Рваные раны

При оценке состояния раны на наличие повреждения подлежащих структур, включая нервы, сухожилия, сосуды, суставы и кости, а также инородные тела или их проникновение в какую-либо полость организма (например, брюшную, грудную). Невозможность выявить эти осложнения является одной из наиболее значимых ошибок при лечении ран.

Можно предполагать повреждение нервов при наличии аномалий чувствительности и двигательных реакций на участках дистальнее раны; подозрение особенно усиливается при рваных ранах, расположенных по ходу важных нервов. При обследовании необходимо провести тест на легкое прикосновение и оценить двигательную функцию. Определение двухточечного порога тактильной чувствительности полезно выполнять при повреждениях кисти и пальцев: клиницист прикасается к коже одновременно двумя концами разогнутой канцелярской скрепки, чтобы определить минимальное расстояние восприятия между двумя точками прикосновения (обычно 2–3 мм), которое чувствует больной. Это расстояние различно у разных больных и зависит от локализации раны на кисти; наилучшим контролем является идентичное место на неповрежденной кисти.

Любая рваная рана по ходу сухожилия позволяет предположить его повреждение. Полный разрыв сухожилия обычно приводит к деформации в состоянии покоя (например, отвислая стопа в результате разрыва ахиллова сухожилия, потеря нормальной для состояния покоя присогнутости пальцев при разрыве сухожилия мышцы-сгибателя пальцев) из-за некомпенсированного действия со стороны мышц-антагонистов. Деформация в состоянии покоя не развивается при частичном разрыве сухожилия, который может проявляться только болью и относительной слабостью при тестировании силы, либо может быть выявлен только при обследовании раны. Поврежденная область должна быть обследована на сохранение полной амплитуды движений; иногда поврежденное сухожилие может быть сокращено и не поддается визуализации при осмотре или обследовании, если область повреждения находится в положении покоя. УЗИ в местах оказания медицинской помощи также помогает выявить повреждения сухожилий.

Повреждение сосудов предполагают при наличии таких признаков ишемии, как бледность, ослабленный пульс, или, возможно, замедленное капиллярное пополнение дистальнее рваной раны (все в сравнении с неповрежденной стороной). Иногда повреждение сосудов можно предположить при отсутствии признаков ишемии, если рваная рана пересекает область прохождения крупной артерии и эта рана глубокая и сложная либо является результатом проникающего ранения. Другие признаки повреждения сосудов могут включать быстро увеличивающуюся в объеме или пульсирующую массу, либо шум.

При рваных ранах возможно повреждение кости, особенно при тупой травме или когда рана располагается над костным выступом. Если механизм или локализация травмы вызывает беспокойство, то для исключения перелома выполняют обычное рентгенографическое исследование.

В зависимости от механизма травмы в ранах иногда могут присутствовать инородные тела. При ранении стеклом вполне вероятно присутствие в ране инородных тел, при ранениях, нанесенных острым металическим предметом, их наличие наблюдается редко; при ранениях другими предметами риск попадания инородных тел в рану является промежуточным. Жалобы больного на наличие в ране инородного тела весьма специфичны и не всегда подтверждаются, однако не следует их игнорировать. Локализованная боль или болезненность при ранах высокого риска также должны навести на мысль об инородном теле, особенно если боль усиливается при активных или пассивных движениях. Обследование и ревизия раны позволяют выявить наличие инородных тел, только в том случае, если рана неглубокая и визуализируется на всю глубину.

Здравый смысл и предостережения

Проникновение в сустав следует предположить в тех случаях, когда рана рядом с суставом глубокая или проникающая. КТ сустава очень чувствительна к выявлению малых объемов внутрисуставного воздуха, что указывает на проникновение в сустав (1). В случае сомнений, в сустав можно ввести физиологический раствор в стерильных условиях. Появление введенной жидкости в ближайшей ране подтверждает проникновение в сустав, и такие раны должны промываться специалистом в операционной.

Проникновение в брюшную или грудную полости предполагают при любой ране над этими полостями, если дно не визуализируется четко. Нельзя зондировать рану вслепую; зондирование вслепую ненадежно и может нанести дополнительное повреждение. Больным с подозрением на проникающее ранение в грудную полость необходимо сначала сделать рентгенографию или другое визуализирующее исследование с повторным снимком через 4–6 часов наблюдения; к этому времени будет виден любой медленно развивающийся пневмоторакс. У больных с проникающими ранениями брюшной полости местное обезболивание облегчает проведение обследования (при необходимрсти рану можно расширить горизонтально). При проникающих ранениях фасции больные должны быть обследованы в стационаре; иногда для выявления гемоперитониума выполняют КТ брюшной полости. Прикроватное УЗИ может также помочь определить травмы - такие, как пневмоторакс, гемоторакс или кровоизлияние в брюшную полость, особенно у пациентов в нестабильном состоянии, которые не могут быть доставлены в кабинет компьютерной томографии (КТ).