эпителия дистальных труб. Высокие концентрации вазопрессина также вызывают сужение сосудов. Как и альдостерон, вазопрессин играет важную роль в поддержании гомеостаза жидкости, а также гидратации сосудов и клеток. Основными стимулами для высвобождение вазопрессина являются
Повышенное осмотическое давление воды в организме (определяется осморецепторами гипоталамуса)
Уменьшение объема (фиксируется сосудистыми барорецепторами)
Задняя доля гипофиза служит первичным местом запасания и выделения вазопрессина, но синтез вазопрессина происходит в гипоталамусе. При интактности гипоталамических ядер и части нейрогипофизарных путей свежесинтезированный гормон все еще может выделяться в кровь. Только около 10% нейросекреторных нейронов должны оставаться интактными, чтобы избежать дефицита аргинин-вазопрессина. Таким образом, патофизиология дефицита аргининвазопрессина всегда затрагивает супраоптические и паравентрикулярные ядра гипоталамуса или большую часть ножки гипофиза.
Дефицит аргинин-вазопрессина может быть
Полным (отсутствие вазопрессина)
Частичным (недостаточное количество вазопрессина).
Аргининвазопрессиновая недостаточность также может быть
Первичным, который характеризуется значительным уменьшением размеров гипоталамических ядер, входящих в нейрогипофизарную систему
Вторичным (приобретенным)
Этиология дефицита аргинин-вазопрессина
Первичный дефицит аргинин-вазопрессина
Генетические аномалии гена вазопрессина на 20 хромосоме лежат в основании аутосомно-доминантных форм первичного дефицита аргининвазопрессина, но многие случаи являются идиопатическими.
Вторичный дефицит аргинин-вазопрессина
Дефицит аргинина-вазопрессина также может быть вторичным (приобретенным), вызванным различными поражениями, включая гипофизэктомию, черепно-мозговые травмы (особенно переломы основания черепа), супраселлярные и интраселлярные опухоли (первичные или метастатические), гистиоцитоз из клеток Лангерганса, лимфоцитарный гипофизит, гранулемы (саркоидоз или туберкулез), сосудистые поражения (аневризмы, тромбозы) и инфекционные заболевания (энцефалит, менингит).
Симптомы и признаки дефицита аргинин-вазопрессина
Развитие дефицита аргинин-вазопрессина может быть скрытым или резким, возникающим в любом возрасте.
Единственные симптомы при первичном дефиците аргинин-вазопрессина включают полидипсию и полиурию. При вторичном дефиците аргинин-вазопрессина, симптомы и признаки ассоциированных поражений также присутствуют.
Больные могут потреблять огромные количества жидкости и выделять большие объемы (от 3 до 30 л/день) сильно разведенной мочи (удельный вес обычно < 1,005 и осмоляльность < 200 мосмоль/л [200 ммоль/кг]). Почти всегда имеет место никтурия. Без восполнения потерь жидкости с мочой быстро развиваются обезвоживание и гиповолемия.
Распространенные причины полиурии включают:
Сахарного диабета (наиболее часто)
Аргининвазопрессиновая недостаточность
Резистентность к аргинин-вазопрессину (нефрогенный несахарный диабет)
Компульсивное или повышенное потребление жидкости (первичная полидипсия)
Диагностика дефицита: аргинин-вазопрессина
Тест водной депривации
Иногда уровни вазопрессина или копептина
Дефицит аргинина-вазопрессина следует дифференцировать от других причин полиурии, особенно первичной полидипсии (см. таблицу Распространенные причины полиурии) и резистентности к аргинину-вазопрессину. Все тесты на дефицит аргининавазопрессина (и на резистентность к аргининвазопрессину) основаны на том принципе, что повышение осмоляльности плазмы у нормальных людей приводит к снижению экскреции мочи с увеличением осмоляльности мочи.
