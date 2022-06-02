Отдельные яды

Симптоматика и схемы лечения при отравлении отдельными ядами различаются (см. таблицу). Включить все специфические сложности и детали невозможно, хотя перекрестные ссылки на другие записи в этой таблице и в других разделах THE MANUAL делаются там, где это необходимо. Рекомендуются консультации с токсикологическим центром по любому случаю отравления, кроме легких и обычных.
(См. также Общие принципы лечения при отравлении (General Principles of Poisoning).)
Симптомы и лечение отдельных отравлений
Яд*
Симптомы
Лечение
Ингибиторы АПФ
Ангионевротический отек, гипотензия
Уголь, поддерживающая терапия, ингибитор брадикинина (экаллантид или икатибант)
При ангионевротическом отеке - эпинефрин, антигистаминные препараты или кортикостероиды, впрочем они могут оказаться неэффективными. Также решите вопрос о назначении транексамовой кислоты.
Гипотензию можно попытаться купировать налоксоном
Ацефат
—
Ацетаминофен
См. Таблицу Стадии острого отравления парацетамолом
N-ацетилцистеин, см. "Острое отравление ацетаминофеном: лечение"
Ацетанилид
Анилиновые красители и анилиновое масло (анилин)
Хлоранилин
Фенацетин (ацетофенетидин, фенилацетамид)
Цианоз вследствие образования метгемоглобина и сульфгемоглобина, одышка, слабость, головокружение, стенокардия, сыпь и крапивница, рвота, делирий, депрессия, дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточность
При попадании внутрь: Активированный уголь; далее также как при ингаляции
Попадание на кожу: Снять одежду и обильно обмыть загрязненные участки водой с мылом; далее также как при ингаляции
При вдыхании: Ингаляция кислорода, поддержка дыхательной функции, переливание крови
При выраженном цианозе метиленовый синий 1-2 мг/кг внутривенно
Уксусуная кислота
Низкая концентрация: Легкое раздражение слизистой оболочки
Высокая концентрация: см. Проглатывание щелочей
Симптоматическое лечение с обмыванием и разведением
Ацетон
Кетоны
Попадание внутрь: Также как при ингаляции за исключением попадания непосредственно в легкие (аспирация)
Ингаляция: Раздражение бронхов, пневмония (застой или отек легких, угнетение дыхания, одышка), состояние опьянения, ступор, кетоз, сердечная аритмия
Удаление из очага заражения
Респираторная поддержка, кислород и инфузионная терапия, коррекция метаболического ацидоза
Ацетонитрил
Косметическое средство для наклеивания ногтей
Превращается в цианид с обычными симптомами и клинической картиной
См. Цианиды
Ацетофенетидин
Ацетанилид
—
Ацетилсалициловая кислота
Кислоты и щелочи
См. отдельные кислоты и щелочи (например, борная кислота, фториды) и Проглатывание щелочей
Попадание в глаз: см. Обзор глазных травм (Overview of Eye Traum)
Контакт с кожей:: Смотрите Ожоги (Burns)
—
"Лечение при попадании едкив веществ в желудочно-кишечный тракт" и "Лечение ожогов"
Клейкие вещества (например, клеи для склеивания мелких деталей в моделях самолетов или цементы (моделирование)
См. Ацетон, бензол (толуол) и продукты перегонки нефти
—
Спирт этиловый (этанол)
Эмоциональная неустойчивость, нарушение координации, покраснение лица, тошнота, рвота, сопор или кома, угнетение дыхания
Поддерживающая терапия, при развитии гипогликемии - глюкоза внутривенно
Спирт изопропиловый
Головокружение, расстройство координации, сопор или кома, гастроэнтерит, геморрагический гастрит, гипотензия
Кетоз без ацидоза
Без поражения сетчатки и ацидоза
Поддерживающее лечение, внутривенно глюкоза, устранение водно-электролитных расстройств
При гастрите внутривенно H2 блокаторы или ингибиторы протонового насоса
Спирт метиловый (метанол, древесный спирт)
Высоко токсично в дозе 60-250 мл (2-8 унций) для взрослых и 8-10 мл (2 чайных ложки) для детей
Скрытый период 12-18 часов
Головная боль, слабость, судороги в ногах, головокружение, судороги, повреждение сетчатки, нечеткое зрение, метаболический ацидоз, угнетение дыхания
Фомепизол (15 мг/кг, затем 10 мг/кг каждые 12 часов); либо 10% раствор этанола в 5% растворе глюкозы или физиологического раствора внутривенно при начальной ударной дозе 10 мл/кг в течение 1 часа, затем 1-2 мл/кг/час для поддержания концентрации этанола в крови 100 мг/100 мл (22 ммоль/л)
Гемодиализ (являющийся основным эффективным методом лечения)
Альдрин
См. Хлорированные или другие галогенпроизводные углеводородов
—
Щелочи
См. Кислоты и щелочи
—
Аминофиллин
Кофеин
Гуарана
Теофиллин
Бессонница, беспокойство, анорексия, рвота, обзевоживание, судороги, тахикардия
У взрослых наиболее тяжелое отравление в результате острой передозировки на фоне хронического приема
Активированный уголь (при попадании внутрь), прекращение приема лекарства, измерение уровня теофиллина в крови, фенобарбитал или диазепам при судорогах, парентеральное введение растворов, поддержание артериального давления
Для теофиллина, при сывороточном уровне > 50-100 мг/л (> 278-555 мкмоль/л), ацидозе, судорогах или коме возможно проведение гемодиализа
Больным, не страдающим астмой, возможно введение бета-блокатора (например, эсмолола)
Аммиак газообразный (обезвоженный аммиак [NH3])
Раздражение глаз и дыхательных путей, кашель, удушье, боль в животе
Промывание глаз в течение 15 минут водопроводной водой или физраствором
При тяжелом отравлении – ИВЛ с положительным давлением для лечения отека легких, респираторная поддержка
Аммиачная вода - нашатырный спирт (гидроокись аммония [NH4OH])
Амино-хлористая ртуть или хлористый меркураммоний (NH2HgCl)
Аммония карбонат ([NH4]2CO3)
Аммония фторид (NH4F)
См. Фториды
—
Амфетамины
Повышенная активность, веселое настроение, болтливость, бессонница, раздражительность, гиперрефлексия, анорексия, потливость, тахиаритмия, боль в груди ангинального характера, психотическое состояние, невозможность сконцентрироваться и неусидчивость, паранойя
Активированный уголь, может быть эффективным долгое время после приема внутрь токсиканта из-за энтеро-гепатической циркуляции, бензодиазепины как седативное и противосудорожное средство, устранение внешних раздражителей, наружное охлаждение, профилактика отека мозга
Пациентам, не страдающим астмой, введение бета-блокаторов может оказаться полезным, но требуется не часто
Анилин
См. Ацетанилид
—
Антикоагулянты, ингибиторы прямого тромбина
Ингибирование тромбина при вторичном кровотечении
Поддерживающий уход (например, полное переливание крови, назначение концентратов протромбинового комплекса или гемодиализа)
Общая доза идаруцизумаба (доступного как антагонист дабигатрана) составляет 5 г в виде 2 флаконов по 2,5 г, вводимых внутривенно в быстрой последовательности.
