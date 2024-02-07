Болезнь Хашимото

Определение уровня тироксина (T4)

тиреотропный гормон (ТТГ)

Определение тиреоидных аутоантител

Ультразвуковое исследование щитовидной железы

Анализ заключается в измерении концентрации T4, ТТГ и тиреоидных аутоантител. На ранних стадиях заболевания уровни T4 и ТТГ являются нормальными, присутствует высокий уровень антител к тиреоидной пероксидазе, и реже, антител к тиреоглобулину (см. таблицу Результаты тестов для определения функции щитовидной железы в различных клинических ситуациях).

Ультрасонографию щитовидной железы следует проводить при наличии пальпируемых узлов. На ультразвуковом иследовании часто можно обнаружить, что ткань щитовидной железы имеет гетерогенную, гипоэхогенную эхоструктуру с участками, образующими гипоэхогенные микроузлы, также может наблюдаться снижение васкуляризации железы.

Обследование на другие аутоиммунные заболевания оправдано только при имеющихся клинических проявлениях или наличии в семейном анамнезе тиреоидита Хашимото или болезни Грейвса, ассоциированной с синдромом аутоиммунного полигландулярного дефицита.