Повреждения электрическим током от искусственных источников возникают в результате прохождения его через тело человека. Симптомы варьируют от ожогов кожи до повреждений внутренних органов и других мягких тканей, нарушений ритма сердца и остановки дыхания. Диагноз ставится на основании анамнеза, клинических критериев и данных определенных лабораторных исследований. Лечение заключается в поддерживающих мероприятиях с агрессивным лечением тяжелых повреждений.
Случайные травмы от электрического тока в быту (например, прикосновение к электрической розетке или удар током от небольшого электроприбора) редко приводят к серьезным травмам или последствиям. Тем не менее каждый год в Соединенных Штатах случайное воздействие высокого напряжения приводит к почти 400 смертям и > 30 000 несмертельных случаям шока, а на долю электрических ожогов приходится около 5% случаев госпитализации в ожоговые отделения.
Патофизиология электротравм
Традиционно считается, что тяжесть электротравмы зависит от характеристик воздействия, которые называются факторами Коувенховена:
Тип тока (постоянный или переменный)
Напряжение и мощность (измеряют силу тока)
Продолжительность воздействия (чем длительнее контакт, тем тяжелее травма)
Резистентность организма
Путь прохождения тока (определяет повреж-денные ткани)
Однако напряжённость электрического поля, по-видимому, более точно предсказывает тяжесть травмы.
Факторы Ковенховена
Переменный ток часто меняет направление; именно такой ток обычно подается в бытовые электророзетки в Соединенных Штатах и по всему миру. Постоянный ток не меняет своего направления; этот ток вырабатывается батареями. Дефибрилляторы и кардиовекторы обычно подают постоянный ток.
То, как переменный ток воздействует на тело человека, зависит главным образом от его частоты. В быту используется низкочастотный (от 50 до 60 герц [Гц]) переменный ток (в Соединенных Штатах 60 Гц и в Европе 50 Гц). Низкочастотный переменный ток вызывает длительное сокращение мышц (тетанию), что может помешать человеку удалить руку или другую часть тела от источника тока. Из-за возможности длительного воздействия переменный ток связан с более высокими показателями травматизма и смертности, чем высокочастотный переменный или постоянный ток того же напряжения и силы. Постоянный ток, как правило, вызывает однократное конвульсионное сокращение, которое часто отбрасывает пострадавшего от источника тока.
Как для переменного, так и для постоянного тока, чем выше напряжение (V) и сила тока (А), тем сильнее электротравма (при одинаковой продолжительности воздействия). Напряжение в бытовой электросети в Соединенных Штатах составляет от 110 V (стандартная электрическая розетка) до 220 V (например, отопительные приборы/кондиционеры, сушилки для одежды, духовки, зарядные устройства для электромобилей). Высоковольтный ток (> 500 V) могут вызывать глубокие ожоги, а низковольтный (110–220 V) ток может вызвать мышечную тетанию с риском длительного воздействия, если человек не сможет отодвинуть руку (или другую часть тела) от источника тока. Максимальная сила тока, которая может заставить сгибатели руки сократиться, но при этом позволяет освободить руку от источника тока, называется «отпускающим током» и зависит от веса и мышечной массы пострадавшего. Для человека весом в среднем 70 кг отпускающий ток составляет около 75 миллиампер (мА) для постоянного тока и около 15 мА для переменного тока.
Низковольтный переменный ток частотой 60 Гц, проходящий через грудную клетку даже на долю секунды, может вызвать фибрилляцию желудочков даже при силе тока всего лишь 60–100 мА; для постоянного тока требуется около 300–500 мА. Если ток воздействует непосредственно на сердце (например, через сердечный катетер или электроды кардиостимулятора), <1мА переменного или постоянного тока может вызвать фибрилляцию желудочков.