Антикоагулянты, ингибиторы фактора Xa
Вторичное кровотечение при ингибировании фактора Ха
Для контроля кровотечения, поддерживающей терапии (например, полного переливания крови) и/или концентрата протромбинового комплекса
Пероральный прием активированного угля и поддерживающее лечение
Андексанет альфа конкурентно связывается с ингибитором Ха:
Низкие дозы андексанета альфа: начальная болюсная доза для внутривенного введения составляет 400 мг со скоростью 30 мг/мин с последующим введением по 4 мг/мин в течение 120 минут
Высокие дозы андексанета альфа: начальное внутривенное болюсное введение 800 мг со скоростью 30 мг/мин с последующим введением 8 мг/мин в течение 120 минут
Высокая доза андексанета альфа в сравнении с низкой определяется интервалом приема (более или менее 8 часов) и силой действия (больше или меньше 10 мг для ривароксабана и больше или меньше 5 мг для апиксабана) последней дозы ингибитора фактора Ха
Антикоагулянты, гепарин и низкомолекулярные гепарины
Вторичное кровотечение, ведущее к снижению уровня тромбина и прекращения образования фибринового сгустка
Поддерживающая терапия (т е, полное переливание крови)
Протаминсульфат (отменить нефракционированный гепарин, но только частично нейтрализовать низкомолекулярные гепарины)
Антикоагулянты, варфарины
Однократное попадание внутрь организма - как правило, не представляет серьезной опасности
При многократном поступлении развивается коагулопатия с увеличением ПВ/МНО
Повышенный риск развития коагулопатии при однократном приеме суперварфаринов
При однократном приеме - наблюдение
При кровотечениях витамин K1(фитоменадион—см. Передозировка витамина K) до нормализации МНО, переливание свежезамороженной плазмы при необходимости
Для достижения быстрого обратного действия назначьте концентрат протромбинового комплекса
Антидепрессанты
См. Бупропион, Миртазапин, Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, Тразодон, Трициклические антидепрессанты, Венфалксацин
—
Антифриз
См. Этиленгликоль
—
Антигистаминные препараты
Антихолинэргический синдром (например, тахикардия, гипертермия, мидриаз, горячая и сухая кожа, задержка мочи, кишечная непроходимость, делирий)
Для диагностической или лечебной цели или для лечения тяжелых симптомов, устойчивых к седации (ВНИМАНИЕ: Судороги - см. Физостигмин), следует рассмотреть использование физостигмина 0,5-2,0 мг взрослому пациенту и 0,02 мг/кг ребенку внутривенно (медленно)
Сахароснижающие препараты, перорально
См. Гипогликемические препараты перорально
—
Сурьма
Спазмы в горле, дисфагия, жгучая боль в желудочно-кишечном тракте, рвота, диарея, желудочно-кишечное кровотечение, обезвоживание, отек легких, почечная недостаточность, лактацидоз, печеночная недостаточность, шок
Комплексообразование пеницилламином, димеркапрол больным, которые не могут глотать лекарства, введение жидкости, лечение шока и обезболивание
Антипсихотические лекарственные средства (1-е поколение)
Большое разнообразие видов действия (например, седация, судороги, эмоциональное возбуждение, кома, дистония, гипотензия, тахикардия, желудочковые аритмии или по типу пируэт, антихолинэргическое действие, гипертермия, агранулоцитоз и гипотермия)
При дистонии дифенгидрамин (димедрол) или бензтропин
При гипотензии, не купирующейся введением жидкости, норэпинефрин
При желудочковых аритмиях предпочтительна алкалинизация (введение раствора бикарбоната натрия)
Антипсихотические лекарственные средства (второго поколения)
Угнетение ЦНС (особенно при отравлении оланзапином), миоз, антихолинэргическое действие, гипотензия, дистония, пролонгация QT (иногда), смертельное угнетение функции костного мозга (редко)
При дистонии дифенгидрамин (димедрол) или бензтропин
При гипотензии, не купирующейся введением жидкости, норэпинефрин
При желудочковых аритмиях предпочтительна алкалинизация (введение раствора бикарбоната натрия)
Яд против муравьев (аспартам)
Зависит от ингредиентов, см. "Мышьяк (арсенат натрия)" и "Борная кислота"
—
Мышьяк
Спазмы в горле, дисфагия, жгучая боль в желудочно-кишечном тракте, рвота, диарея, желудочно-кишечное кровотечение, обезвоживание, отек легких, почечная недостаточность, лактацидоз, печеночная недостаточность, шок
Комплексообразование пеницилламином, димеркапрол больным, которые не могут глотать лекарства, введение жидкости, лечение шока и обезболивание
Арсин (газ) - мышьяковистый водород
Замещение крови, форсированный диурез
Асфальт
См. Продукты перегонки нефти
—
Аспирин
Атропин и его соединения
Антихолинэргический синдром (например, тахикардия, гипертермия, мидриаз, горячая и сухая кожа, задержка мочи, кишечная непроходимость, делирий)
С диагностической или лечебной целью, а также для купирования тяжелого отравления, не поддающегося седативной терапии, что редко бывает необходимым (ВНИМАНИЕ: Судороги - см. Физостигмин), следует рассмотреть использование физостигмина 0,5-2,0 мг взрослому пациенту и 0,02 мг/кг ребенку внутривенно (медленно)
Автомобильные выхлопные газы
См. Окись углерода
—
Барбитураты
Брадикардия, гипотермия, спутанность сознания, делирий, отсутствие корнеальных рефлексов, дыхательная недостаточность, сомнолентность, атаксия, кома
Активированный уголь в течение 24 часов после приема, симптоматическое лечение, форсированный щелочной диурез при отравлении фенобарбиталом (для усиления выведения через почки)
В тяжелых случаях, гемодиализ
Соли бария (водорастворимые)
Рвота, боль в животе, диарея, тремор, судороги, колики, гипертензия, остановка сердца, одышка и цианоз, фибрилляция желудочков, тяжелая гипокалемия, слабость скелетной мускулатуры
Хлорид калия 10–15 мЭкв/час (10 - 15 ммоль/ч) внутривенно, натрия или магния сульфат 60 г перорально для осаждения бария в желудке, затем, по возможности, промывание желудка
Диазепам для снятия судорог
Кислород – при одышке и цианозе
Соли для ванн
См. Амфетамины
—
Белладонна
См. Атропин
—
Бензол
Головокружение, слабость, головная боль, эйфория, тошнота, рвота, желудочковая аритмия, параличи, судороги
При хроническом отравлении апластическая анемия, гипокалемия, лейкемия, угнетение ЦНС
Раздражительность, возбуждение ЦНС, мышечные спазмы, атония, тонико-клонические судороги, дыхательная недостаточность, отек легких, тошнота, рвота, оглушение, кома
Санитарная обработка водой, избегать рвоту и аспирацию, кислород, респираторная поддержка, ЭКГ мониторирование, поскольку возможно раннее развитие фибрилляции желудочков
Диазепам для снятия судорог
При тяжелой анемии переливание крови
Восполнение калия, при необходимости
Введение эпинефрина противопоказано
Диазепам для снятия судорог
Гамма-Бензолгексахлорид
Гексахлорид бензола (линдан)
Гексахлорциклогексан (гексахлоран)
Линдан
Раздражительность, возбуждение ЦНС, мышечные спазмы, атония, тонико-клонические судороги, дыхательная недостаточность, отек легких, тошнота, рвота, оглушение, кома
Симптоматическое лечение, активированный уголь при контроле проходимости дыхательных путей (интубация трахеи)
Диазепам для снятия судорог
Бензин (петролейный эфир, газолин)
См. Продукты перегонки нефти
—
Бензодиазепины
Седативное действие вплоть до комы, особенно при сочетании приема с алкоголем
Гипотензия
Обеспечение проходимости дыхательных путей
При гипотензии внутривенное введение жидкости и вазопрессоров
Избегайте применения бензодиазепинового препарата обратного действия флумазенила, если не лечите пациентов, имеющих побочные эффекты после приема высокой дозы бензодиазепинов для седации, которые не находятся на ТЦА (ВНИМАНИЕ: при использовании трициклических антидепрессантов вместе с флумазенилом последний может ускорить развитие судорог, а у пациентов, зависимых от бензодиазепинов, флумазенил может спровоцировать синдром отмены).
