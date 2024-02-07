Гипертиреоз может возникнуть в результате повышенного синтеза и секреции тиреоидных гормонов (тироксина [Т4] и трийодтиронина [Т3]) щитовидной железой, вызванного тиреотропным иммуноглобулином (ТТИ) или автономной гиперфункцией щитовидной железы. Повышенное выделение тиреоидных гормонов может происходить и без усиления их синтеза. Причиной этого обычно бывают деструктивные процессы в щитовидной железе при тиреоидитах разного типа.

Наиболее распространенные причины гипертиреоза включают

Базедова болезнь

Многоузловой зоб

Одиночный автономный гиперфункционирующий («горячий») узел

Тиреоидит

Болезнь Грейвса (диффузный токсический зоб), - самая частая причина гипертиреоза, помимо самого гипертиреоза она характеризуется наличием одного или нескольких следующих признаков:

Зоб

Экзофтальм

Инфильтративная дермопатия

Болезнь Грейвса вызывается аутоантителами (TSI) к рецепторам тиреотропного гормона (ТТГ). В отличие от большинства аутоантител, которые обладают ингибирующим действием, эти аутоантитела являются стимулирующими и постоянно усиливают синтез и секрецию T4 и T3. Болезнь Грейвса (как и тиреоидит Хашимото) иногда сопровождается другой аутоиммунной патологией, включая сахарный диабет 1 типа, витилиго, преждевременную седину, пернициозную анемию, болезни соединительной ткани и синдром полигландулярной недостаточности. Наследственность увеличивает риск болезни Грейвса, хотя задействованные при этом гены не известны.

Патогенез инфильтративной офтальмопатии (обуславливающий экзофтальм при болезни Грейвса) мало изучен, но может быть результатом выработки иммуноглобулинов к рецепторам ТТГ в глазничных фибробластах и жира, что приводит к высвобождению провоспалительных цитокинов, воспалению и накопление гликозаминогликанов. Офтальмопатия может развиться как до проявления гипертиреоза, так и через 20 лет после его возникновения и часто прогрессирует или угасает независимо от клинического течения гипертиреоза. Типичную офтальмопатию на фоне нормальной функции щитовидной железы называют эутиреоидной болезнью Грейвса (см. фото Офтальмологические проявления болезни Грейвса – экзофтальм).

Токсический солитарный узел или многоузловой зоб (болезнь Пламмера) иногда также является результатом мутаций гена рецептора ТТГ, что приводит к постоянной активации щитовидной железы. У больных с токсическим узловым зобом отсутствуют какие-либо проявления аутоиммунных заболеваний и антитела, характерные для болезни Грейвса. От болезни Грейвса многоузловой и узловой токсический зоб отличает и отсутствие спонтанных ремиссий.

Воспалительные заболевания щитовидной железы (тиреоидиты) включают подострый тиреоидит, тиреоидит Хашимото и «молчащий» лимфоцитарный тиреоидит (вариант тиреоидита Хашимото). Гипертиреоз чаще встречается при подостром гранулематозном тиреоидите и является результатом не усиления синтеза тиреоидных гормонов, а деструктивных процессов в щитовидной железе, сопровождающихся попаданием в кровь запасенных в ней гормонов. Гипертиреоз при этом может сменяться гипотиреозом.

Неадекватная секреция ТТГ является редкой причиной гипертиреоза. У пациентов с первичным гипертиреозом уровень ТТГ не определяется. Тем не менее уровни ТТГ можно обнаружить у пациентов с ТТГ-секретирующей аденомой передней доли гипофиза или у пациентов с резистентностью гипофиза к тиреоидным гормонам, у которых уровень ТТГ высок. ТТГ, вырабатываемый при обоих этих заболеваниях гипофиза, биологически более активен, чем нормальный ТТГ. У больных с ТТГ-секретирующей аденомой гипофиза возрастает уровень альфа-субъединиц ТТГ в крови (что имеет дифференциально-диагностическое значение).

Лекарственно-индуцированный гипертиреоз может быть следствием применения амиодарона или ингибиторов контрольных точек при терапии рака, алемтузумаба, используемого при лечении рассеянного склероза, или интерферона-альфа, которые вызывают тиреоидит с гипертиреозом и другими нарушениями функции щитовидной железы. Хотя литий чаще вызывает гипотиреоз, но в редких случаях может быть причиной и гипертиреоза. Пациенты, пользующиеся этими средствами, требуют пристального наблюдения.

Искусственный тиреотоксикоз - это гипертиреоз, возникающий при сознательной или случайной передозировке тиреоидных гормонов.

Избыточное потребление йода вызывает гипертиреоз с низким поглощением радиоактивного йода щитовидной железой. Такой гипертиреоз чаще всего развивается на фоне предсуществующего нетоксического узлового зоба (особенно у пациентов старшего возраста) при использовании содержащих йод препаратов (например, амиодарона) или при проведении лучевых исследований с йодсодержащими контрастными веществами. Причина может заключаться в том, что избыток йода служит субстратом для продукции гормонов функционально автономными (т.е., нерегулируемыми ТТГ) участками щитовидной железы. Гипертиреоз обычно сохраняется в течение всего времени присутствия избытка йода в крови.

Пузырный занос (молярная беременность) и хориокарцинома продуцируют высокий уровень сывороточного хорионического гонадотропина человека (ХГЧ), слабого стимулятора щитовидной железы. Уровень ХГЧ наиболее высок в I триместре беременности, в результате чего в течение этого периода иногда наблюдается некоторое повышение концентрации свободного T4 в сыворотке с соответствующим снижением содержания ТТГ в сыворотке. Причиной стимуляции щитовидной железы может быть повышенный уровень частично десиализированного ХГЧ, который стимулирует щитовидную железу сильнее, чем нормальный гормон. Гипертиреоз при пузырном заносе, хориокарциноме и рвоте беременных – явление временное; после их устранения восстанавливается нормальная функция щитовидной железы.

Неаутоиммунный аутосомно-доминантный гипертиреоз проявляется в младенческом возрасте. В основе его развития лежат мутации гена рецептора ТТГ, приводящие к постоянной стимуляции щитовидной железы.

Причиной гипертиреоза могут быть метастазы рака щитовидной железы. Источником избыточной продукции тиреоидных гормонов иногда бывают функционирующие метастазы фолликулярного рака, особенно в легких.

В тех случаях, когда яичниковые тератомы содержат значительное количество тиреоидной ткани, обусловливающей истинный гипертиреоз, развивается струма яичника. В этих случаях очаг накопления радиоактивного йода локализуется в тазовой полости, а его захват щитовидной железой резко снижен.