Основные причины полиурии
Механизм
Пример
Вазопрессин-чувствительная полиурия
Уменьшение синтеза вазопрессина
Первичный дефицит аргинин-вазопрессина, наследственный (обычно аутосомно-доминантный)
Приобретенный (вторичный) дефицит аргинин-вазопрессина (причины, описанны в тексте)
Первичный несахарный диабет, наследственный сахарный диабет, атрофия зрительного нерва, нейросенсорная тугоухость и атония мочевого пузыря и мочеточников (синдром Вольфрама)
Уменьшение выделения вазопрессина
Первичная полидипсия (дипсогенный несахарный диабет)
Вазопрессин-резистентная полиурия
Почечная устойчивость к вазопрессину
Врожденная резистентность к аргинин-вазопрессину (обычно Х-сцепленный рецессивный признак)
Приобретенная нечувствительность к аргинин-вазопрессину: хроническая болезнь почек, системное или метаболическое заболевание (например, миелома, амилоидоз, гиперкальциемическая или гипокалиемическая нефропатия, серповидноклеточная анемия), некоторые лекарства (например, литий, демеклоциклин)
Осмотический диурез
Гипергликемия (при сахарном диабете)
Вещества со слабой степенью поглощения (маннит, сорбит, мочевина)
Тест водной депривации является самым простым и наиболее надежным методом диагностики дефицита аргининвазопрессина, но следует проводить только когда пациент находится под постоянным наблюдением. Серьезная гипогидратация может привести. Кроме того, при подозрении на первичную полидипсию необходимо следить, чтобы пациент не пил тайком.
Тест начинается утром с взвешивания пациента, получения венозной крови для определения концентрации электролита и осмоляльности, а также измерения осмоляльности мочи. Выделяющуюся мочу собирают ежечасно и измеряют ее удельный вес или, предпочтительно, осмоляльность. Гипогидратация продолжается до тех пор, пока не возникнет ортостатическая гипотензия и постуральная тахикардия, вес пациента уменьшится на ≥%5 от исходного или значения удельного веса мочи не превысят > 0,001 или осмоляльность не превысит > 30 мосмоль/л для образцов мочи, последовательно отобранных естественным путём. Повторно определяют концентрацию электролитов в сыворотке и ее осмоляльность. После чего назначается введение вазопрессина (5 единиц водного раствора вазопрессина подкожно, 10 мкг десмопрессина [DDAVP] интраназально либо 4 мкг внутримышечно или внутривенно). Через 60 минут после инъекции последний раз определяют удельный вес или осмоляльность мочи, и тест завершают.
Нормальным откликом является максимальная осмоляльность мочи после дегидратации (часто с удельным весом >1,020 или > 700 мосмоль/л [700 ммоль/кг]) превышающая осмоляльность плазмы; После инъекции вазопрессина дальнейшее возрастание осмоляльности мочи составляет не более 5%. Пациенты с дефицитом аргинина-вазопрессина, как правило, не способны концентрировать мочу выше осмоляльности плазмы, но способны увеличить осмоляльность мочи на > 50 до > 100% после экзогенного введения вазопрессина. Пациенты с частичным дефицитом аргининвазопрессина часто способны концентрировать мочу выше осмоляльности плазмы, но после введения вазопрессина осмоляльность мочи повышается на 15-50%. Пациенты с резистентностью к аргинину-вазопрессину не могут концентрировать мочу выше осмоляльности плазмы и не проявляют дополнительной реакции на введение вазопрессина (см. таблицу Результаты теста с водной депривацией).
Измерение уровня циркулирующего вазопрессина или копептина, С-концевого пептида вазопрессина, является наиболее прямым методом диагностики дефицита аргининвазопрессина; уровни вазопрессина и копептина в конце теста с водной депривацией (перед инъекцией вазопрессина) низкие при дефиците аргининвазопрессина и соответствующим образом повышена при резистентности к аргининвазопрессину. Однако определять содержание вазопрессина и копептина довольно трудно, и рутинно не используется. Кроме того, физиологическая реакция на водную депривацию настолько точна, что прямое измерение вазопрессина или копептина не требуется. Уровни вазопрессина или копептина в плазме являются диагностическими критериями только после обезвоживания или инфузии гипертонического солевого раствора.
Здравый смысл и предостережения
Результаты теста водной депривации
Параметры
Норма
Полная аргининвазопрессиновая недостаточность
Частичная аргининвазопрессиновая недостаточность
Полная аргининвазопрессиновая резистентность
Частичная аргининвазопрессиновая резистентность
Первичная полидипсия
Uosm после дегидратации (шаг1)
Очень высокая (> 700–800 мосмоль/кг [> 700–800 ммоль/кг])
Очень низкая (ниже осмоляльности плазмы)
Низкая (≥ 300 мосмоль/кг [≥ 300 ммоль/кг])
Очень низкая (ниже осмоляльности плазмы)
Очень низкая (ниже осмоляльности плазмы)
Высокая (500–600 мосмоль/кг [500–600 ммоль/кг])
Повышение Uosm после введения вазопрессина (шаг 2)
Минимальное (< 5%)
от 50 до > 100%
15–50%
< 50 мОсм/кг (< 50 ммоль/кг)
До 45%
Без изменений
Uosm = осмоляльность мочи.