Бензол
См. Бензол
—
Бета-адреноблокаторы
Гипотензия, брадикардия, судороги, нарушение ритма сердца, гипогликемия, нарушение сознания
Тщательное кардиомониторирование, поддержание проходимости дыхательных путей
Пациентам с имеющимися симптомами предпочтительно введение допамина, эпинефрина, других вазопрессоров, внутривенно глюкагон 3-5 мг с последующей инфузией CaCl2, внутривенно инсулин с глюкозой, ритмоводитель (кардиостимуляция), внутри-аортальная баллонная контрпульсация и внутривенное введение липидной эмульсии
Двухлористая ртуть
См. Ртуть
—
Бихроматы
См. Хромовая кислота
—
Бидрин (дикротофос)
См. Фосфорорганические соединения
—
Бифентрин
См. Пиретроиды
—
Висмута соединения
Острое отравление: Боль в животе, олигурия, острая почечная недостаточность
Хроническое отравление: Нарушение всасывания, язвенный стоматит, анорексия, прогрессирующая энцефалопатия
Респираторная поддержка, предпочтительно введение комплексообразователей димеркапрола и сукцимера (см. таблицу Рекомендации по лечению комплексообразующими препаратами [хелатами])
Масло горького миндаля
См. Цианиды
—
Хлорсодержащий отбеливатель
См. Гипохлориты
—
Борная кислота
Тошнота, рвота, диарея, геморрагический гастроэнтерит, слабость, заторможенность, угнетение ЦНС, судороги, сыпь по типу "вареного омара", шок
Удаление с поверхности кожи (смывание), профилактика или коррекция электролитных расстройств и шока, купирование судорог
При тяжелом отравлении (редкие случаи), гемодиализ
Броматы
Рвота, диарея, бол в эпигастрии, ацидоз, понижение слуха
Симптоматическое лечение, натрия тиосульфат для перевода в менее токсичные бромиды
При почечной недостаточности гемодиализ
Бромиды
Тошнота, рвота, сыпь (по типу угревой), неразборчивая речь, спутанность сознания, психотическое поведение, кома, параличи, отрицательная анионная разница
Прекращение приема лекарства, водная нагрузка и натрия хлорид внутривенно, чтобы усилить диурез, фуросемид по 10 мг внутривенно через каждые 6 часов
При тяжелом отравлении, гемодиализ
Бромистый водород
Сильное разъедающее вещество
При попадании в жидком или парообразном виде вызывает ожоги кожи и слизистых оболочек
Массивная санитарная обработка, симптоматическое лечение
Бупропиона гидрохлорид
Угнетение дыхания, атакасия, судороги
Активированный уголь, бензодиазепины, симптоматическое лечение
Бутилнитрат
См. Нитриты
—
Кадмий
Попадание внутрь: Сильные спазмы в желудке, рвота, диарея, сухость во рту, кашель, одышка, головная боль, шок, кома, коричневая моча, почечная недостаточность
Вдыхание: Пневмония с одышкой и легочные инфильтраты с обеих сторон, гипоксия, смертельный исход
Разведение молоком или альбумином, респираторная поддержка, водная нагрузка, возможно применение комплексообразователей сукцимера или унитиола
Димеркапрол противопоказан
При вдыхании кислорода, иногда бронхорасширяющие препараты и кортикостероиды
Кофеин
См. Аминофиллин
—
Блокаторы кальциевых каналов
Тошнота, рвота, спутанность сознания, брадикардия, гипотензия, падение сердечно-сосудистой деятельности
Отравление иногда случается после приступа гипергликемии
При отравлении препартами пролонгированного действия предпочтительно промывание всего кишечника
Глюкагон 5-10 мг, внутривенно
При гипотензии или тяжелых аритмиях расмотрите возможность в/в введения хлорида кальция (например, 1 г – 10 мл 10% раствора) или кальция глюконат в 3 раза большей дозе с дополнительными введениями при необходимости, кардиостимулятор или внутриаортальная баллонная контрпульсация
Введение обычного инсулина 10-100 единиц внутривенно в 50-100 мл 50% (в России 40%) раствора глюкозы и добавочно 50-100 мл/час 10% раствора глюкозы внутривенно капельно
Рассмотрение внутривенного введения жировой эмульсии
Каломель
См. Ртуть
—
Камфора
Запах камфоры от выдыхаемого воздуха, головная боль, спутанность сознания, делирий, галлюцинации, судороги, кома
Диазепам с целью предотвращения или лечения судорог, респираторная поддержка
Синтетические каннабиноиды (синтетическая марихуана)
Гипертония, тахикардия, инфаркт миокарда, тошнота, рвота, возбуждение, галлюцинации, психозы, судороги, конвульсии, инсульт
См. также Каннабиноиды, синтетические
Поддерживающий уход с внутривенным введением жидкостей, бензодиазепинов при возбуждении и судорогах, фенобарбитал при судорогах
Бета-блокаторы могут помочь облегчить кардиологические симптомы, но они редко бывают необходимы
См. также Каннабиноиды, синтетические
Твердое горючее
См. Спирт метиловый
—
Кантаридины (шпанские мухи)
Раздражение кожи и слизистых оболочек, волдыри на коже, тошнота, рвота, кровавый понос, жгучая боль в пояснице и мочеиспускательном канале, угнетение дыхания, судороги, кома, самопроизвольный аборт, маточное кровотечение
Респираторная поддержка, лечение судорог, поддержание водного баланса, отказ от использования всех масел, полученных на основе экстракта кантарид.
Специфического антидота нет
Карбаматы
От слабовыраженных до тяжелых симптомов отравления, таких же как при отравлении ФОС за исключением непостоянного угнетения холинэстеразы
См. Фосфорорганические соединения
См. Фосфорорганические соединения
Карбамазепин
Прогрессирующее угнетение ЦНС, судороги (редко), нарушение ритма сердца (редко)
Симптоматическое лечение после промывания желудка, мониторирование частоты сердечных сокращений
При сердечной аритмии предпочтительно введение натрия бикарбоната
Карболовая кислота (фенол)
См. Фенолы
—
Карбонаты (аммония, калия, натрия)
Бисульфид или дисульфид углерода
Запах чеснока от выдыхаемого воздуха, раздражительность, слабость, маниакальное поведение, наркотическое состояние, делирий, мидриаз, слепота, паркинсонизм, судороги, кома, параличи, дыхательная недостаточность
Обмывание кожи, ингаляция кислорода, седативная терапия диазепамом, мероприятия по поддержанию дыхания и кровообращения
Двуокись углерода
Одышка, слабость, звон в ушах, учащенное сердцебиение, асфиксия
Респираторная поддержка, ингаляция кислорода
Отравление монооксидом углерода
Токсичность этих газов различна, тяжесть отравления зависит от продолжительности воздействия, вдыхаемого количества (дозы), состояния дыхания и кровообращения
Симптомы зависят от% содержания карбоксигемоглобина в крови
Головная боль, вестибулярное головокружение, спутанность сознания, расширение зрачков, судороги, кома
Ингаляция 100% кислорода через маску, респираторная поддержка при необходимости, срочное измерение уровня карбоксигемоглобина, при уровне карбоксигемоглобина более 25% – назначение гипербарической оксигенации возможно после консультации у токсиколога (см. Отравление угарным газом)
Четыреххлористый углерод (иногда используется в химическом производстве и некоторых очищающих растворах)
Тошнота, рвота, боль в животе, головная боль, спутанность сознания, нарушение зрения, угнетение ЦНС, фибрилляция желудочков, поражение почек и печени, цирроз
Обмывание кожи, ингаляция кислорода, респираторная поддержка, наблюдение за функциями почек и печени и соответствующее лечение
Карбонил железа
См. Железо
—
Катиноны (замещенные)
См. Амфетамины
—
Каустическая сода (натрия гидроокись, едкий натр)
Хлоралгидрат
Хлораламид (трихлорэтилденимид)
Сонливость, спутанность сознания, шок, кома, угнетение дыхания, поражение почек и печени
Респираторная поддержка, выявление одновременного приема дургих препаратов, при желудочковой аритмии бета-блокаторы
Хлораты и нитраты
Рвота, тошнота, диарея, цианоз (метгемоглобинемия), токсическая нефропатия, шок, судороги, угнетение ЦНС, желтуха
Метиленовый синий при метгемоглобинемии, 10% тиосульфат натрия для перевода хлората в менее токсичный хлорид, замещение крови при тяжелом цианозе, аскорбиновая кислота, лечение шока, ингаляция кислорода
При сложных случаях возможно проведение гемодиализа
