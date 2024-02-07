Синдром Кушинга – это сочетание клинических симптомов, вызванных хроническим повышением уровня кортизола или родственных ему кортикостероидов в крови. Болезнь Кушинга – это синдром Кушинга, возникающий в результате избыточной выработки гипофизом адренокортикотропного гормона (АКТГ) вследствие аденомы гипофиза. Типичные симптомы и признаки включают лунообразное лицо и центральный типожирения, тонкие конечности и легко образующиеся синяки. Диагноз устанавливают на основании анамнестических данных о применении кортикостероидов или повышенного уровня и/или относительно автономного кортизола в сыворотке. Лечение зависит от этиологии заболевания.
(См. также Обзор функций надпочечников).
Этиология синдрома Кушинга
Гиперфункция коры надпочечников бывает как зависимой от адренокортикотропного гомона (АКТГ-зависимой), так и АКТГ-независимой.
Причиной АКТГ-зависимого гиперкортицизма может быть:
Гиперсекреция АКТГ гипофизом (болезнь Кушинга)
Секреция АКТГ негипофизарной опухолью, такой как мелкоклеточный рак легкого или карциноидная опухоль (эктопический АКТГ-синдром)
Введение экзогенного АКТГ
АКТГ-независимая гиперфункция обычно появляется из-за
Терапевтическое применение кортикостероидов
Надпочечниковые аденомы или карциномы
Редкие причины АКТГ-независимой гиперфункции включают первичную пигментированную узловую дисплазию надпочечников (обычно у подростков) и двустороннюю макронодулярную гиперплазию (у пожилых пациентов).
Синдромом Кушинга называют клиническую картину проявлений избытка кортикостероидов, связанного с любыми причинами, а болезнью Кушинга – только гиперфункцию коры надпочечников, обусловленную избытком гипофизарного АКТГ. При болезни Кушинга почти всегда имеется небольшая аденома гипофиза.
Симптомы и признаки синдрома Кушинга
Клинические проявления синдрома Кушинга включают:
Лунообразное лицо с плеторической внешностью
Центральный тип ожирения с видными надключичным и надшейными скоплениями жировой ткани (бычий горб)
Стрии (растяжки)
Обычно очень тонкие конечности и пальцы
На этой фотографии изображен пациент с лунообразным лицом, характерным для синдрома Кушинга.
© Springer Science+Business Media
Этот пациент с синдромом Кушинга имеет характерный бычий горб и стрии.
© Springer Science+Business Media
На животе пациента с синдромом Кушинга видны линейные растяжки (стрии).
SCIENCE PHOTO LIBRARY
У данного пациента с синдромом Кушинга наблюдаются следующие признаки: округление лица, большие щеки, надключичные жировые отложения и стрии.
By permission of the publisher. From Biller B. In Atlas of Clinical Endocrinology: Neuroendocrinology and Pituitary Disease. Edited by SG Korenman (series editor) and ME Molitch. Philadelphia, Current Medicine, 2000.
На этой фотографии изображен пациент с лунообразным лицом, характерным для синдрома Кушинга.
© Springer Science+Business Media
Этот пациент с синдромом Кушинга имеет характерный бычий горб и стрии.
© Springer Science+Business Media
На животе пациента с синдромом Кушинга видны линейные растяжки (стрии).
SCIENCE PHOTO LIBRARY
У данного пациента с синдромом Кушинга наблюдаются следующие признаки: округление лица, большие щеки, надключичные жировые отложения и стрии.
By permission of the publisher. From Biller B. In Atlas of Clinical Endocrinology: Neuroendocrinology and Pituitary Disease. Edited by SG Korenman (series editor) and ME Molitch. Philadelphia, Current Medicine, 2000.
Характерна атрофия мышц и слабость. Кожа атрофирована, раны заживают плохо и легко образуются кровоподтеки. На животе могут появиться стрии. Часто отмечаются артериальная гипертония, нефрокалькулез, остеопороз, нарушение толерантности к глюкозе, снижение сопротивляемости инфекциям, а также психические отклонения. Дети обычно отстают в росте.
