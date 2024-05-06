Перегрузка объёмом

Сбор анамнеза и физикальное обследование

Диагностика основывается на клинических данных. Основными признаками являются увеличение веса и отеки. Локализация и выраженность отеков зависят от многих факторов, включая позу пациента (сидел ли он, лежал или стоял перед осмотром).

Клинические проявления значительно различаются в зависимости от причины и подробно рассматриваются в других разделах в РУКОВОДСТВЕ.

Концентрация натрия в сыворотке (см. также Гипернатриемия и Гипонатриемия) может быть высокой, низкой или нормальной у пациентов с перегрузкой объемом (несмотря на повышенное общее содержание натрия в организме).

Определение уровня натрия в моче может помочь отличить острое почечное повреждение от других (не ренальных) острых причин объемной перегрузки. При почечной недостаточности уровень содержания натрия > 20 мЭкв/л (> 20 ммоль/л) по сравнению с значением в < 10 мЭкв/л (< 10 ммоль/л) при сердечной недостаточности, циррозе печени и нефротическом синдроме.