Хлордан
См. Хлорированные или другие галогенпроизводные углеводородов
—
Хлоретоксифос
См. Фосфорорганические соединения
—
Хлорированные и другие галогенные углеводороды (во многих инсектицидах)
От легкого проявления токсического действия (например, при действии метоксихлора) до очень выраженного токсического эффекта (например, при дельдрине)
Рвота (ранняя или отсроченная), парестезии, недомогание, крупноамплитудный тремор, судороги, отек легких, фибрилляция желудочков, дыхательная недостаточность
Диазепам или фенобрабитал для предотвращения или купирования тремора и судорог, осторожное введение эпинефрина, избегать действие внезапных раздражителей, парэнтеральное введение растворов
При недостаточности функции почек и печени - контроль и поддерживающая терапия
Хлор (см. также Гипохлориты [Hypochlorites])
Прием внутрь: Раздражение, химический ожог полости рта и желудочно-кишечного тракта, возможно изъязвление или перфорация, боль в животе, тахикрадия, упадок сил, недостаточность кровообращения
При вдыхании: Выраженное раздражение дыхательных путей и глаз, спазм голосовой щели, кашель, удушье, рвота, отек легких, цианоз
При приеме внутрь: Разведение водой или молоком, лечение шока
Аспирация: Ингаляции кислорода, поддержка дыхательной функции, наблюдение и лечение в случае развития отека легких распылением бикарбоната натрия (4 мл 4,2% NaHCO3)
Хлоранилин
См. Ацетанилид
—
Хлороформ
Асфиксия
Сомнолентность, кома
Возможно острое повреждение печени
При приеме внутрь: Наблюдение за функциями почек и печени из-за опасности их поражения, поддержка дыхания, сердечной деятельности и кровообращения
При вдыхании: Поддержка дыхания, сердечной деятельности и кровообращения
Хлорталонил (браво, даконил)
См. Хлорированные или другие галогенпроизводные углеводородов
—
Хлоротион
см. Фосфорорганические соединения
—
Хлорпирифос
см. Фосфорорганические соединения
—
Хромовая кислота и ее соли
Разъедающее действие, вызванное окислением, изъязвление и перфорация носовой перегородки, тяжелый гастроэнтерит, шок, головокружение, кома, нефропатия
Разведение молоком или водой, осторожное введение жидкости и электролитов для поддержания функции почек, предпочтительно введение N-ацетилцистеина и аскорбиновой кислоты для перевода шестивалентного в менее токсичное трехвалентное соединение
Хром
Раздражение кожи и слизистых оболочек
Тщательное смывание водой и 10% раствором аскорбиновой кислоты в течение 15 минут
Хрома триоксид
См. Хромовая кислота
—
Клонидин
Брадикардия, седативное действие, периодические апноэ, гипотензия, гипотермия
Симптоматическое лечение, вазопрессоры, налоксон 5мкг/кг с увеличением дозировки до 2-20 мг повторно при необходимости до уменьшения седативного действия
Угольный (светильный) газ
См. Окись углерода
—
Кобальт
Тахикардия, учащенное дыхание и гипоксия после вдыхания, раздражение кожи и слизистых оболочек, гломерулонефрит, гипотиреоидизм (редко)
Симптоматическое лечение, санитарная обработка водой с мылом
Хлорид кобальта (дихлорид кобальта, гексагидрат дихлорида кобальта)
См. Окислы азота
—
Кокаин†
Возбуждение, затем депрессия, тошнота, рвота, потеря самоконтроля, сувство тревоги, галлюцинации, потливость, гипертермия, судороги, инфаркт миокарда (редко)
Диазепам при возбуждении (первое, что следует сделать), ингаляции кислорода, поддержание дыхания и кровообращения при необходимости, внутривенно бикарбонат натрия
При нарушении ритма сердца очень осторожно вводить внутривенно эсмолол
Наблюдение за деятельностью сердца и дыханием из-за опасности их нарушения (обычно до госпитализации в отделение неотложной помощи)
При гипертермии внешнее охлаждение
Колхицин
Тошнота, геморрагический гастрит, полиорганная недостаточность, панцитопения, сепсис
Несколько доз активированного угля, внутривенное введение жидкости, поддерживающая терапия, гранулоцитарный колоние-стимулирующий фактор
Соли меди
Рвота, ощущуение жжения, металлический вкус во рту, диарея, боль, шок, желтуха, анурия, судороги
Пеницилламин или димеркапрол (см. таблицу Рекомендации по лечению комплексообразующими препаратами [хелатами]), поддержание водно-электролитного баланса, респираторная поддержка, мониторинг состояния желудочно-кишечного тракта, лечение шока, контроль над судорогами, наблюдение за функцией печени и почек из-за опасности развития недостаточности
Двуххлористая ртуть (хлорид ртути, сулема)
См. Ртуть
—
Кумафос
см. Фосфорорганические соединения
—
Креозот, крезолы
См. Фенолы
—
Цианиды
Тахикардия, головная боль, сомнолентность, гипотензия, кома, быстро развивающийся тяжелый ацидоз, судороги, смерть, возможен запах горького миндаля изо рта, ярко-красная венозная кровь
Мгновенная смерть (через 1-15 минут)
Экстренность оказания помощи - основное условие
При вдыхании: Удаление от источника заражения
Ингаляция или введение внутрь: кислород 100%, респираторная поддержка
Ингаляция амилнитрита 0,2 мл (1 ампула) в течение 30 секунд каждую минуту; 3% натрия нитрит 10 мл по 2,5-5 мл/мин. Внутривенно (детям 10 мг/кг), затем 25% натрия тиосульфат 25-50 мл частотой 2,5-5 мл/мин внутривенно (набор антидотов цианидов); при возобновлении симптомов лечение повторяют
Гидроксикобаламин 5 г внутривенно (предпочтительно использование этого препарата)
Цифлутрин
См. Пиретроиды
—
Циперметрин
См. Пиретроиды
—
ДДД (2-дихлорэтан)
См. Хлорированные или другие галогенпроизводные углеводородов
—
ДДТ (хлорфенотан)
См. Хлорированные или другие галогенпроизводные углеводородов
—
Деметон
см. Фосфорорганические соединения
—
Дезодоранты бытовые
См. Нафталан и Парадихлорбензол
—
Депилатории
См. Соединения бария
—
Стиральные порошки
Диазинон
см. Фосфорорганические соединения
—
Дихлофос
см. Фосфорорганические соединения
—
Дикофол (кельтан, кетан)
См. Хлорированные или другие галогенпроизводные углеводородов
—
Диэльдрин
См. Хлорированные или другие галогенпроизводные углеводородов
—
Диенохлор
См. Хлорированные или другие галогенпроизводные углеводородов
—
Диэтиленгликоль
См. Этиленгликоль
—
Дигиталис
Дигитоксин
Дигоксин
См. Препараты для лечения сердечной недостаточности: Дигоксин
Дилан
См. Хлорированные или другие галогенпроизводные углеводородов
—
Диметоат
см. Фосфорорганические соединения
—
Динитробензол
См. Нитробензол
—
Динитро-о-крезол
Повышенная утомляемость, жажда, гиперемия кожи, тошнота, рвота, боль в животе, повышение температуры, тахикардия, потеря сознания, одышка, остановка дыхания, поступление в организм через кожу
Водная нагрузка, ингаляция кислорода, возможно токсическое поражение почек и печени; специфического антидота нет, использовать детергентные моющие средства для обмывания кожи
Дифеноксилат с атропином (ломотил)
Сонливость, нистагм, точечные зрачки, тахикардия, кома, угнетение дыхания (ПРИМЕЧАНИЕ: Задержка появления симптомов токсического действия может составлять до 12 часов).
Активированный уголь, налоксон, тщательное наблюдение за детьми в течение 12-18 часов, если прием препарата подтвержден, симптоматическое лечение
Дикват
См. Паракват
—
Детергенты для мытья посуды
Дисульфотон
см. Фосфорорганические соединения
—
Раствор Донована
См. Мышьяк
—
Очистители дренажных труб
Эндосульфан
См. Хлорированные или другие галогенпроизводные углеводородов
—
Эндрин
См. Хлорированные или другие галогенпроизводные углеводородов
—
Производные алкалоидов спорыньи
Жажда, диарея, рвота, легкая головная боль, жжение в ступнях, увеличение частоты сердечных сокращений, повышение артериального давления, сердечно-сосудистый коллапс, судороги, гипотензия, кома, спонтанный аборт, гангрена нижних конечностей (ступней), катаракта
Бензодиазепины или барбитураты короткого действия при судорогах
При периферической ишемии гепарин с фентоламином 5-10 мг в 10 мл физиологического солевого раствора внутривенно или внутри-артериально или нитропруссид 1-2мкг/кг/мин внутривенно
