Отморожение

Сразу после госпитализации стабилизируют внутреннюю температуру тела и быстро отогревают конечности в больших контейнерах с циркулирующей водой, температуру которой поддерживают около 37-39° С; обычно достаточно 15–30 минут (1). Все украшения должны быть сняты. Во время согревания боль может быть сильной. Часто требуются парентеральные анальгетики, включая опиоиды.

Больным рекомендуют осторожно двигать пораженной конечностью в процессе отогревания. Большие чистые волдыри обычно не вскрывают или осушают полость с использованием стерильных методов. Геморрагические волдыри также не трогают, чтобы избежать вторичного высушивания глубоких слоев кожи. Лопнувшие везикулы обрабатывают.

При тяжелых травмах, полученных в течение 48–72 часов, следует рассмотреть возможность введения аналога простациклина, такого как илопрост (2, 3). Если травма глубокая и существует риск ампутации, внутриартериальная или внутривенная тромболитическая (фибринолитическая) терапия должна рассматриваться в течение первых 24 часов после травмы (4). Феноксибензамин, альфа-блокатор длительного действия, может уменьшить вазоспазм и улучшить кровоток. Хотя другие вазодилататоры, такие как папаверин, никардипин или нитроглицерин, также использовались в качестве вспомогательной терапии, убедительные доказательства в пользу их применения отсутствуют. Антикоагулянты (например, гепарин), внутривенное введения низкомолекулярного декстрана и внутриартериальных сосудорасширяющих препаратов (например, резерпин, толазолин) клинически не подтвержден и не должно применяться.

Хорошо помогают противовоспалительные средства (например, ибупрофен и алоэ вера). Пораженные области оставляют открытыми для контакта с теплым воздухом, а конечности приподнимают, чтобы уменьшить отечность. Нет достаточных данных в пользу гипербарической оксигенации (5).

Профилактика инфекции имеет основополагающее значение; эмпирическая профилактика не показана, если нет явного загрязнения, травмы с раздавлением или мокрой гангрены. При влажной гангрене назначают антибиотики широкого спектра действия. Столбнячный анатоксин назначается, если статус вакцинации против столбняка неизвестен или не обновлен. При тяжелом повреждении ткани контролируют давление в тканях для выявления признаков компартмент-синдрома (см. Компартмент синдром: диагностика, Измерение давления давление в компартменте в предплечье и Измерение давления в компартменте в голени)