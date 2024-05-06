Перегрузка объёмом

Под объемной перегрузкой как правило подразумевают увеличение объема межклеточной жидкости (МКЖ). Увеличение объема ЭЦЖ обычно возникает при сердечной недостаточности, острой или хронической почечной недостаточности, нефротическом синдроме и циррозе печени. Задержка натрия почками увеличивает его общее содержание в организме. Это приводит к той или иной степени перегрузки объемом. При гиперволемии концентрация натрия в сыворотке крови пациента может быть высокой, низкой или нормальной (несмотря на повышенное общее его содержание в организме). Лечение включает в себя выведение избыточной жидкости путем приема диуретиков или механическим извлечением жидкости такими методами, как диализ и парацентез.
(См. также Баланс воды и натрия (Water and Sodium Balance) и Обзор нарушений объема жидкостей в организме (Overview of Disorders of Fluid Volume)).
Ключевой патогенетический механизм – увеличение общего содержания натрия в организме. Это повышает осмоляльность, вследствие чего происходит компенсаторная задержка воды. При определенном накоплении воды в ЭЦЖ (обычно > 2,5 л) возникают отеки.
Наиболее частые причины расширения объема ЭЦЖ включают:
Предменструальные отеки
Беременность
Чрезмерная гидратация (например, употребление слишком большого количества воды перед физической нагрузкой или из-за психического расстройства) редко вызывает проблемы, если только у пациента также нет одной из других распространенных причин перегрузки объемом ЭЦЖ.
Симптомы и признаки гиперволемии
Симптомы перегрузки объемом в основном соответствуют симптомам основного заболевания, но избыток жидкости может проявляться как
Диагностика перегрузки объемом
Сбор анамнеза и физикальное обследование
Диагностика основывается на клинических данных. Основными признаками являются увеличение веса и отеки. Локализация и выраженность отеков зависят от многих факторов, включая позу пациента (сидел ли он, лежал или стоял перед осмотром).
Клинические проявления значительно различаются в зависимости от причины и подробно рассматриваются в других разделах в РУКОВОДСТВЕ.
Концентрация натрия в сыворотке (см. также Гипернатриемия и Гипонатриемия) может быть высокой, низкой или нормальной у пациентов с перегрузкой объемом (несмотря на повышенное общее содержание натрия в организме).
Определение уровня натрия в моче может помочь отличить острое почечное повреждение от других (не ренальных) острых причин объемной перегрузки. При почечной недостаточности уровень содержания натрия > 20 мЭкв/л (> 20 ммоль/л) по сравнению с значением в < 10 мЭкв/л (< 10 ммоль/л) при сердечной недостаточности, циррозе печени и нефротическом синдроме.
Лечение перегрузки объемом
Лечение причины заболевания
Лечение должно быть направлено на устранение причины. Лечение сердечной недостаточности, цирроза печени, почечной недостаточности, гипернатриемии, гипонатриемии и нефротического синдрома рассматриваются в других разделах Руководства (THE MANUAL). Как правило, лечение включает диуретики и иногда механическое удаление жидкости такими методами, как диализ и парацентез.
Ограничить потребление натрия с пищей. При сердечной недостаточности, циррозе печени, почечной недостаточности и нефротическом синдроме назначают диуретики.
Эффективность терапии лучше всего оценивать по динамике веса тела. Скорость коррекции объемной перегрузки ЭЦЖ должна быть ограничена до 0,25–0,5 кг массы тела/день, в зависимости от степени объемной перегрузки (более быстрая при значительном избытке, более медленная при менее выраженном избытке) и других нарушений здоровья пациента (более медленная при гипотензии или почечной недостаточности).
При активном приеме диуретиков амбулаторные больные нуждаются в тщательном наблюдении специалистов. При наличии более тяжелой дисфункции одной или нескольких систем органов или достижении незначительного прогресса при пероральном приеме диуретиков показаны стационарное лечение и наблюдение.