Обзор методов вправления вывиха плеча

Для вправления закрытого вывиха плеча доступно большое количество методов. Ни один метод не является универсально успешным, поэтому оперирующие хирурги должны быть знакомы с некоторыми из них.

(См. также Обзор вывихов (Overview of Dislocations) и Вывихи плеча).

Среди методик вправления переднего вывиха плеча выделяют:

Оригинальная методика Гиппократа (при которой пятка оператора находится в пораженной подмышечной впадине для создания противотяги) вызывает травмы и не должна проводиться. Вправление по Кохеру, при котором с усилием задействуется плечевая кость, также имеет высокий риск осложнений и не должно применяться.

Техники восстановления передних вывихов, как правило, используют аксиальное вытяжение и/или внешнее вращение. Не существует единого идеального или предпочтительного метода. Наиболее важно то, что операторы должны быть знакомы с несколькими методиками и применять те из них, которые соответствуют вывиху пациента и клиническому статусу (см. Передний вывих плеча: лечение).

Попытки вправления, особенно те, которые проводятся без седации, с большей вероятностью увенчаются успехом в случае, если пациент расслаблен и сотрудничает с врачом. Обезболивание и седация могут помочь уменьшить мышечные спазмы, как и методы отвлечения внимания, такие как разговор.

Пациентам следует предложить обезболивание. Однако по желанию пациента может быть выполнена одна попытка вправления вывиха без обезболивания с помощью щадящего способа вправления (например, метода Давоса, манипуляции на лопатке, методики Хеннепина, техники FARES). Внутривенная анальгезия и/или внутрисуставная инъекция анестетика могут быть произведены заранее во время первичного обследования, чтобы облегчить боль во время рентгенографии и другой предпроцедурной подготовки. У пациентов с большой тревожностью и множеством мышечных спазмов, а также для методов редукции, требующих большей силы (например, метод тракции-контртракции и способ Стимсона), могут использоваться процедурная седация и анальгезия (ПСА).

Вправление заднего вывиха или нижнего вывиха (luxatio erecta) обычно проводится при помощи метода вытяжения-противотяги. По возможности, следует проконсультироваться с хирургом-ортопедом перед вправлением этих вывихов.

Повреждение нервно-сосудистого пучка может быть следствием вывиха (чаще всего при переднем вывихе) или произойти во время процедуры вправления. Репозиция суставов должна проводиться как можно быстрее, так как задержка увеличивает риск нейрососудистых осложнений. Во избежание усиления мышечных спазмов все способы репозиции выполняются осторожно и постепенно, и методы, которые требуют меньшего приложения силы, часто пробуются прежде, чем те, для которых необходимо применять большую силу. Выбор щадящего метода особенно важен при подозрении на повреждение плечевого сплетения.

Нервы, артерии и связки плеча 3D модель

Нейроваскулярная оценка проводится перед процедурой и после каждой попытки репозиции. Обследование включает в себя оценку пульса на периферических сосудах и времени наполнения капилляров (подмышечная артерия), тактильной чувствительности латеральной части плеча (подмышечный нерв) и функцию лучевого, срединного и локтевого нервов (плечевое сплетение).

Для тех пациентов, которые имеют осложненную травму плеча, перед вправлением должна быть проведена консультация с хирургом-ортопедом; к таким осложнениям относится следующее:

Перелом большого бугорка со смещением > 1 см.

Значительная деформация Хилл-Сакса (≥ 20% деформаций головки плечевой кости вследствие удара в область суставной губы)

Перелом хирургической шейки (ниже больших и малых бугорков)

Повреждение Банкарта (передне-нижнее повреждение суставной губы) с костным фрагментом (более 20%) на фоне нестабильности плечевого сустава

Перелом проксимального отдела плечевой кости из 2 или более частей

Другие причины, по которым следует проконсультироваться с хирургом-ортопедом перед проведением репозиции, включают:

Сустав открыт (т.е., открытый вывих)

Если пациент—ребенок, поскольку часто присутствует эпифизарный (в зоне роста) перелом

Вывих, произошедший ранее, чем 7–10 дней назад, из-за повышенного риска повреждения подмышечной артерии во время вправления, особенно у пожилых пациентов

Необходима консультация хирурга-ортопеда после 2 или 3 неудачных попыток закрытых вправлений или после успешного вправления, если:

Предполагают осложненную травму плеча (например, вывих плюс перелом, повреждение подмышечного нерва или разрыв ротаторной манжеты)

У пациента вывих в первый раз

Тем не менее всем пациентам с наличием нейроваскулярного синдрома репозиция должна быть произведена немедленно. Если хирург-ортопед недоступен, может быть проведена закрытая репозиция, в идеале, с минимальной силой; в случае неуспешности может потребоваться проведение репозиции в операционной под общей анестезией.

Постредукционная рентгенография обычно проводится для подтверждения успешной репозиции и для повторной проверки на наличие переломов. Тем не менее при минимально травматических рецидивирующих передних вывихах плечевого сустава рентгенография может не потребоваться.