skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Перегрузка объёмом

Авторы:James L. Lewis III, MD, Brookwood Baptist Health and Saint Vincent’s Ascension Health, Birmingham
Проверено/пересмотрено мая 2024

Под объемной перегрузкой как правило подразумевают увеличение объема межклеточной жидкости (МКЖ). Увеличение объема ЭЦЖ обычно возникает при сердечной недостаточности, острой или хронической почечной недостаточности, нефротическом синдроме и циррозе печени. Задержка натрия почками увеличивает его общее содержание в организме. Это приводит к той или иной степени перегрузки объемом. При гиперволемии концентрация натрия в сыворотке крови пациента может быть высокой, низкой или нормальной (несмотря на повышенное общее его содержание в организме). Лечение включает в себя выведение избыточной жидкости путем приема диуретиков или механическим извлечением жидкости такими методами, как диализ и парацентез.

(См. также Баланс воды и натрия (Water and Sodium Balance) и Обзор нарушений объема жидкостей в организме (Overview of Disorders of Fluid Volume)).

Ключевой патогенетический механизм – увеличение общего содержания натрия в организме. Это повышает осмоляльность, вследствие чего происходит компенсаторная задержка воды. При определенном накоплении воды в ЭЦЖ (обычно > 2,5 л) возникают отеки.

Наиболее частые причины расширения объема ЭЦЖ включают:

Чрезмерная гидратация (например, употребление слишком большого количества воды перед физической нагрузкой или из-за психического расстройства) редко вызывает проблемы, если только у пациента также нет одной из других распространенных причин перегрузки объемом ЭЦЖ.

Симптомы и признаки гиперволемии

Симптомы перегрузки объемом в основном соответствуют симптомам основного заболевания, но избыток жидкости может проявляться как

  • Видимый и пальпируемый легкий отек (пастозность) в соответствующих мягких тканях

  • Асцит в брюшной полости

  • Одышка и хрипы из-за присутствия интерстициальной жидкости в легких

  • Увеличение веса пациента

Диагностика перегрузки объемом

  • Сбор анамнеза и физикальное обследование

Диагностика основывается на клинических данных. Основными признаками являются увеличение веса и отеки. Локализация и выраженность отеков зависят от многих факторов, включая позу пациента (сидел ли он, лежал или стоял перед осмотром).

Клинические проявления значительно различаются в зависимости от причины и подробно рассматриваются в других разделах в РУКОВОДСТВЕ.

Концентрация натрия в сыворотке (см. также Гипернатриемия и Гипонатриемия) может быть высокой, низкой или нормальной у пациентов с перегрузкой объемом (несмотря на повышенное общее содержание натрия в организме).

Определение уровня натрия в моче может помочь отличить острое почечное повреждение от других (не ренальных) острых причин объемной перегрузки. При почечной недостаточности уровень содержания натрия > 20 мЭкв/л (> 20 ммоль/л) по сравнению с значением в < 10 мЭкв/л (< 10 ммоль/л) при сердечной недостаточности, циррозе печени и нефротическом синдроме.

Лечение перегрузки объемом

  • Лечение причины заболевания

Лечение должно быть направлено на устранение причины. Лечение сердечной недостаточности, цирроза печени, почечной недостаточности, гипернатриемии, гипонатриемии и нефротического синдрома рассматриваются в других разделах Руководства (THE MANUAL). Как правило, лечение включает диуретики и иногда механическое удаление жидкости такими методами, как диализ и парацентез.

Ограничить потребление натрия с пищей. При сердечной недостаточности, циррозе печени, почечной недостаточности и нефротическом синдроме назначают диуретики.

Эффективность терапии лучше всего оценивать по динамике веса тела. Скорость коррекции объемной перегрузки ЭЦЖ должна быть ограничена до 0,25–0,5 кг массы тела/день, в зависимости от степени объемной перегрузки (более быстрая при значительном избытке, более медленная при менее выраженном избытке) и других нарушений здоровья пациента (более медленная при гипотензии или почечной недостаточности).

При активном приеме диуретиков амбулаторные больные нуждаются в тщательном наблюдении специалистов. При наличии более тяжелой дисфункции одной или нескольких систем органов или достижении незначительного прогресса при пероральном приеме диуретиков показаны стационарное лечение и наблюдение.

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS

Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

This icon serves as a link to download the eSSENTIAL Accessibility assistive technology app for individuals with physical disabilities. It is featured as part of our commitment to diversity and inclusion.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.