Поражение тканей при воздействии электротока в первую очередь обусловлено превращением электрической энергии в тепловую, что приводит к термическому повреждению. Количество рассеянной тепловой энергии равно силе тока2 × сопротивление × время; таким образом, при любой заданной силе тока и продолжительности воздействия, ткань с самой высокой резистентностью может быть наиболее сильно повреждена. Сопротивление тела (измеряется в Ом/см2) обеспечивается, прежде всего, кожей, так как все внутренние ткани (за исключением костей) имеют незначительное сопротивление. Толщина кожи и ее сухость увеличивают сопротивляемость; сухая, хорошо кератинизированная интактная кожа имеет среднее значение 20 000–30 000 Ом/см2. У мозолистой ладони или стопы сопротивление может достигать 2–3 млн Ом/см2; в то время как тонкая кожа имеет сопротивление около 500 Ом/см2. Сопротивляемость для поврежденной кожи (например, порез, ссадина, пункция иглой) или влажных слизистых оболочек (например, полость рта, прямая кишка, влагалище) может быть не выше 200–300 Ом/см2.
Если сопротивление кожи высоко, в ней может быть рассеяно больше электрической энергии, что приводит к большим ожогам кожи, но меньшим повреждениям внутренних органов. Если сопротивление кожи мало, то ожоги кожи менее обширны или отсутствуют, и большее количество электрической энергии передается на внутренние структуры. Таким образом, отсутствие внешних ожогов не исключает электротравму, а тяжесть внешних ожогов не определяет тяжесть электротравмы.
Здравый смысл и предостережения
Повреждение внутренних тканей зависит от их сопротивления, а также от плотности электрического тока (ток на единицу площади; энергия концентрируется, когда тот же самый ток проходит через меньшую площадь). Например, когда электрическая энергия входит через руку (прежде всего через ткани с низким сопротивлением, например мышцы, сосуды, нервы), то плотность электрического тока увеличивается в суставах из-за значительной доли площади поперечного сечения сустава, состоящей из тканей с высоким сопротивлением (например, кость, сухожилия), что снижает площадь тканей с низким сопротивлением; таким образом, повреждение тканей с низкой сопротивляемостью более тяжелые в суставах.
Путь прохождения тока через тело пострадавшего определяет, какие структуры повреж-дена. Поскольку переменный ток меняет направление, обычно используемые обозначения «вход» и «выход» не вполне приемлемы; более точными являются термины «источник» и «земля». Рука является наиболее типичным «источником», за ней следует голова. Стопы – наиболее типичная точка «земля». Ток, проходящий по пути «рука-рука» или «рука-нога», как правило, проходит через сердце и может вызвать аритмию. Этот путь тока более опасный по сравнению с прохождением тока нога-нога. Ток, проходящий через область головы, может вызвать повреждение центральной нервной системы.
Сила электрического поля
Напряженность электрического поля – это сила электричества в участке, к которому она применяется. Он, наряду с фактором Коувенховена, также определяет степень повреждения тканей. Например, 20 000 В (20 кВ) распределенные по телу человека ростом примерно 2 м (6 футов), создают напряженность поля около 10 кВ/м. Аналогично, напряжение 110 вольт, поданное только на 1 см (например, через губу маленького ребенка), приводит к аналогичной напряженности поля 11 кВ/м. Именно поэтому низковольтная травма на небольшом участке тела может вызвать такую же тяжесть повреждения тканей, как и высоковольтная травма на большем участке тела. И на-оборот, если рассматривать в первую очередь напряжение, а не силу электрического поля, небольшие или незначительные травмы могут быть классифицированы как повреждения от высокого напряжения. Например, удар током, полученый зимой от шарканья ногой по ковру, соответствует напряжению в тысячи вольт, но вызывает несущественную травму.
Воздействие электрического поля может вызвать повреждение клеточной мембраны (электропорация), даже когда энергии недостаточно для того, чтобы вызвать любые тепловые повреждения.
Типы травм
Воздействие электрического поля низкого напряжения приводит к появлению немедленного неприятного ощущения (шок), но редко к серьезным или необратимым повреждениям. Воздействие электрического поля высокого напряжения вызывает тепловые или электрохимические повреждения внутренних тканей. Повреждения могут включать следующее
Гемолиз
Коагуляция белка
Коагуляционный некроз мышц и других тканей
Тромбоз
Дегидратация
Отрыв мышцы и сухожилия
Повреждения при воздействии электрического поля высокого напряжения могут обусловить массивный отек, который по мере свертывания крови в венах и отека мышц может привести к развитию компартмент-синдрома. Массивный отек может быть причиной гиповолемии и артериальной гипотензии. Деструкция мышц может привести к рабдомиолизу и миоглобинурии, а также к электролитным нарушениям. Миоглобинурия, гиповолемия и артериальная гипотензия увеличивают риск развития острого повреждения почек. Последствия нарушения функции органов не всегда коррелируют с объемом разрушенной ткани (например, фибрилляция желудочков сердца может возникнуть на фоне относительно небольшой деструкции ткани).