При спазме коронарных артерий внутривенно нитроглицерин и нифедипин
Эзерин
См. Физостигмин
—
Эсфенвалерат (суми-альфа, сумидан)
См. Пиретроиды
—
Этанол, этиловый спир
См. Этиловый спирт
—
Эфир (диэтиловый эфир)
См. Хлороформ
—
Этион
см. Фосфорорганические соединения
—
Этиленгликоль, диэтиленгликоль
Прием внутрь: Опьянение, но без запаха алкоголя от выдыхаемого воздуха, тошнота, рвота
Позже, каропедальный спазм, боль в пояснице, оксалаты в моче, олигурия, прогрессирующая вплоть до анурии и острая почечная недостаточность, дыхательные нарушения, судороги, кома
Контакт с глазами: Иридоциклит
При приеме внутрь: Респираторная поддержка, коррекция нарушения электролитного баланса (анионная разница), обязательна коррекция ацидоза, этанол (см. лечение отравления метиловым спиртом) или фомепизол 15 мг/кг внутривенно (ударная доза) с последующим введением по 10 мг/кг внутривенно каждые 12 часов
Гемодиализ, являющийся основным эффективным методом лечения
При попадании в глаза: Промыть глаза
Взрывчатые вещества
См. Соединения бария (пиротехнические средства) и Окислы азота
—
Фамфур
См. Фосфорорганические соединения
—
Конский боб (фавизм)
Фентион
см. Фосфорорганические соединения
—
Соли трехвалентного железа
См. Железо
—
Соли двухвалентного железа (например, глюконат, сульфат)
См. Железо
—
Пиротехнические вещества
См. Соединения бария
—
Фтористые соединения
Прием внутрь малых или средних доз: соленоватый или мыльный вкус
При приеме больших доз: Тремор, судороги, угнетение ЦНС, шок, почечная недостаточность
При попадании на кожу и слизистые оболочки: болезненные поверхностные или глубокие ожоги
При вдыхании: Выраженное раздражение глаз, слизистой носа, головная боль, одышка, ощущение удушья, отек гортани, отек легких, токсический бронхит, пневмония, эмфизема средостения и подкожная из-за разрыва ожоговых волдырей
При попадании внутрь: разведение молоком или физраствором, внутривенное введение глюкозы и электролитов, 10% раствор глюконата кальция 30 мл внутривенно (детям 0,6 мл/кг) или 10% раствор кальция дихлорида 10 мл внутривенно (детям 0,1-0,2 мл/кг), мониторирование сократительной функции миокарда, лечение шока и обезвоживания
При попадании на кожу и слизистые оболочки: обильное промывание водой, удаление побелевших тканей, в ряде случаев местное введение 10% раствора глюконата кальция, но возможно внутриартериальное введение, наложение пасты с глюконатом или карбонатом кальция
При вдыхании: ингаляция кислорода, поддержка дыхательной фукции, назначение преднизолона при токсической (химической) пневмонии (взрослым 15-40 мг перорально два раза в сутки), лечение токсического отека легких
Флюваленат
См. Пиретроиды
—
Формальдегид
При приеме внутрь: Боль во рту и желудке, тошнота, рвота, рвота с кровью, шок, гематурия, анурия, кома, дыхательная недостаточность
При попадании на кожу: Раздражение, коагуляционный некроз (при высокой концентрации), дерматит, повышенная чувствительность
При вдыхании: Раздражение глаз, слизистой носа, дыхательных путей, лярингоспазм и отек гортани, дисфагия, бронхит, пневмония
При приеме внутрь: разведение водой или молоком, лечение шока, внутривенное введение бикарбоната натрия с целью коррекции ацидоза, поддержка дыхательной фукции, наблюдение в связи с опасностью перфорации пищевода или желудка
При попадании на кожу: Обильное промывание водой с мылом
При вдыхании: Промывание глаз физраствором, ингаляция кислорода, респираторная поддержка
Фовлеровский раствор
См. Мышьяк
—
Горючее в бидонах
См. Спирт метиловый
—
Дизельное топливо (топливное масло)
См. Продукты перегонки нефти
—
Газы
См. определенный газ, например, "Пары аммиака", "Угарный газ", "Хлор" (слезоточивый газ), "Сероводород" (канализационный газ, летучие гидриды), и "Фосфорорганические соединения" (нервно-паралитический газ)
—
Газолин (бензин)
См. Продукты перегонки нефти
—
Клей для авиамоделей
См. Ацетон, бензол (толуол) и продукты перегонки нефти
—
Соли золота
Хлорид золота: Интоксикация печени и почек
Цианистые соли золота: Интоксикация цианидами
См. Лечение отравления цианидами (выше)
См. таблицу Рекомендации по лечению комплексообразующими препаратами (хелатами)
H2 блокаторы (например, циметидин, ранитидин)
Незначительные жалобы со стороны желудочно-кишечного тракта, возможно снижение содержания других лекарств
Неспецифическое симптоматическое лечение
Гептахлор
См. Хлорированные или другие галогенпроизводные углеводородов
—
Гербициды
См. отдельные вещества (например, мышьяк, динитро-о-крезол, хлораты и нитраты)
—
Гексахлорциклогексан (гексахлоран)
См. гамма-гексахлорбензол
Гексаэтилтетрафосфат
см. Фосфорорганические соединения
—
Блокаторы гистамина-2
См. H2 -блокаторы
—
Летучие соединения водорода (гидриды)
См. Сероводород
—
Углеводороды
См. "Нефтяные дистилляты" и "Отравление углеводородами"
Углеводороды хлорированные
См. Хлорированные или другие галогенпроизводные углеводородов
—
Углеводороды хлорированные
См. Хлорированные или другие галогенпроизводные углеводородов
—
Хлористоводородная (соляная) кислота
Цианистоводородная (синильная) кислота
См. Цианиды
—
Фтористоводородная (плавиковая) кислота
См. Фториды
—
Хлористый или фтористый водород
Сероводород
слезотечение и жжение, кашель, одышка, отек легких, ожоги кожи едкой щелочью, эритема, боль, профузное слюнотечение, тошнота, рвота, диарея, спутанность сознания, головокружение, внезапный коллапс, потеря сознания
Кислород, респираторная поддержка
Гиосцин (скополамин)
Гиосциамин
Белена
См. Белладонна
—
Гипохлориты
Обычно незначительная боль и воспаление слизистой оболочки полости рта и желудочно-кишечного тракта
Кашель, одышка, рвота, пузырьки (везикулы) на коже
При попадании внутрь обычного 6% раствора для бытового использования - разведение молоком (почти ничего больше не требуется)
При проглатывании более концентрированных растворов, проводится эзофагогастродуоденоскопия, лечение шока
Пероральные гипогликемические лекарства
Сульфонилмочевина
Гипогликемия, профузный пот, сонливость, спутанность сознания
Госпитализация, внутривенное введение глюкозы сколько потребуется, частое кормление (но только не сахар), а также тщательное наблюдение за поведением и периодическое измерение уровня глюкозы в крови
При сохраняющейся гипогликемии предпочтительно введение октреотида 50-100 мкг внутривенно или подкожно 2 или 3 раза в сутки
При молочнокислом ацидозе, поддерживающая терапия и гемодиализ
Ингаляционные анестетики
Асфиксия
Сомнолентность, кома
При закиси азота, делирий
При применении хлороформа возможно острое повреждение печени
При приеме внутрь: Наблюдение за функциями почек и печени из-за опасности их поражения, поддержка дыхания, сердечной деятельности и кровообращения
При вдыхании: Поддержка дыхания, сердечной деятельности и кровообращения
Инсектициды
См. определенные вещества "Хлорированные и другие галогенные углеводороды","Фосфорорганические вещества", "Парадихлорбензол" и "Пиретроиды"
—
Йод
Жгучая боль во рту и пищеводе, окраска слизистых облочек в коричневый цвет, отек гортани, рвота, боль в животе, диарея, шок, нефропатия, сосудистая недостаточность
Внутрь молоко, крахмал или мука; сразу же обеспечение проходимости дыхательных путей, введение жидкостей и электролитов внутривенно, лечение шока, раннее радикальное восстановление проходимости дыхательных путей (трахеостомия, коникотомия)
Йодоформ (трийодметан)
Дерматит, рвота, угнетение функций головного мозга, возбуждение, кома, затруднение дыхания
При попадании внутрь: Разведение молоком или водой, респираторная поддержка
При попадании на кожу: Смывание раствором бикарбоната натрия или алкоголем
Железо
(ПРИМЕЧАНИЕ: Детские жвачки с железом в высшей степени безопасны).