У женщин возможны нарушения менструального цикла. Повышенная продукция андрогенов опухолями надпочечников может приводить у женщин к гирсутизму, височному облысению и другим проявлениям вирилизации.
Диагностика синдрома Кушинга
Определение уровня свободного кортизола в моче
Супрессивный тест с дексаметазоном
Уровни кортизола в сыворотке или в слюне в середине ночи
Определение уровня АКТГ плазмы; если он поддается определению – проведение провокационной пробы
Диагноз обычно предполагают на основании характерных симптомов и признаков. Подтверждение диагноза (и выяснение причины), как правило, требует гормональных исследований и применения визуализирующих методов.
Определение уровня свободного кортизола в моче
В некоторых центрах исследование начинается с 24-часового измерения свободного кортизола в моче, которое повышено > 120 мк/24 часа (> 331 нмоль/24 ч) почти у всех пациентов с синдромом Кушинга. У многих пациентов с уровнем свободного кортизола суточной мочи между 100 и 150 мкг/24 часа (276 и 414 нмоль/24 часа) имеется ожирение, депрессия или синдром поликистозных яичников, но не синдром Кушинга. Пределы нормы могут варьироваться в зависимости от анализа.
У пациента с подозрением на синдром Кушинга с сильно повышенным уровнем свободного кортизола в моче (в 4 раза > верхней границы нормы) данный диагноз почти наверняка подтвердится. Два-три нормальных показателя обычно исключают диагноз. Несколько повышенные уровни, как правило требуют дальнейшего иccледования, как и в случае нормальных уровней, если при этом, согласно клиническим данным, высока вероятность заболевания.
Определяют также утренний базальный уровень кортизола в сыворотке крови (например, в 9 часов утра).
Супрессивный тест с дексаметазоном
Альтернативный подход к исследованию заключается в супрессивном тесте с дексаметазоном, при котором назначается 1, 1,5 или 2 мг дексаметазона перорально с 11 до 12 часов вечера, а уровень кортизола в сыворотке крови измеряется на следующий день с 8 до 9 часов утра. У большинства здоровых лиц уровень сывороточного кортизола утром составляет < 1,8 мкг/дл (< 50 нмоль/дл), тогда как при синдроме Кушинга этот показатель практически всегда выше. Более специфичным и равно чувствительным является тест с приемом 0,5 мг перорально дексаметазона каждые 6 часов в течение 2 дней (низкодозовый тест). Отсутствие снижения уровня кортизола в следствие введения небольших доз дексаметазона, как правило, подтверждает диагноз, если нет оснований подозревать аномальную абсорбцию или метаболизм дексаметазона.
Определение уровня кортизола в ночное время
При неоднозначных результатах теста для определения свободного кортизола в суточной моче и теста на подавление дексаметазона, пациента госпитализируют для определения уровня кортизола в сыворотке ночью, что дает больше оснований для определенного вывода. В качестве альтернативы, и более удобно, пациент может собрать образцы кортизола из слюны и хранить их дома в холодильнике. В норме уровень кортизола в сыворотке в ранние утренние часы (6.00–8.00) колеблется от 5 до 25 мкг/дл (138–690 нмоль/л), а к середине ночи постепенно снижается до < 1,8 мкг/дл (< 50 нмоль/л). При синдроме Кушинга содержание сывороточного кортизола в утренние часы иногда остается нормальным, но отсутствует обычное снижение его продукции в течение суток, так что в середине ночи концентрация кортизола в сыворотке превышает норму и его общая суточная продукция может быть повышена. Нормальные диапазоны уровня взятого в полночь кортизола в слюне варьируют в зависимости от анализа.
Ложная трактовка возможна при обнаружении повышенного уровня кортизола в сыворотке крови у пациентов с врожденно увеличенным содержанием кортикостероид-связывающего глобулина или у получающих эстрогены, но в этих случаях суточные изменения уровня кортизола остаются в пределах нормы.
