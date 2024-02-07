Болезнь Хашимото

Тиреоидит Хашимото – это хроническое аутоиммунное воспаление щитовидной железы с лимфоцитарной инфильтрацией. Характерны безболезненное увеличение железы и симптомы гипотиреоза. Диагноз основывается на обнаружении высокого титра антител к тиреоидной пероксидазе. Пациентам, у которых развивается гипотиреоз, обычно требуется пожизненная замена левотироксина.
(См. также Обзор функции щитовидной железы (Overview of Thyroid Function)).
В Северной Америке тиреоидит Хашимото считается самой частой причиной первичного гипотиреоза. У женщин он встречается в несколько раз чаще. Его частота увеличивается с возрастом, а также среди лиц с хромосомными дефектами, включая синдром Дауна, синдром Тернера и синдром Клайнфельтера. Нередко заболевания щитовидной железы обнаруживаются и у членов семьи больного.
Тиреоидит Хашимото, как и болезнь Грейвса, иногда сочетается с другими аутоиммунными заболеваниями, включая болезнь Аддисона (надпочечниковая недостаточность), сахарный диабет 1 типа, гипопаратиреоз, витилиго, преждевременное поседение волос, пернициозная анемия, системные ревматические заболевания (например, ревматоидный артрит, системная красная волчанка, синдром Шегрена), целиакия и синдром полигландулярной недостаточности 2 типа (синдром Шмидта — сочетание болезни Аддисона с гипотиреозом, вторичным по отношению к тиреоидиту Хашимото и/или сахарному диабету 1 типа). При тиреоидите Хасимото чаще встречаются опухоли щитовидной железы (в редких случаях – тиреоидная лимфома). Патоморфология щитовидной железы характеризуется обильной лимфоцитарной инфильтрацией с образованием лимфоидных фолликулов и рубцеванием.
Симптомы и признаки тиреоидита Хашимото
У пациентов отмечается безболезненное увеличение щитовидной железы или ощущение полноты в горле. Пальпируется безболезненный гладкий или узловатый зоб, более плотный, чем нормальная щитовидная железа. Многие пациенты имеют симптомы гипотиреоза (например, утомляемость, холодовая непереносимость, увеличение веса), но у некоторых из них наблюдается гипертиреоз (например, непереносимость жары, потеря веса), которая может быть связана с выделением тиреоидных гормонов во время воспалительной фазы тиреоидита или из-за наличия сопутствующих болезни Грейвса и тиреоидита Хашимото.
Диагностика тиреоидита Хашимото
Определение уровня тироксина (T4)
тиреотропный гормон (ТТГ)
Определение тиреоидных аутоантител
Ультразвуковое исследование щитовидной железы
Анализ заключается в измерении концентрации T4, ТТГ и тиреоидных аутоантител. На ранних стадиях заболевания уровни T4 и ТТГ являются нормальными, присутствует высокий уровень антител к тиреоидной пероксидазе, и реже, антител к тиреоглобулину (см. таблицу Результаты тестов для определения функции щитовидной железы в различных клинических ситуациях).
Ультрасонографию щитовидной железы следует проводить при наличии пальпируемых узлов. На ультразвуковом иследовании часто можно обнаружить, что ткань щитовидной железы имеет гетерогенную, гипоэхогенную эхоструктуру с участками, образующими гипоэхогенные микроузлы, также может наблюдаться снижение васкуляризации железы.
Обследование на другие аутоиммунные заболевания оправдано только при имеющихся клинических проявлениях или наличии в семейном анамнезе тиреоидита Хашимото или болезни Грейвса, ассоциированной с синдромом аутоиммунного полигландулярного дефицита.
Лечение болезни Хашимото
Заместительная терапия гормонами щитовидной железы
В некоторых случаях гипотиреоз бывает транзиторным, но большинство пациентов нуждаются в пожизненной заместительной терапии тиреоидными гормонами, обычно левотироксином в дозе 75-150 мкг перорально 1 раз в день.
Основные положения
Тиреоидит Хашимото – это аутоиммунное воспаление щитовидной железы.
У больных иногда имеется и другая аутоиммунная патология.
Уровни тироксина (T4) и тиреотропного гормона (ТТГ) сперва обычно нормальны, но позднее уровень T4 снижается, а ТТГ повышается, а у пациентов могут развиться клинические симптомы гипотиреоза.
Характерный высокий уровень антител к тиреоидной пероксидазе и, реже,- антител к антитиреоглобулину.
Как правило, необходима пожизненная заместительная терапия тиреоидными гормонами.