Симптомы и признаки поражения электрическим током
Ожоги могут иметь четко очерченные границы на коже, даже когда ток проходит неравномерно в более глубоко расположенные ткани.
Маленькие дети, которые кусают или сосут вытянутые провода, могут получить ожог рта и губ. Такие ожоги могут стать причиной косметических деформаций и нарушить рост зубов, нижней и верхней челюстей. Кровотечение из губных артерий после отделения струпа на 5–10-й день наблюдается у 10% таких детей.
Электрический шок может вызвать сильнейшие сокращения мышц и падения (например, с лестницы или крыши), заканчивающиеся вывихами (электрический удар – одна из нескольких причин возникновения заднего вывиха плечевого сустава), переломами позвонков и других переломах, травмами внутренних органов и другими тупыми ранениями.
Возможны тяжелые непроизвольные сокращения мышц, судороги, фибрилляция желудочков или остановка дыхания вследствие поражения центральной нервной системы (ЦНС) или паралича мышц. Повреждения головного мозга, спинного мозга и периферических нервов могут привести к различным неврологическим нарушениям.
Остановка сердца может возникнуть без ожогов как, например, при несчастных случаях в ванной, когда влажный (заземленный) человек контактирует с сетевым током 110 В, например, от фена или радио. Наиболее частым нарушением ритма у пациентов с остановкой сердца является фибрилляция желудочков (1).
Скрытые или сложно поддающиеся определению неврологические, психологические и физические последствия могут развиваться и существенно нарушать состояние здоровья через 1-5 лет после травмы (2).
Справочные материалы по симптоматике
1. Kroll MW, Luceri RM, Efimov IR, Calkins H: The electrophysiology of electrocution. Heart Rhythm O2 4(7):457-462, 2023. Published 2023 Jun 9. doi:10.1016/j.hroo.2023.06.004
2. Wesner ML, Hickie J: Long-term sequelae of electrical injury. Can Fam Physician 59(9):935-939, 2013.
Диагностика поражения электрическим током
Полное физикальное обследование
Иногда выполняется ЭКГ, определение концентрации ферментов сердечной мышцы, анализ мочи
Как только пациента освобождают от воздействия тока, проводится осмотр для исключения остановки сердца и остановки дыхания. При необходимости проводятся реанимационные мероприятия. После первоначальных реанимационных мероприятий пациентов осматривают с ног до головы на предмет травматических повреждений, особенно если пациент упал или был отброшен.
Пострадавшие, у которых нет симптомов, а результаты физикального обследования нормальные, которые не имеют беременности, не болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями и которые подверглись лишь кратковременному воздействию бытового тока, обычно не имеют серьезных острых внутренних или внешних повреждений и не нуждаются в дальнейшем обследовании или наблюдении. Для остальных пациентов следует рассмотреть необходимость выполнения ЭКГ, клинического анализа крови, определения ферментов сердечной мышцы, анализа мочи (на предмет миоглобина). Пострадавшим с нарушением сознания может потребоваться СТ или МРТ.
Лечение электрических травм
Отключение тока
Реанимация
Обезболивание
Иногда мониторинг сердца в течение 6–12 часов
Уход за раной
Общая помощь
Все пациенты с ожогами от электрического тока должны получить соответствующую профилактику столбняка.
Детям с ожогами губ необходим осмотр детского стоматолога или хирурга-стоматолога, имеющего опыт лечения таких повреждений.
Доврачебная помощь
Первоочередной задачей является разрыв контакта между пострадавшим и источником тока, часто путем отключения тока (например, с помощью автоматического выключателя или переключателя, отсоединив устройство от электрической розетки). Отличить линии высоковольтного и низковольтного напряжения не всегда легко, особенно на открытом воздухе. ВНИМАНИЕ: чтобы избежать поражения электрическим током, спасатели не должны пытаться отцепить запутавшегося в линиях электропередачи (как высокого, так и низкого напряжения), пока питание не будет отключено.
