Отравление парацетамолом

Уровни сывороточного парацетамола

Номограмма Румэка-Мэттью

Передозировка парацетамолом должна предполагаться у всех больных с неслучайным приемом лекарственных средств, поскольку это может быть попыткой самоубийства, и у детей в связи с инъецированием, потому что лекарственные формы, содержащие парацетамол, часто поступают в организм при передозировке, но сообщений об этом нет. Кроме того, поскольку проглатывание парацетамола часто вызывает минимальные симптомы на ранних стадиях и является потенциально смертельным, но поддающимся лечению, то точно так же следует рассматривать симптоматику всех пациентов со случайными проглатыванием.

Здравый смысл и предостережения

Вероятность развития и тяжесть поражения печени, вызванные острой передозировкой, можно прогнозировать по количеству принятого препарата или, более точно, по уровню в плазме парацетамола. Если время попадания в организм высокой дозы вещества известно, то номограма Румака-Меттью используется для оценки вероятности гепатотоксичности. Если время попадания в организм высокой дозы неизвестно, то эта номограмма не может быть использована. При однократной острой передозировке парацетамола или быстро растворимого парацетамола, который всасывается на 7–8 минут быстрее, уровень измеряется через ≥ 4 часов после приема и наносится на номограмму. Если концентрация ≤ 150 мкг/мл (≤ 990 мкмоль/л), отсутствие симптомов отравления указывает на то, что поражение печени маловероятно. Высокие концентрации парацетамола указывают на возможность развития токсического поражения печени. При однократной острой передозировке парацетамолом с пролонгированным действием (при которой отмечаются 2 пиковых уровня в плазме с разницей около 4 часов), концентрация парацетамола измеряется через ≥ 4 часов после приема и далее еще через 4 часа; если любой из результатов превышает уровень токсичности по Румэку–Мэттью, то показано лечение.

Если точное время однократного приема внутрь не может быть подтверждено, то для определения риска принимается наихудший случай. То есть, учитывается самое раннее возможное время приема внутрь и затем накладывается на номограмму Румака-Мэттью. Например, если пациент утверждает, что передозировка произошла между 6 и 9 часами вечера, то в качестве времени приема (наихудший случай) используется 6 часов вечера. Аналогичным образом, если ребенок жил в доме, где нет ацетаминофен-содержащих препаратов, но в течение предыдущих 24 часов гостил у родственника, в доме которого такие препараты были, то уровень ацетаминофена, представленный на презентации, интерпретируется как 24-часовой уровень. На практике прогнозы в наихудшем случае часто сделать трудно.

Номограмма Румэка-Мэттью при приеме однократной ударной дозы парацетамола

При подтвержденном или обоснованно подозреваемом отравлении или при неопределенном или неизвестном времени приема, показано дополнительное исследование. Необходимо провести исследования функции печени и при подозрении на тяжелое отравление измерять протромбиновое время. Показатели уровня аспартатаминотрансферазы (АСТ) и аланинаминотрансферазы (АЛТ) в крови коррелируют со стадией отравления (см. таблицу Стадии острого отравления ацетаминофеном). Уровень АСТ > 1000 МЕ/л наиболее соответствует отравлению парацетамолом, чем хроническому гепатиту или алкогольной болезни печени. При тяжелом отравлении может быть повышение билирубина и международного нормализованного отношения.

Повышение низкого уровня трансаминаз (например, до 2 или 3 раз выше верхней границы нормы) может наблюдаться у взрослых пациентов при приеме терапевтических доз парацетамола в течение нескольких дней или недель. Такое повышение, кажущееся преходящим, обычно исчезает или уменьшается в течение нескольких дней (даже с продолжающимся применением ацетаминофена), как правило, клинически протекает бессимптомно, и, вероятно, является незначительными.

Парацетамол/белковые аддукты цистеина являются новыми биомаркерами, разработанными и продаваемыми в качестве индикаторов индуцированной гепатотоксичности парацетамола. Хотя биомаркеры могут указывать на воздействие парацетамола, но они убедительно не показывают индуцированную гепатотоксичность парацетамола. Другие биомаркеры, такие как микроРНК, белок из группы ядерных негистоновых белков HMG (бокс-1 высокомобильной группы [HMGB1]) и кератин-18 находятся в процессе исследования, но не являются стандартными диагностическими инструментами.