Определение уровня АКТГ в плазме крови
Для выяснения причины синдрома Кушинга определяют уровень АКТГ. Невозможность определить его уровень свидетельствует о первичной надпочечниковой причине. Высокий уровень АКТГ свидетельствует о гипофизарной причине или эктопическом начале. Если уровень АКТГ поддается определению, то с помощью провокационных проб можно отличить болезнь Кушинга от более редкого эктопического АКТГ-синдрома.
В большинстве случаев болезни Кушинга введение большой дозы дексаметазона (2 мг перорально каждые 6 часов в течение 48 часов) снижает утренний (9:00) уровень кортизола > 50%, тогда как при эктопическом АКТГ-синдроме столь значительное снижение наблюдается редко. И наоборот, АКТГ и кортизол повышаются в ответ на десмопрессин (10 мкг в/в, критерии варьируют) у большинства пациентов с болезнью Кушинга, но очень редко — у пациентов с синдромом эктопической продукции АКТГ (см. таблицу Диагностические тесты при синдроме Кушинга). Кортикотропин-рилизинг-гормон (КРГ) вызывает аналогичное повышение АКТГ и кортизола и используется в диагностических исследованиях; однако его доступность ограниченна.
Альтернативный подход к определению локализации опухоли, который является более точным, но более инвазивным, заключается в канюляции обеих каменистых вен (которые дренируют гипофиз) и измерении АКТГ в этих венах через 5 минут после болюсного введения десмопрессина в дозе 10 мкг внутривенно. Отношение уровня АКТГ в крови синусов к его уровню в периферической крови > 3 практически исключает диагноз эктопического АКТГ-синдрома; отношение < 3 требует продолжения поисков источника гиперсекреции АКТГ.
Диагностическое обследование при синдроме Кушинга
Диагностика
Уровень кортизола в сыворотке крови в 9 ч утра
Уровень кортизола в сыворотке крови или в слюне в середине ночи
Уровень свободного кортизола в моче
Малый дексаметазоновый тест или тест на подавления дексаметазона на протяжении ночи
Высокодозный тест подавления дексаметазона
Тест со стимуляцией десмопрессином
Уровень АКТГ
Норма
Н
Н
Н*
П
П
Плато
Н
Болезнь Кушинга
N or ↑
↑
↑
НП
П
↑
N or ↑
Эктопический АКТГ-синдром
N or ↑
↑
↑
НП
НП
Плоская или ↑ (редко)
↑ или ↑↑
Опухоль надпочечников
N or ↑
↑
↑
НП
НП
Плато
↓
* Может быть повышен в отсутствие синдрома Кушинга.
АКТГ=адренокортикотропный гормон; Без изменений = нет значительного повышения уровня АКТГ или кортизола; Н = нормальный уровень; Н.П. = нет подавления; П = подавление; ↑↑= значительное увеличение; ↑= увеличение; ↓= снижение.
Визуализация
Если уровень АКТГ и провокационные тесты указывают на гипофизарную причину гиперкортицизма, применяют методы визуализации гипофиза; самые точные результаты дает МРТ с контрастным усилением, но некоторые микроаденомы визуализируются и с помощью КТ. Если же результаты обследования предполагают причину негипофизарного происхождения, используют КТ с высоким разрешением для исследования грудной клетки, области поджелудочной железы и надпочечников, сцинтиграфическое исследование или ПЭТ-сканирование с радиоактивным октреотидом или, желательно, с галлием-68 (DOTA-TATE ПЭТ-КТ), а иногда ПЭТ-сканирование с фтордезоксиглюкозой (ФДГ-ПЭТ-сканирование). Может потребоваться отбор проб из каменистого синуса для дифференциации гипофизарной продукции АКТГ от эктопической.
У детей с болезнью Кушинга опухоли гипофиза крайне малы и не визуализируются при МРТ. В этой ситуации особенно полезным оказывается забор проб крови из каменистых синусов. У беременных женщин во избежание облучения плода вместо КТ проводят МРТ.