Рвота, боль в верхней половине живота, бледность, цианоз, диарея, сомнолентность, шок; отравление возможно, если принято > 20 мг/кг в пересчете на металлическое железо
Для сывороточного железа > 400-500 мкг/дл (> 72–90 мкмоль/л) через 3–6 часов в сочетании с симптомами со стороны ЖКТ, внутривенным введением дефероксамина, начиная с 15 мг/кг/ч и титрованием до АД. См. Отравление железом, лечение
Изофенфос
см. Фосфорорганические соединения
—
Изониазид
Возбуждение ЦНС, судороги, притупление болевой чувствительности, кома, гепатотоксичность
При судорогах пиридоксин внутривенно из расчета количества принятого препарата или, если количество не известно, 5 мг
Для ацидоза - бикарбонат натрия
Жавелевая вода
См. Гипохлориты
—
Керосин
См. Продукты перегонки нефти
—
Кетоны
См. Ацетон
—
Лямбда-цигалотрин
См. Пиретроиды
—
Свинец
При остром приеме внутрь: Жажда, жгучая боль в животе, рвота, диарея, симптомы поражения ЦНС (возбуждение, снижение внимания, пониженный уровень сознания, судороги)
При острой ингаляции: Бессонница, головная боль, атаксия, маниакальное поведение, судороги
При хроническом воздействии: Анемия, периферическая нейропатия, спутанность сознания, свинцовая энцефалопатия, развитие атеросклероза
Тетраэтилсвинец
При вдыхании паров, всасывании через кожу, приеме внутрь: Симптомы поражения ЦНС (бессонница, возбужденное состояние, атаксия, бредоподбное состояние, маниакальное поведение, судороги)
Симптоматическое лечение, диазепам для снятия и предупреждения судорог, удаление токсиканта
Хлорная известь
См. Хлор
—
Линдан
См. Гамма-бензолгексахлорид и Хлорированные и другие галогенпроизводные углеводородов
—
Соли лития
Тошнота, рвота, диарея, тремор, фасцикуляции, сомнолентность, несахарный диабет, атаксия, судороги, гипотиреоидизм
При остром воздействии: Восполнение потери жидкости, диазепам, гемодиализ при органной недостаточности или концентрации лития в сыворотке крови > 4 мЭкв/л (4 ммоль/л)
При хроническом воздействии: При тяжелом отравлении гемодиализ
Щёлок (гидроокись натрия, едкий натр [NaOH])
Проглатывание: см. "Проглатывание едких веществ"
Контакт с кожей, см. "Симптомы и признаки ожогов"
Проглатывание: см. "Проглатывание едких веществ"
Контакт с кожей, см. "Лечение ожогов"
Диэтиламид лизергиновой кислоты (ЛСД)
Спутанность сознания, галлюцинации, повышенная возбудимость, кома, флэшбэки ("обратные кадры")
Симптоматическое лечение, бензодиазепины
При выраженной ажитации (возбуждении), галоперидол 2-10 мг внутривенно или внутримышечно взрослым (при необходимости, повторно)
Малатион (карбофос)
см. Фосфорорганические соединения
—
Марганец
См. Перманганат калия
—
Ртуть, соединения
При остром отравлении: Тяжелый гастроэнтерит, жгучая боль во рту, слюнотечение, боль в животе, рвота, колит, нефроз, анурия, уремия
При воздействии алкил- и фенилртутных солей, ожоги кожи
При хроническом отравлении: гингивит, психические расстройства, неврологические расстройства
Предпочтительно промывание желудка, активированный уголь, пеницилламин (или сукцимер—см. таблицу Рекомендации по лечению комплексообразующими препаратами [хелатами])
Поддержание водного и электролитного баланса, гемодиализ при почечной недостаточности, иметь ввиду возможность перфорации желудочно-кишечного тракта
При попадании на кожу: Смывание водой с мылом
Ртуть, элементная
Жидкость: При проглатывании, без симптомов
Если вводится внутривенно, легочная эмболия
При отравлении парами ртути: Тяжелая пневмония
Жидкость: При проглатывании, лечение не требуется
Если вводится внутривенно, поддерживающий уход
Пары ртути: Поддерживающий уход
Мертиолят (тимеросал)
См. Ртуть - обычно не токсична
—
Метальдегид
Тошнота, рвота, позывы на рвоту, боль в животе, ригидность мышц, гипервентиляция, судороги, кома
Симптоматическое лечение, диазепам
Металлы
См. записи по отдельным металлам
См. таблицу Рекомендации по лечению комплексообразующими препаратами (хелатами)
Метформин
Лактацидоз
При молочнокислом ацидозе, поддерживающая терапия и гемодиализ
Метанол, метиловый спирт
См. Спирт метиловый
—
Метидатион
см. Фосфорорганические соединения
—
Метоксихлор
См. Хлорированные или другие галогенпроизводные углеводородов
—
Метилпаратион
см. Фосфорорганические соединения
—
Метилсалицилат
Метиленхлорид
См. Окись углерода
См. Окись углерода
Уайт-спирит (растворитель для лаков)
См. Продукты перегонки нефти
—
Миртазапин
Обычно мягкого действия
Обычно седативное действие, спутанность сознания, тахикардия
Наблюдение в течение ≥ 8 часов
Клей для авиамоделирования, растворители
См. Ацетон, Бензол, Дистилляты нефти и Толуол
—
Ингибиторы моноаминоксидазы (МАО)
Неспецифические и весьма разнообразные симптомы, часто развивающиеся через 6-24 часа
Симпатомиметические токсидромы, головная боль, тошнота, дистония, галлюцинации, нистагм, фасцикуляции, диарея, судороги, возбуждение, ригидность мышц
Гипотензия и брадикардия (которые могут быть угрожающими)
Очищение желудка, симптоматическое лечение
Глутамат натрия (мононатрия глутамат)
Чувство жжения по всему телу, давление в области лица, беспокойство, тревога, боль в грудной клетке (синдром китайского ресторана)
Поддерживающая терапия
Шарики, кристаллы от моли или лепешки с репелентами
См. Нафталин, Камфора и Парахлорбензол
—
Отравление грибами
Средство для удаления лака с ногтей
См. Ацетон
—
Налед
см. Фосфорорганические соединения
—
Нафта
См. Продукты перегонки нефти
—
Нафталин
При попадании внутрь: Схваткообразные боли в животе, тошнота, рвота, головная боль, спутанность сознания, дизурия, внутрисосудистый гемолиз, судороги, гемолитическая анемия у людей с дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (G6PD)
При попадании на кожу: Дерматит, изъязвление роговицы
При вдыхании: Головная боль, спутанность сознания, рвота, одышка
При попадании внутрь: Переливание крови при тяжелом гемолизе, ощелачивание мочи при гемоглобинурии, бензодиазепины для предотвращения судорог
При попадании на кожу: Снять одежду, которую хранили вместе с шариками нафталина от моли, промывание кожи и глаз
Нафтолы
См. Фенолы
—
Нервно-паралитические газы
см. Фосфорорганические соединения
—
Никель
Аллергический дерматит
При хроническом ингаляционном контакте: Воспаление легких
Удаление от источника загрязнения, обмывание водой
Карбонил никеля
Пневмония, цианоз, делирий, судороги (см. также Никель)
Удаление от источника загрязнения, санитарная обработка, предпочтительно введение диэтилдитиокарбамата натрия перорально (при легком отравлении) или внутривенное введение (при тяжелом), или дисульфирама, при отсутствии диэтилдитиокарбамата натрия
Никотин
См. Табак
Нитраты
См. Хлораты и нитраты
—
Азотная кислота
Нитриты
Метгемолобинемия, цианоз, аноксемия, желудочно-кишечные расстройства, рвота, головная боль, головокружение, гипотензия, дыхательная недостаточность, кома
Кислород
При метгемоглобинемии 1% метиленовый синий 1-2 мг/кг внутривенно медленно
Нитробензол
Запах горького миндаля (поэтому ошибочно предполагаются цианиды), сомнолентность, головная боль, рвота, атаксия, нистагм, коричневая моча, судорожные движения, делирий, цианоз, кома, остановка дыхания
См. Ацетанилид
Оксиды азота (см. также Хлор, Фториды, Сероводород, Диоксид серы и Профессиональные заболевания легких)
Отсроченное появление симптомов при окислах азота за исключением воздействия высоких концентраций
Утомляемость, кашель, одышка, отек легких
Позже - бронхит, пневмония
Постельный режим, ингаляция кислорода сразу же при появлении симптомов
При сильно выраженном отеке легких отсасывание секрета, постуральный дренаж, искусственная вентиляция легких, преднизолон 30-80 мг/день взрослым и дексаметазон 1 мг/м2 площади поверхности тела детям для предотвращения возможного развития фиброза легких
Нитропруссид
См. Цианиды
—
Закись азота
См. Хлороформ
—
НПВС (например, ибупрофен, напроксен)
Тошнота, рвота, токсическое поражение ЦНС (например, судороги при массивной передозировке)
Наблюдение в медицинских условиях, симптоматическое лечение
Октаметил пирофосфорамид
см. Фосфорорганические соединения
—
Гаультериевое (винтергреновое) масло
Растительные масла
См. Ацетанилид (анилиновое масло, анилин) и Продукты перегонки нефти (дизельное топливо, смазочные масла)
—
Точечные зрачки, сомнолентность, поверхностное дыхание, спастичность мышц, дыхательная недостаточность
Меперидин: Судороги
Активированный уголь, респираторная поддержка, налоскон внутривенно (в/м или интраназально, если в/в доступ отсутствует) до пробуждения пациента и восстановления дыхания, жидкости внутривенно для поддержания гемодинамики
Фосфорорганические соединения