Первичная полидипсия
Первичная полидипсия (которую иногда называют психогенной полидипсией) может представлять трудную проблему в дифференциальной диагностике. Пациенты могут проглатывать и выделять до 6 л жидкости/день и могут иметь психические расстройства. В отличие от пациентов с дефицитом аргинин-вазопрессина и резистентностью к аргинин-вазопрессину, пациенты с первичной полидипсией, как правило, не имеют никтурии, и жажда не будит их ночью. Длительное потребление большого количества воды в этой ситуации может привести к угрожающей жизни гипонатриемии.
Больные с острым чрезмерным потреблением воды сохраняют способность концентрировать мочу при водной депривации. Однако из-за того, что хроническое потребление воды снижает тонус мозгового вещества почек, пациенты с длительно существующей полидипсией не могут концентрировать мочу до максимального уровня во время водной депривации, что сходно с реакцией пациентов с частичным дефицитом аргинина- вазопрессина. Однако, в отличие от дефицита аргинин-вазопрессина, пациенты с первичной полидипсией не отвечают на экзогенный вазопрессин после водной депривации. Этот ответ напоминает реакцию при резистентности к аргининвазопрессину, за исключением того, что базальные уровни вазопрессина ниже по сравнению с повышенными уровнями аргининвазопрессина при резистентности. Ограничение потребления жидкости до ≤2 л/день через несколько недель восстанавливает нормальную способность к концентрированию мочи.
Лечение дефицита аргинин-вазопрессина
Гормональные препараты, например, десмопрессин
Негормональные препараты, например, диуретики
Дефицит аргинин-вазопрессина можно лечить заместительной гормональной терапией и лечением любой причины, которая может быть устранена. Без адекватной терапии развивается хроническая патология почек.
Помочь может и ограничение потребления соли, так как уменьшение солевой нагрузки снижает экскрецию мочи.
Гормональные медицинские препараты
Десмопрессин – синтетический аналог вазопрессина с минимальными сосудосуживающими свойствами, обладает пролонгированным антидиуретическим действием продолжительностью от 12 до 24 часов у большинства пациентов; его можно вводить интраназально, подкожно, внутривенно или перорально. Десмопрессин является водным препаратом выбора для взрослых и детей. Интраназальное введение наиболее часто осуществляют с помощью аэрозольного баллона, который доставляет в организм 10 мкг десмопрессина на каждые 0,1 мл жидкости. Этот препарат обеспечивает фиксированное количество и может вводиться несколько раз в день.
Для каждого пациента должен быть установлен свой курс введения выбранной дозы, поскольку он может варьироваться в каждом отдельном случае. Длительность эффекта оценивают по объему и осмоляльности последовательных порций мочи. Вечером применяют минимальную дозу, достаточную для предотвращения никтурии. Утренние и вечерние дозы должны подбираться отдельно. Обычные дозы для взрослых у лиц > 12 лет от 10 до 40 мкг; большинству взрослых достаточно вводить по 10 мкг 2 раза в сут. Детям в возрасте от 3 месяцев до 12 лет назначают по 2,5-10 мкг дважды в сут.
Передозировка может привести к задержке жидкости и снижению осмоляльности плазмы, что у маленьких детей иногда вызывает судороги. В таких случаях используют фуросемид, который усиливает диурез. Побочным эффектом может быть головная боль, но после уменьшения дозы она обычно проходит. Изредка десмопрессин вызывает небольшое повышение АД. Абсорбция со слизистой оболочки носа может быть неустойчивой, особенно при появлении симптомов инфекции верхних дыхательных путей или аллергического ринита.
Для амбулаторных пациентов также доступны таблетированные формы. Выбор состава спрея или таблетки зависит от предпочтений пациента и других медицинских условий. Как правило, интраназальные препараты не используются сразу после интраназальных операций, но могут быть назначены, если таблетки не купируют симптомы адекватно. Пероральный прием десмопрессина в дозе, эквивалентной интраназальной лекарственной форме, не поддается прогнозу, поэтому необходим индивидуальный подбор дозы. Начальная доза – 0,1 мг перорально три раза в день, а поддерживающая доза обычно составляет 0,1–0,2 мг три раза в день.