Лечение синдрома Кушинга
Диета с большим содержанием белка и прием калийсодержащих препаратов (или калийсберегающих препаратов, таких как спиронолактон)
Ингибиторы надпочечников, такие как метирапон или кетоконазол и митотан (редко), или препараты, такие как осилодростат и левокетоконазол
Хирургическая операция или лучевая терапия при гипофизарных, надпочечниковых или эктопических АКГТ-продуцирующих опухолях
Иногда аналоги соматостатина или агонисты дофамина, блокирующие секрецию АКТГ, либо антагонист глюкокортикоидных рецепторов мифепристон
Иногда парентеральное введение этомидата для ингибирования 11-бета-гидроксилазы и снижения стероидогенеза в надпочечниках
Прежде всего необходимо поддерживать общее состояние больного диетой с большим содержанием белка и достаточным количеством калия. При тяжелых клинических проявлениях гиперкортицизма возникает необходимость в блокаде секреции кортикостероидов, для чего назначают метирапон 250 мг–1 г перорально 3 раза в день или кетоконазол 400 мг перорально 1 раз в день (повышая до максимальной дозы 400 мг 3 раза в день). Скорее всего, действие кетоконазола в начале заболевания более медленное, а иногда и гепатотоксичное. Альтернативы включают митотан, левокетоконазол и осилодростат, которые блокируют стероидогенез, или мифепристон, который является антагонистом рецепторов. Парентеральный этомидат (внутривенный анестетик, который также блокирует выработку кортизола) может спасти жизнь пациентам с скоротечно развивающимися симптомами; дается в виде внутривенной инфузии: начальная доза обычно составляет от 1 до 2 мг/час, увеличиваясь по мере необходимости, с частыми оценками уровня кортизола и соответствующей дозы титрования.
АКТГ-секретирующие опухоли гипофиза
АКТГ-продуцирующие опухоли гипофиза подлежат хирургическому удалению или разрушению с помощью лучевой терапии. Если опухоль не визуализируется, но имеются веские причины считать источником избытка АКТГ именно гипофиз, предпринимают попытку тотальной гипофизэктомии, особенно у пожилых пациентов. Более молодые пациенты (включая детей и подростков) могут получать высоковольтное облучение гипофиза дозой 45 Гр (Грей). Однако у детей облучение гипофиза может снижать секрецию гормона роста и иногда вызывает преждевременное половое созревание. В специализированных центрах может быть проведен однократный сеанс лучевой терапии сфокусированным лучом (радиохирургия). В качестве альтернативы можно использовать протонную терапию, если она доступна. Реакция на облучение иногда проявляется через несколько лет; у детей эффект наступает быстрее.
Исследования показывают, что в легких случаях персистирующего или рецидивирующего заболевания могут быть эффективны препараты, подавляющие секрецию АКТГ, в том числе аналог соматостатина пасиреотид и агонист дофамина каберголин. Однако значительным побочным эффектом пасиреотида является гипергликемия. Альтернативный подход заключается в применении блокатора рецепторов кортикостероидов мифепристона. Антагонист глюкокортикойдного рецептора мифепристон увеличивает содержание кортизола в сыворотке, но блокирует эффекты кортикостероидов и может вызвать гипокалиемию.
В случаях, когда радиотерапия противопоказана, а также при отсутствии эффекта операции, облучения или исследования гипофиза (с возможной аденомэктомией) у больных с гиперкортицизмом гипофизарного происхождения производят двустороннюю адреналэктомию. После такой операции необходима пожизненная заместительная терапия кортикостероидами.
Кортикостероид-секретирующие адренокортикальные опухоли
Опухоли коры надпочечников удаляют хирургически. Во время и после операции пациенту нужно вводить кортизол, так как неопухолевая ткань коры за время болезни атрофируется и не функционирует.
При доброкачественных аденомах можно выполнять лапароскопическую операцию.
При многоузловой гиперплазии надпочечников может потребоваться двусторонняя адреналэктомия, но в некоторых случаях удаление только более крупного надпочечника может быть эффективным. Даже при тотальной (предположительно) адреналэктомии у некоторых пациентов возникает функциональный рецидив.