Всасывание через кожу, при вдыхании, попадании внутрь: Тошнота, рвота, спазмы в животе, гиперсаливация, повышенная секреция в легких (бронхорея), головная боль, ринорея, нечетное видение, миоз, неразборчивая речь, спутанное сознание, затрудненное дыхание, пенистое отделяемое изо рта, кома
Снять одежду, сильной струёй промыть кожу
При выраженной бронхорее атропин 2-5 мг взрослым или 0,05 мг/кг детям внутривенно или внутримышечно каждые 15-60 минут. Повторно и в возрастающей дозе при показаниях (может понадобиться введение очень большой дозы) каждые 3-5 минут; пралидоксима хлорид 1-2 г взрослым или 20-40 мг/кг детям внутривенно в течение 15-30 минут, повторно через 1 час при необходимости (в России карбоксим 15% раствор вводится внутримышечно); ингаляции кислорода; респираторная поддержка, устранение обезвоживания
Персоналу, оказывающему помощь следует избегать самоотравления при попадании на кожу, вдыхании
Шавелевая кислота
Оксалаты
Жгучая боль в горле, рвота, сильная боль (при попадании в ЖКТ), гипотензия, тетанические судороги, шок, поражение гортани, голосовой щели, почек, оксалатурия
Молоко или кальция лактат, 10% кальция глюконата 10-20 мл внутривенно, обезболивание, внутривенно противошоковые солевые расторы, наблюдение при отеке гортани и стридоре
Оксидеметон-метил
см. Фосфорорганические соединения
—
Красители
О красках, содержащих свинец, см. раздел Свинец
—
Растворители для красок
См. Спирты, метиловый спирт, продукты перегонки нефти (уайт-спирит [растворитель для лака]) и скипидар
—
Парадихлорбензол
Боль в животе, тошнота, рвота, диарея, судороги, тетанические судороги (редко)
Восполнение потерь жидкости, диазепам при судорогах
Паральдегид
Запах уксусной кислоты от выдыхаемого воздуха, бессвязная речь, миоз, угнетение дыхания, кома
Кислород, респираторная поддержка
Паркват (очень разъедающий)
Дикват
Развиваются немедленно: Боль в желудочно-кишечном тракте и рвота
В течение 24 часов: Дыхательная недостаточность (при диквате легочные нарушения не наблюдаются)
Активированный уголь, фуллерова земля (флоридин), ограниченно ингаляции кислорода, консультация с токсикологическим центром или производителем
Паратион (тиофос)
см. Фосфорорганические соединения
—
Парижская зелень
См. Мышьяк
—
Перхлордекон
См. Хлорированные или другие галогенпроизводные углеводородов
—
Перметрин
См. Пиретроиды
—
Пестициды
См. отдельные соединения
—
Продукты перегонки нефти (см. Отравление углеводородами)
При попадании внутрь: Жжение в горле и желудке, рвота, диарея, пневмония в случае аспирации
При вдыхании паров: Эйфория, жжение в груди, головная боль, тошнота, слабость, угнетение ЦНС, спутанность сознания, одышка, тахипноэ, хрипы в легких, возможна повышенная чувствительность миокарда к катехоламинам (что может вызвать сердечную аритмию)
При аспирации: Ранне появление патологических изменений в легких
В связи с тем, что основные проблемы связаны с аспирацией, а не попаданием в желудочно-кишечном тракте, очищение желудка обычно не показано
Симптоматическое лечение при отеке легких, ингаляции кислорода, респираторная поддержка
Фенацетин
См. Ацетанилид
—
Фенциклидин (РСР)
Невнимательность при открытых глазах, ажитация, агрессивное поведение, потеря сознания, тахикардия, гипертензия
Спокойная обстановка
Бензодиазепины при необходимости достижения седации
Фенолы
Разъедающее действие, ожог слизистых оболочек, бледность, слабость, шок, судороги у детей, отек легких, темная моча, сужение пищевода (редко)
Дыхательная, сердечная, сосудистая недостаточность
Удаление одежды, промывание наружных ожогов водой, активированный уголь, обезболивание, ингаляции кислорода, респираторная поддержка, коррекция водно-электролитного баланса, наблюдение за состоянием пищевода из-за опасности образования стриктур
Фенотиазины
Экстрапирамидные симптомы (например, атаксия, мышечный и карпопедальный спазмы, кривошея) обычно характерные для этих препаратов
При передозировке сухость во рту, сомнолентность, судороги, кома, угнетение дыхания
Дифенгидрамин (димедрол) 2-3 мг/кг внутривенно при экстрапирамидных симптомах, диазепам для контроля судорог
Фенилпропаноламин
Нервозность, раздражительность, брадикардия, гипертензия, а также другие симпатомиметические проявления
Симптоматическое лечение, диазепам
При гипертензии внутривенно фентоламин 5 мг в течение 1 минуты или нитропруссид
Форат
см. Фосфорорганические соединения
—
Фосдрин
см. Фосфорорганические соединения
—
Фосмет
см. Фосфорорганические соединения
—
Фосфин
См. Сероводород
—
Ингибиторы фосфодиэстеразы 5 (ФДЭ)
Гипотония, тахикардия, боль в груди, аритмии, потеря зрения, приапизм
Поддерживающий уход, внутривенное введение жидкостей и вазопрессоров, урологические консультации для лечения приапизма, избегание нитратов
Фосфорная кислота
Фосфор (желтый или белый)
1 стадия: Чесночный вкус, чесночный запах при дыхании, местное раздражение, тошнота, рвота, диарея, химические ожоги кожи, горла и слизистых оболочек (за счет способности фосфора взрываться и воспламеняться)
2 стадия: Отсутствие симптомов от 8 часов до нескольких дней
3 стадия: Тошнота, рвота, диарея, увеличение печени, желтуха, кровоизлияния, поражение почек, судороги, кома
Токсичность усиливается при употреблении алкоголя, жиров, легко усваиваемых масел
Защита пациента и оказывающего помощь персонала от попадания рвотных масс и фекалий
Промывание ЖКТ раствором калия перманганата (1:5000) или перекиси водорода (1-2%), которые могут перевести соединения фосфора в нетоксичные оксиды
При внедрении фосфора в кожу:
Физостигмин
Головокружение, слабость, рвота, схваткообразные боли, брадикардия, возможны судороги, ажитация
Атропина сульфат 0,6–1 мг взрослым или 0,01 мг/кг детям подкожно или внутривенно, повторить при необходимости
Бензодиазепины при необходимости провести седацию
Растения рода Пилокарпус
См. Физостигмин
—
Пиримифосметил
см. Фосфорорганические соединения
—
Поташ (гидроокись калия - едкий калий или карбонат калия)
См. Кислоты и щелочи
—
Цианистый калий
См. Цианиды
—
Нитрит калия
См. Нитриты
—
Калия перманганат (марганцево-кислый калий)
Прокрашивание в коричневый цвет и ожог слизистой оболочки рта, отек глотки, гипотензия, поражение почек
Разведение водой или молоком, предпочтительно ранняя эндоскопия, поддержание водного баланса
Прегабалин
Тревожное возбуждение, синусовая тахикардия, судороги, кома
Абстинентный синдром похож на симптомы абстиненции после остановки приема гамма-оксибутирата (ГГБ)
Поддерживающий уход, бензодиазепины при судорогах и тревожном возбуждении
Пролан
См. Хлорированные или другие галогенпроизводные углеводородов
—
Пропоксифен
См. Опиоиды
—
Синильная кислота
См. Цианиды
—
Пиретрины и пиретроиды
Аллергические реакции (включая анафилактические и повышенную кожную чувствительность) у сенсибилизрованных людей; с другой стороны пиретроиды характеризуются низкой токсичностью, если только она не обусловлена токсичностью продуктов перегонки нефти, использованных в качестве растворителей действующего вещества
Тщательное обмывание кожи, симптоматическая и поддерживающая терапия
Крысиные яды
См. отдельные специфические компоненты ("Соединения бария", "Фториды"," Фосфор [желтый или белый]", "Соли таллия", "Антикоагулянты, варфарины")
—
Ресметрин
См. Пиретроиды
—
Резорцинол (резорцин)
Рвота, головокружение, звон в ушах, озноб, тремор, судороги, угнетение дыхания, кома, метгемоглобинемия
Поддержка дыхания, метиленовый синий при метгемоглобинемии
Яды для тараканов
См. Фториды, Фосфор и соли Таллия
—
Медицинский спирт (в США содержит 70% изопропиловый спирт)
См. Спирт изопропиловый
—
Салицилаты
Салициловая кислота
Скополамин (гиосцин)
См. Белладонна
—
Селен (красящие вещества)
См. Мышьяк и соли Таллия
—
Канализационный газ
См. Сероводород
—
Соли серебра
Нитрат серебра (ляпис)
Окрашивание губ (белые, коричневые, затем черные), аргирия (грифельно-серый или синюшный цвет кожи), гастроэнтерит, шок, вестибулярное головокружение, судороги
Обезболивание, диазепам при судорогах
Смог
См. Двуокись Серы (Сернистый газ, Сернистый ангидрид)
—
Сода, каустическая (гидроокись натрия, щелок)
При попадании внутрь - см. раздел "Попадание внутрь едких веществ", при попадании на кожу - см. раздел "Ожоги"
Карбонат натрия
См. Кислоты и щелочи
—
Цианистый натрий
См. Цианиды
—
Фтористый натрий
См. Фториды
—
Гидроокись натрия (едкий натр)
См. "Попадание в организм едких веществ", при контакте с кожей - см. раздел "Ожоги"
См. "Попадание в организм едких веществ", при контакте с кожей - см. раздел "Ожоги"
Припой (олово для пайки)
См. Кадмий и Свинец
—
СИОЗС
Обычно седация, рвота, тремор, тахикардия