Тяжелые травмы или шок
Пациентов обследуют и реанимируют одновременно. Шок, который может быть результатом травмы или массивных ожогов, излечим. Стандартные формулы расчета объема жидкости для восстановления потерянной, применяемые при лечении ожогов, могут не дооценивать потребности в жидкости при электрических ожогах; поэтому такие формулы не используются. Вместо этого инфузионные жидкости вводятся в дозах, позволяющих поддерживать адекватное выделение мочи (приблизительно от 0,5 до 1,0 мл/кг/час).
У пациентов может наблюдаться рабдомиолиз с миоглобинурией, и у них особенно важно поддерживать адекватный диурез, в то время как подщелачивание мочи может помочь снизить риск развития почечной недостаточности. Хирургическая санация большого объема мышечной ткани может также помочь снизить риск почечной недостаточности, обусловленной миоглобинурией.
Сильная боль, вызванная электрическим ожогом, лечится соответствующими дозами вводимых в/в опиоидов.
Всех больных со значительными электрическими ожогами следует направлять в специализированные ожоговые отделения.
Факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний
Для пациентов с нормальной ЭКГ при первичном обследовании летальные аритмии не характерны (1).
Однако кардиомониторинг показан в следующих случаях:
Любые подозрения на повреждения сердца
Диагностированные структурные сердечно-сосудистые заболевания (например, врожденные пороки сердца)
Беременным пациенткам может потребоваться госпитализация для мониторинга и оценки состояния плода в связи с возможным повреждением сердца плода (2).
Легкие ожоги
При необходимости пациенты должны получать местное лечение ожоговых ран. Для снятия боли используются нестероидные противовоспалительные препараты и анальгетики.
Пострадавшие, у которых отсутствуют или минимальны симптомы, имеется легкая ожоговая травма или отсутствуют признаки повреждения при физикальном обследования, у которых отсутствует беременность, которые не болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями и которые подверглись лишь кратковременному воздействию бытового тока, как правило, не имеют серьезных острых внутренних или внешних повреждений, которые потребовали бы госпитализации, и могут быть выписаны.
Справочные материалы по лечению
1. Bailey B, Gaudreault P, Thivierge RL: Cardiac monitoring of high-risk patients after an electrical injury: a prospective multicentre study [published correction appears in Emerg Med J 2007 Aug;24(8):605]. Emerg Med J 24(5):348-352, 2007. doi:10.1136/emj.2006.044677
2. Caballero-Carvajal JA, Manrique-Hernández EF, Becerra-Ar C, et al: Secondary maternal-fetal consequences to electrical injury: A literature review. Taiwan J Obstet Gynecol 59(1):1-7, 2020. doi: 10.1016/j.tjog.2019.11.001
Профилактика электрических травм
Электрические устройства, которые контактируют или возможен их контакт с телом, должны быть тщательно изолированы, заземлены и включены в сеть, имеющую специальное защитное прерывающего оборудование. Наиболее эффективно и доступно применение выключателей, разъединяющих цепь при утечке тока силой всего 5 миллиампер (мА). Защитные устройства на штепсельные розетки снижает риск электротравмы в домах с маленькими детьми.
Чтобы избежать травм от электрической дуги (дуговой ожог), следует избегать находиться на возвышенности (столбы и лестницы) вблизи высоковольтных линий электропередач.
Основные положения
Помимо ожогов, переменный ток может помешать пострадавшим убрать руку от источника тока, в то время как постоянный ток может отбросить пострадавших на расстояние, что станет причиной травмы.
Хотя тяжесть ожога кожи не позволяет предсказать степень внутренних повреждений, внутренние повреждения более выражены при низком сопротивлении кожи.
Необходим полный осмотр пациентов, в том числе на предмет травм.
Рассматривается целесообразность выполнения ЭКГ, клинического анализа крови, анализа на сердечные ферменты, анализа мочи и проведения наблюдения, за исключением не имеющих симптомов поражения пациентов при отсутствии беременности, без сопутствующих заболеваний сердца, а также получивших кратковременное воздействие тока домашней сети.
Пациенты со значительными электрическими ожогами направляются в специализированное ожоговое отделение и, если подозревается значительное внутреннее повреждение, начинают инфузионную терапию.