Эктопические АКТГ-секретирующие опухоли
АКТГ-эктопический синдром лечат путем удаления эктопической опухоли, которая продуцирует АКТГ. Тем не менее, в некоторых случаях, опухоль является диссеминированной и не может быть удалена. Ингибиторы ферментов надпочечников, такие как метирапон по 500 мг перорально 3 раза в день (в общей сложности до 6 г в день), обычно контролируют тяжелые метаболические нарушения (например, гипокалиемию). Кетоконазол 400–1200 мг перорально ежедневно и левокетоконазол до 1200 мг ежедневно в разделенных дозах также блокируют синтез кортикостероидов, хотя они могут вызывать токсическое поражение печени, удлинение интервала QT, приводящее к желудочковым дисритмиям, и симптомы болезни Аддисона (например, слабость, утомляемость, ортостатическая гипотензия, гиперпигментация).
Мифепристон также может быть полезен для лечения синдрома эктопической продукции АКТГ; однако, поскольку он блокирует действие кортизола, но не снижает его уровни в сыворотке, мониторинг его использования может быть проблемным.
В экстренной ситуации парентеральное введение этомидата может вызвать быстрое снижение уровня кортизола в сыворотке, поэтому его применение требует тщательного мониторинга состояния пациента.
При диссеминированном АКТГ-продуцирующем карциноиде или других нейроэндокринных опухолях показана двусторонняя адреналэктомия.
Иногда эктопические АКТГ-секретирующие опухоли реагируют на длительно действующие аналоги соматостатина (например, октреотид и/или другие), хотя их применение на протяжении > 2 лет требует тщательного клинического наблюдения за больными, поскольку могут развиться такие осложнения, как гастрит в легкой форме, желчекаменная болезнь, холангит, а также мальабсорбция.
синдром Нельсона
Синдром Нельсона обусловлен разрастанием гипофиза после двусторонней адреналэктомии, что сопровождается повышенной секрецией АКТГ и его предшественников и приводит к выраженной гиперпигментации. Он возникает примерно у 20–25% пациентов с адреналэктомией (1). Риск, вероятно, снижается, если пациент проходит профилактическую лучевую терапию гипофиза во время адреналэктомии, но большинство центров просто сканируют гипофиз через частые промежутки времени с регулярной оценкой уровня АКТГ.
Хотя облучение может приостановить продолженный рост гипофиза, многим пациенты также показана гипофизэктомия. Показания к гипофизэктомии те же, что и при любой гипофизарной опухоли: увеличение размеров со сдавлением соседних структур (нарушения полей зрения, давление на гипоталамус и другие осложнения).
Лучевая терапия может быть проведена, если, например, она не проводилась во время двусторонней адреналэктомии. Если стандартное наружное облучение уже проводилось, используют метод радиохирургии – разовое облучение гипофиза сфокусированным пучком нейтронов (при локализации процесса в достаточном отдалении от зрительных нервов и их перекреста).
Справочные материалы по лечению
1. Reincke M, Albani A, Assie G, et al. Corticotroph tumor progression after bilateral adrenalectomy (Nelson's syndrome): systematic review and expert consensus recommendations. Eur J Endocrinol 2021;184(3):P1-P16. doi:10.1530/EJE-20-1088
Основные положения
Основанием для диагноза обычно служит повышенный уровень кортизола в сыворотке или слюне в ночные часы или уровень свободного кортизола в суточной моче, а также результаты супрессивного теста с дексаметазоном, в которых нет подавления кортизола.
Гипофизарную причину от негипофизарной отличают по уровню адренокортикотропного гормона (АКТГ).
Для обнаружения возможной опухоли используют визуализирующие методы.
Опухоли обычно лечат хирургическим путем или лучевой терапией.
Для подавления секреции кортизола надпочечниками до окончательного лечения могут быть назначены метирапон, кетоконазол, левокетоконазол или осилодростат, либо же может быть назначен антагонист глюкокортикоидных рецепторов мифепристон.
Пациентам с рецидивирующими гипофизарными или диссеминированными эктопическими АКТГ-продуцирующими опухолями для подавления секреции АКТГ можно назначать пасиреотид или каберголин.