Повреждения электрическим током

Переменный ток часто меняет направление; именно такой ток обычно подается в бытовые электророзетки в Соединенных Штатах и по всему миру. Постоянный ток не меняет своего направления; этот ток вырабатывается батареями. Дефибрилляторы и кардиовекторы обычно подают постоянный ток.

То, как переменный ток воздействует на тело человека, зависит главным образом от его частоты. В быту используется низкочастотный (от 50 до 60 герц [Гц]) переменный ток (в Соединенных Штатах 60 Гц и в Европе 50 Гц). Низкочастотный переменный ток вызывает длительное сокращение мышц (тетанию), что может помешать человеку удалить руку или другую часть тела от источника тока. Из-за возможности длительного воздействия переменный ток связан с более высокими показателями травматизма и смертности, чем высокочастотный переменный или постоянный ток того же напряжения и силы. Постоянный ток, как правило, вызывает однократное конвульсионное сокращение, которое часто отбрасывает пострадавшего от источника тока.

Как для переменного, так и для постоянного тока, чем выше напряжение (V) и сила тока (А), тем сильнее электротравма (при одинаковой продолжительности воздействия). Напряжение в бытовой электросети в Соединенных Штатах составляет от 110 V (стандартная электрическая розетка) до 220 V (например, отопительные приборы/кондиционеры, сушилки для одежды, духовки, зарядные устройства для электромобилей). Высоковольтный ток (> 500 V) могут вызывать глубокие ожоги, а низковольтный (110–220 V) ток может вызвать мышечную тетанию с риском длительного воздействия, если человек не сможет отодвинуть руку (или другую часть тела) от источника тока. Максимальная сила тока, которая может заставить сгибатели руки сократиться, но при этом позволяет освободить руку от источника тока, называется «отпускающим током» и зависит от веса и мышечной массы пострадавшего. Для человека весом в среднем 70 кг отпускающий ток составляет около 75 миллиампер (мА) для постоянного тока и около 15 мА для переменного тока.

Низковольтный переменный ток частотой 60 Гц, проходящий через грудную клетку даже на долю секунды, может вызвать фибрилляцию желудочков даже при силе тока всего лишь 60–100 мА; для постоянного тока требуется около 300–500 мА. Если ток воздействует непосредственно на сердце (например, через сердечный катетер или электроды кардиостимулятора), <1мА переменного или постоянного тока может вызвать фибрилляцию желудочков.

Поражение тканей при воздействии электротока в первую очередь обусловлено превращением электрической энергии в тепловую, что приводит к термическому повреждению. Количество рассеянной тепловой энергии равно силе тока2 × сопротивление × время; таким образом, при любой заданной силе тока и продолжительности воздействия, ткань с самой высокой резистентностью может быть наиболее сильно повреждена. Сопротивление тела (измеряется в Ом/см2) обеспечивается, прежде всего, кожей, так как все внутренние ткани (за исключением костей) имеют незначительное сопротивление. Толщина кожи и ее сухость увеличивают сопротивляемость; сухая, хорошо кератинизированная интактная кожа имеет среднее значение 20 000–30 000 Ом/см2. У мозолистой ладони или стопы сопротивление может достигать 2–3 млн Ом/см2; в то время как тонкая кожа имеет сопротивление около 500 Ом/см2. Сопротивляемость для поврежденной кожи (например, порез, ссадина, пункция иглой) или влажных слизистых оболочек (например, полость рта, прямая кишка, влагалище) может быть не выше 200–300 Ом/см2.

Если сопротивление кожи высоко, в ней может быть рассеяно больше электрической энергии, что приводит к большим ожогам кожи, но меньшим повреждениям внутренних органов. Если сопротивление кожи мало, то ожоги кожи менее обширны или отсутствуют, и большее количество электрической энергии передается на внутренние структуры. Таким образом, отсутствие внешних ожогов не исключает электротравму, а тяжесть внешних ожогов не определяет тяжесть электротравмы.

Здравый смысл и предостережения

Повреждение внутренних тканей зависит от их сопротивления, а также от плотности электрического тока (ток на единицу площади; энергия концентрируется, когда тот же самый ток проходит через меньшую площадь). Например, когда электрическая энергия входит через руку (прежде всего через ткани с низким сопротивлением, например мышцы, сосуды, нервы), то плотность электрического тока увеличивается в суставах из-за значительной доли площади поперечного сечения сустава, состоящей из тканей с высоким сопротивлением (например, кость, сухожилия), что снижает площадь тканей с низким сопротивлением; таким образом, повреждение тканей с низкой сопротивляемостью более тяжелые в суставах.

Путь прохождения тока через тело пострадавшего определяет, какие структуры повреж-дена. Поскольку переменный ток меняет направление, обычно используемые обозначения «вход» и «выход» не вполне приемлемы; более точными являются термины «источник» и «земля». Рука является наиболее типичным «источником», за ней следует голова. Стопы – наиболее типичная точка «земля». Ток, проходящий по пути «рука-рука» или «рука-нога», как правило, проходит через сердце и может вызвать аритмию. Этот путь тока более опасный по сравнению с прохождением тока нога-нога. Ток, проходящий через область головы, может вызвать повреждение центральной нервной системы.