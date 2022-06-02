Отдельные яды

Симптоматика и схемы лечения при отравлении отдельными ядами различаются (см. таблицу). Включить все специфические сложности и детали невозможно, хотя перекрестные ссылки на другие записи в этой таблице и в других разделах THE MANUAL делаются там, где это необходимо. Рекомендуются консультации с токсикологическим центром по любому случаю отравления, кроме легких и обычных.

(См. также Общие принципы лечения при отравлении (General Principles of Poisoning).)

Таблица Симптомы и лечение отдельных отравлений Таблица