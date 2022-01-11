Укусы человека и млекопитающих

Кроме травмирования тканей, основной опасностью вследствии укуса является инфицирование микробной флорой рта. Человеческие укусы могут теоретически передать вирусный гепатит и ВИЧ-инфекцию. Однако, передача ВИЧ-инфекции маловероятна, т.к. концентрация вируса в слюне гораздо ниже, чем в крови, а ингибиторы, содержащиеся в слюне, делают вирус неэффективным.

Риск заражения бешенством при укусе определенных млекопитающих. В США, укусы обезьян обычно регистрируют у персонала, работающего с лабораторными животными, с небольшим риском инфекции вирусом обезьяннего герпеса типа B (Herpesvirus simiae), который вызывает везикулярные повреждения кожи на зараженных местах, что может привести к энцефалиту, часто смертельному.

Укусы в кисть руки имеют более высокий риск заражения, чем укусы других частей тела. Конкретные инфекции включают в себя

Травма сжатого кулака является наиболее распространенной укушенной раной у людей. Она является результатом удара сжатого кулака по зубам и несет особый риск возникновения инфекции. При укусах в драке раны на коже сдвигаются относительно подлежащих поврежденных структур, когда рука открыта, захватывая внутрь бактерии. Пациент часто не обращается за лечением сразу, что позволяет бактериям размножаться.

Кошачьи укусы в руку также несут повышенный риск попадания инфекции, так как длинные острые кошачьи зубы часто проникают в глубокие структуры, такие как суставы и связки, а маленькие проколы часто закрываются.

Укусы человека в другие места не несут большего риска инфекции, чем укусы других млекопитающих.