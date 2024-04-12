Перелом ребер

Обезболивание

Легочная гигиена

Хирургическая стабилизация

Лечение переломов ребер обычно требует применения опиоидных анальгетиков, несмотря на то, что опиоиды могут также угнетать дыхание и ухудшать ателектаз. Некоторые врачи одновременно назначают нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП).

Для минимизации легочных осложнений пациент должен умышленно и часто (например, каждый час во время бодрствования) глубоко дышать или кашлять. Удерживание (практически шинирование) пораженной области плоскостью ладони руки или с использованием подушки способствует уменьшению болевых ощущений при глубоком дыхании или кашле. Больных госпитализируют, если у них 3 перелома и больше или есть признаки сердечно-легочной недостаточности. Иммобилизации (например, тугой повязкой) следует избегать: это ограничивает дыхательные движения и может предрасполагать к ателектазу и пневмонии. Если пациенты не могут кашлять или глубоко дышать, несмотря на пероральное или внутривенное использование анальгетиков, может назначаться эпидуральное введение лекарственных средств или блокада межреберных нервов.

Отдельным пациентам может быть полезна хирургическая стабилизация переломов ребер, особенно с флотацией грудной клетки с дыхательной недостаточностью или продолжающейся нестабильностью грудной стенки, деформацией или болью из-за несращения или неправильного сращения (1, 2).