Возможны судороги,галлюцинации, гипотензия, серотониновый синдром
В редких случаях, смертельный исход
При отравлении циталопрамом возможно удлинение комплекса QRS
Профилактика аспирации, проведение алкалинизации при расширении комплекса QRS, госпитализация пациентов, у которых появились симптомы отравления > 6 часов после приема
Для серьезных симптомов, рассмотрение внутривенного введения жировой эмульсии
Стибофен
См. Мышьяк
—
Дурман
См. Белладонна
—
Стрихнин
Возбужденное состояние, повышение остроты слуха, зрения и тактильной чувствительности
Насильственные тонические судороги мышц, напоминающие генерализованные судороги, но без нарушения сознания, спровоцированные незначительными раздражителями, полное расслабление мышц между судорогами, испарина, остановка дыхания
Изоляция с целью ограничения раздражителей для предотвращения ажитации миоклонуса, активированный уголь перорально, внутривенно диазепам, респираторная поддержка
При тяжелых судорогах, нейро-мышечная блокада и механическая вентиляция легких
Двуокись серы
Раздражение дыхательных путей, чихание, кашель, одышка, отек легких
Удаление из загазованной территории, ингаляция кислорода, искусственная вентиляция легких с положительным давлением конца выдоха
Серная кислота
При попадании внутрь - см. раздел "Попадание внутрь едких веществ", при попадании на кожу - см. раздел "Ожоги"
Сумитрин
См. Пиретроиды
—
Сироп дикой вишни
См. Цианиды
—
Дёготь, гудрон
См. Продукты перегонки нефти
—
Рвотный камень (антимонил-тартрат калия)
См. Мышьяк
—
Слезоточивый газ
См. Хлор (см. также Гипохлориты [Hypochlorites])
—
Тефлутрин
См. Пиретроиды
—
Темефос
См. Фосфорорганические соединения
—
Тербуфос
См. Фосфорорганические соединения
—
Тетрахлорвинфос
См. Фосфорорганические соединения
—
Тетраэтилсвинец
См. Свинец тетраэтиловый
—
Тетраметрин
См. Пиретроиды
—
Соли таллия (раньше использовались в качестве яда против муравьев, крыс и тараканов)
Боль в животе (колики), рвота (может быть с кровью), диарея (может быть кровавая), стоматит, выраженное слюнотечение, тремор, боли в ногах, парестезии, полиневрит, паралич глазного и лицевого нервов, делирий, судороги, дыхательная недостаточность, выпадение волос к 3-й неделе после отравления
Лечение шока, симптоматическая терапия, диазепам при судорогах, активированный уголь, который эффективно связывает таллий и прерывает энтерогепатическую циркуляцию, Берлинская лазурь (Гексацианоферроат калия, международное торговое название препарата "Антидот таллия Хейл", в России выпускается под названием "Ферроцин") вводится через назогастральный или желудочный зонд в дозе 60 мг/кг 4 раза в день с такой же целью как активированный уголь, для хелатирования используется димеркапрол - в России унитиол (эффективность не всегда одинакова)
Следует воздержаться от применения пеницилламина и диэтилдитиокарбамата из-за возможности перераспределения таллия из крови и тканей в ЦНС
Консультация с токсикологическим центром для получения информации о дальнейших действиях
Теофиллин
См. Аминофиллин
—
Тироксин
Обычно без симптомов
Редко может развиться нарастающая раздражительность, прогрессирующая до тиреотоксического криза в течение 5-7 дней
Вызвать рвоту, наблюдение на дому, диазепам, могут понадобиться антитиреоидные препараты и пропранолол, но только при появлении симптомов
Табак
Эмоциональное возбуждение, спутанность сознания, мышечные подергивания, слабость, спазмы в животе, генерализованные клонические судороги, угнетение ЦНС, частое дыхание, учащенное сердцебиение, сердечно-сосудистая недостаточность, кома, остановка дыхания
Активированный уголь, респираторная поддержка, ингаляции кислорода, диазепам при судорогах, тщательное отмывание кожи при загрязнении токсикантом
Средства для чистки унитазов, туалетные дезодоранты
См. "Симптомы попадания в организм едких веществ" и "Парадихолоробензол"
Толуен, толуол
См. Бензол
—
Токсафен
См. Хлорированные или другие галогенпроизводные углеводородов
—
Хлорофос
См. Фосфорорганические соединения
—
Трихлорметан
См. Хлороформ
—
Трициклические антидепрессанты
Антихолинэргическое действие (например, нечеткое зрение, затруднение мочеиспускания), воздействие на ЦНС (например, сомнолентность, сопор, кома, атаксия, состояние возбуждения, ажитация, повышение рефлексов, ригидность мышц, судороги), симптомы нарушения со стороны сердечно сосудистой системы (например, тахикардия, различные аритмии, блокада ножек пучка Гиса, расширение комплекса QRS, нарушение внутрижелудочковой проводимости, сердечная недостаточность), угнетение дыхания, гипотензия, шок, рвота, гипертермия, мидриаз, потливость
Симптоматическая и поддерживающая терапия, активированный уголь, мониторирование витальных функций и ЭКГ, обеспечение проходимости дыхательных путей
Бикарбонат натрия внутривенно быстро (0,5-2 мЭкв/кг [0,5–2 ммоль/л]) повторять периодически до нормализации QRS, профилактика аритмий и поддержание pH крови > 7,45 (может потребоваться постоянное капельное введение)
Диазепам для снятия судорог
Вазопрессоры (например, норэпинефрин) для поддержания артериального давления
При тяжелом отравлении отдается предпочтение внутривенному введению липидной эмульсии
Трийодметан
См. Йодоформ (трийодметан)
—
Вольфрам
Его непосредственное воздействие может стать причиной развития диффузного интерстициального легочного фиброза. (См. Обзор интерстициальных заболеваний легких (Overview of Interstitial Lung Disease)).
Скипидар
Запах скипидара, жжение во рту и боль в животе, кашель, удушье, дыхательная недостаточность, нефропатия
Респираторная поддержка, ингаляции кислорода, обезболивание, наблюдение за функцией почек
Соли вальпроевой кислоты
Прогрессирующее угнетение ЦНС и дыхания
Гипераммониемия с или без интоксикации печени
Мероприятия по поддержанию дыхания и сердечно-сосудистой системы, наблюдение за функцией печени
Симптоматическая гипераммониемия: L-карнитин 100 мг/кг (6 г максимум) внутривенно в течение 30 минут с поддерживающей дозы 15 мг/кг через каждые 4 часа
Бессимптомная гипераммониемия: L-карнитин 100 мг/кг перорально каждые 6 часов (3 г/день максимальная доза)
Олифа
См. Спирт метиловый и Скипидар
—
Венлафаксин
Возможен седативный эффект, судороги, удлиннение комплекса QRS, симпатомиметические симптомы (например, тремор, мидриаз, тахикардия, гипертензия,потливость), гипотензия
В редких случаях смертельный исход
Наблюдение в течение ≥ 6 часов
за длительностью интервала QRS, принять во внимание целесообразность алкалинизации
Витамины, содержащие железо
См. Железо
—
Варфарин
См. Антикоагулянты, варфарины
—
Сироп дикой вишни (естественно, без искусственных ароматизаторов)
См. Цианиды
—
Винтергреновое масло, гаультериевое масло
См. "Аспирин и отравление салицилатами: симптомы и признаки"
—
Древесный спирт
См. Спирт метиловый
—
Ксилол
См. Бензол
—
Цинк
См. таблицу Рекомендации по лечению комплексообразующими препаратами (хелатами)
Соли цинка
См. Соли меди
—
АД = артериальное давление; ППТ = площадь поверхности тела; ЦНС = центральная нервная система; ЭКГ = электрокардиограмма; ЖКТ = желудочно-кишечный; МНО = международное нормализованное отношение; НГЗ = назогастральный зонд; НПВС = нестероидные противовоспалительные препараты; ПВ = протромбиновое время; СИОЗС = селективный ингибитор обратного захвата серотонина.
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*Размещение одного яда совместно с другим (например, толуол с бензолом) в одном ряду указывает, что названия являются синонимами, яды химически сходны, или что один яд является ингредиентом или примесью к другому. Списки веществ, содержащих яд, является примерными и неполными. Большинство препаратов включены в определенную группу (например, бета-блокаторы), и только самые распространенные и важные препараты будут иметь отдельную строку входа.
†Врачи должны быть осведомлены, что существуют люди, которые провозят контрабандой пластиковые пакеты с кокаином в желудочно-кишечном тракте (попавшие через рот или прямую кишку) или влагалище (так называемые транспортные контейнеры) и люди, которые поспешно глотают плохо упакованные пакетики с накротками с целью избежать криминальных последствий при задержании полицией (так называемые стафферы - "фаршировщики").
Дополнительная информация
Ниже следует англоязычный ресурс, который может быть информативным. Обратите внимание, что The manual не несет ответственности за содержание этого ресурса.
Инструменты для работы с опасными материалами (Hazardous Materials Tools): поисковая база данных известных токсичных веществ, курируемая беспроводной информационной системой для сотрудников экстренных служб Библиотеки медицины США (WISER)