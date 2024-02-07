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Надпочечниковая вирилизация

(адреногенитальный синдром)

Авторы:Ashley B. Grossman, MD, University of Oxford; Fellow, Green-Templeton College
Проверено/пересмотрено февр. 2024

При надпочечниковой вирилизации вирильный синдром обусловлен избыточной секрецией надпочечниковых андрогенов. Диагноз клинический и подтверждается повышенным уровнем андрогенов; определение причины может включать визуализацию надпочечников. Лечение зависит от этиологии заболевания.

(См. также Обзор функций надпочечников).

Причины адренального вирилизма следующие:

  • Андроген-секретирующие опухоли надпочечников

  • Гиперплазия надпочечников

Злокачественные опухоли надпочечников могут секретировать избыток андрогенов, эстрогенов, кортизола, минералокортикоидов (или комбинации всех четырех гормонов). Если происходит избыточная секреция кортизола, это приводит к развитию синдрома Кушинга с подавлением секреции адренокортикотропного гормона (АКТГ) и атрофией контралатерального надпочечника, а также к артериальной гипертонии. Опухоли надпочечников, секретирующие андрогены, вызывают вирилизацию.

Гиперплазия надпочечников – обычно врожденная патология; постпубертатная вирилизующая гиперплазия надпочечников представляет собой вариант врожденной гиперплазии надпочечников. Оба заболевания вызваны нарушением гидроксилирования предшественников кортизола, чаще всего дефицитом 21-гидроксилазы или намного более легким дефицитом 11-бета-гидроксилазы. Наиболее распространенной формой гиперплазии надпочечников является дефицит 21-гидроксилазы. При гиперплазии надпочечников накапливаются предшественники кортизола, которые затем направляются на выработку андрогенов. При постпубертатной вирилизующей гиперплазии надпочечников такое гидроксилирование нарушается лишь частично, и клинические признаки заболевания могут появиться лишь в зрелом возрасте.

Симптомы и признаки надпочечниковой вирилизации

Проявления зависят от пола больного и возраста начала заболевания; у женщин они выражены гораздо отчетливее, чем у мужчин.

У младенцев женского пола с врожденной гиперплазией надпочечников может наблюдаться сращение лабиоскротальных складок и гипертрофия клитора, что напоминает мужские наружные гениталии, таким образом, формируется картина нарушения половой дифференциации.

В препубертатном возрасте отмечается ускоренный рост. В отсутствие лечения происходит преждевременное закрытие эпифизарных зон роста и больные во взрослом возрасте остаются низкорослыми. У мальчиков наблюдается преждевременное половое развитие.

Для взрослых женщин характерны аменорея, атрофия матки, гипертрофия клитора, уменьшение размеров молочных желез, угревая сыпь, гирсутизм, низкий голос, облысение, повышенное либидо и сильно развитая мускулатура.

У взрослых мужчин избыток андрогенов надпочечников может подавлять функцию половых желез и вызывать бесплодие. Эктопическая надпочечниковая ткань в семенниках может увеличиваться, имитируя наличие опухоли.

Диагностика адренального вирилизма

  • Определение уровня тестостерон

  • Определение уровней других надпочечниковых андрогенов (дегидроэпиандростерона [ДГЭА] и его сульфата [ДГЭАС], андростендиона)

  • 17-гидроксипрогестерон

  • Супрессивный тест с дексаметазоном

  • Иногда тест на стимуляцию адренокортикотропным гормоном (АКТГ)

  • Визуализация надпочечников

Адренальный вирилизм может быть заподозрен на основании клинических данных, хотя легкий гирсутизм и вирилизация с гипоменореей и повышением уровня тестостерона в плазме встречается и при синдроме поликистоза яичников (синдром Штейна-Левенталя). Диагноз подтверждает повышенный уровень надпочечниковых андрогенов.

При гиперплазии надпочечников повышено содержание дегидроэпиандростерона (ДГЭА) и его сульфата (ДГЭАС) в моче; нередко возрастает и экскреция прегнантриола (метаболита 17-гидроксипрогестерона), тогда как уровень свободного кортизола в моче нормален или снижен. Содержание ДГЭА, ДГЭАС, 17-гидроксипрогестерона, тестостерона и андростендиона в плазме обычно повышено. Уровень 17-гидроксипрогестерона> 30 нмоль/л (> 1000 нг/дл) через 30 минут после введения косинтропина (синтетического АКТГ) в дозе 0,25 мг в/м убедительно свидетельствует о дефиците 21-гидроксилазы .

Подавление избыточной продукции андрогенов при приеме 0,5 мг перорально дексаметазона каждые 6 часов в течение 48 часов позволяет исключить вирилизующую опухоль надпочечников. Если же избыточная экскреция андрогенов сохраняется, то в поисках опухоли проводят КТ или МРТ надпочечников и УЗИ яичников.

Лечение вирилизации надпочечников

  • При гиперплазии – прием глюкокортикоидов перорально

  • Удаление опухоли

При гиперплазии надпочечников назначают глюкокортикоиды, как правило, пероральный гидрокортизон 10 мг при пробуждении, 5 мг в середине дня и 5 мг ближе к вечеру. Альтернативно можно назначать дексаметазон в дозе 0,5–1 мг перорально перед сном, но даже эти небольшие дозы могут вызвать признаки синдрома Кушинга; поэтому дексаметазон обычно не рекомендуется. Прием дексаметазона перед сном лучше всего подходит для подавления секреции АКТГ, но может вызвать бессонницу. Вместо этого можно принимать кортизона ацетат по 25 мг перорально 1 раз в день или преднизон по 5 или периодически до 10 мг перорально 1 раз в день. Формы гидрокортизона с более медленным высвобождением могут обеспечить лучший биохимический контроль.

Хотя лечение устраняет большинство симптомов и признаков вирилизации, гирсутизм и облысение исчезают медленно, голос может оставаться низким, а нарушения фертильности – сохраняться.

При опухолях производят адреналэктомию. Если опухоль секретирует кортизол, то перед и после операции следует назначать гидрокортизон, поскольку нормальная ткань коры надпочечников в таких случаях атрофирована, а ее функция подавлена.

Основные положения

  • В основе адреногенитального синдрома лежит андрогенсекретирующая опухоль надпочечника или гиперплазия надпочечников.

  • Вирилизация особенно заметна у женщин; у мужчин может иметь место бесплодие из-за угнетения функции половых желез.

  • Содержание дегидроэпиандростерона (ДГЭА) и его сульфата (ДГЭАС) в моче и плазме, а часто и тестостерона в плазме повышено.

  • Для поиска андроген-продуцирующих опухолей надпочечников проводят тест на подавление дексаметазона и визуализационные обследования надпочечников.

  • Для выявления врожденной гиперплазии надпочечников измеряют уровень промежуточных метаболитов гормонов надпочечников и проводят тест стимуляции адренокортикотропного гормона (АКТГ).

  • В лечении гиперплазии применяют кортикостероидную терапию; опухоли требуют адреналэктомии.

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