Парентеральные пути введения обычно используют исключительно для стационарного применения. При невозможности интраназального введения десмопрессина его можно вводить п/к в дозе, составляющей примерно 1/10 интраназальной. Водный вазопрессин в дозе 1–2 мкг подкожно или внутримышечно можно использовать для обеспечения антидиуретического ответа, который обычно длится до 12 часов, иногда с более длительным эффектом. Его нелегко приобрести в амбулаторных аптеках, поэтому этот препарат редко используется при длительном лечении, но может использоваться в начальной терапии пациентов без сознания и у пациентов с дефицитом аргининвазопрессина, которым предстоит хирургическое вмешательство. При необходимости достижения быстрого эффекта можно использовать десмопрессин внутривенно (например, при гиповолемии).
Здравый смысл и предостережения
Негормональные препараты
По крайней мере 3 группы негормональных препаратов эффективны для снижения полиурии:
Диуретики, в первую очередь тиазиды
Препараты, содержащие рилизинг-гормон вазопрессин (например, хлорпропамид, карбамазепин, клофибрат)
Ингибиторы синтеза простагландинов
Эти препараты особенно полезны при частичном дефиците аргининвазопрессина и не вызывают побочных эффектов, характерных для экзогенного вазопрессина.
Тиазидные диуретики парадоксально уменьшают объем мочи при частичном и полном дефиците аргининвазопрессина (и резистентности к аргининвазопрессину), главным образом вследствие снижения объема внеклеточной жидкости (ВКЖ) и усиления резорбции в проксимальных канальцах. При применении хлортиазида в дозах 15–25 мг/кг объемы мочи могут уменьшиться на 25–50%.
Лекарства, стимулирующие выработку вазопрессина, могут уменьшить или устранить потребность в вазопрессине у некоторых пациентов с частичным центральным дефицитом аргининвазопрессина. Ни один из них не эффективен при аргининвазопрессиновой резистентности. Хлорпропамид (3-5 мг/кг перорально 1-2 раза в день) стимулирует высвобождение вазопрессина и усиливает влияние вазопрессина на почки. Клофибрат (500-1000 мг, перорально, дважды в сут) или карбамазепин (100-400 мг, перорально, дважды в сут) применяются только у взрослых больных. Эти вещества можно назначать вместе с диуретиками. Однако прием хлорпропамида может приводить к тяжелой гипогликемии.
Ингибиторы синтеза простагландинов (например индометацин в дозах 0,5-1,0 мг/кг, перорально три раза в день; хотя большинство нестероидных противовоспалительных препаратов [НПВП] также эффективны) малоэффективны. Они могут уменьшить объем мочи, но в целом не более чем на 10–25%, возможно, за счет уменьшения почечного кровотока и СКФ. Вместе с индометацином ограничение потребления натрия и тиазидный диуретик помогают дополнительно уменьшить объем мочи при резистентности к аргининвазопрессину.
Основные положения
Дефицит аргинина-вазопрессина вызывается дефицитом вазопрессина, который снижает способность почек реабсорбировать воду, что приводит к массивной полиурии (от 3 до 30 л/день).
Причиной заболевания могут являться первичные генетические нарушения или различные опухоли, инфильтративные поражения, травмы или инфекции, влияющие на гипоталамо-гипофизарную систему.
Диагностика производится с использованием теста водной депривации; у пациентов не происходит максимальная концентрация мочи после дегидратации, но после приема экзогенного вазопрессина наблюдается концентрация мочи.
Низкие уровни вазопрессина или копептина являются диагностическими, но уровни вазопрессина и копептина трудно измерить, а тесты обычно недоступны.
Следует пролечить все наблюдающиеся излечимые заболевания и назначить десмопрессин, синтетический аналог вазопрессина.
Дополнительная информация
Working Group for Renaming Diabetes Insipidus, Arima H, Cheetham T, et al. Changing the name of diabetes insipidus: a position statement of The Working Group for Renaming Diabetes Insipidus. Endocr J 69(11):1281-1284, 2022. doi:10.1507/endocrj.EJ20220831