Вправление переднего вывиха плеча методом FARES

Передний вывих плеча

Репозиция должна быть проведена вскоре (например, в течение 30 минут) после постановки диагноза.

Если присутствуют ассоциированные неврологические и сосудистые нарушения или нарушения целостности кожи (из-за смещения отломков кости при переломе, с возможным проникновением в кожу или ее разрывом), вправление должно быть выполнено немедленно. Если хирург-ортопед недоступен, может быть проведена закрытая репозиция, в идеале, с минимальной силой; в случае неуспешности может потребоваться проведение репозиции в операционной под общей анестезией.

Открытые вывихи требуют хирургического вмешательства, но если хирург-ортопед недоступен и имеются неврологические и сосудистые нарушения, в качестве промежуточного лечения выполняются закрытые методики репозиции и шинирование.