Измерение давления в предплечье при компартмент-синдроме

Внутрифасциальное давление измеряют с целью диагностики компартмент-синдрома. Измерение внутрифасциального давления является внутрибольничной процедурой, которая требует значительных технических навыков; обычно проводятся консультации с ортопедическим или общим хирургом.
Давление в компартменте можно измерить в 3 отделах предплечья (переднем, заднем и латеральном).
С этой целью применяется имеющаяся в продаже система Stryker®. Следуйте всем инструкциям для использования инструмента. Необходимо знать, какое оборудование доступно в конкретном учреждении.
(См. также Компартмент-синдром).
Показания к измерению давления на предплечье
Подозрение на компартмент-синдром
Компартмент-синдром можно предположить, если усиление боли в вовлеченном компартменте непропорционально очевидной тяжести травмы и усугубляется пассивным растяжением мышц компартмента. При пальпации компартмент может быть отечным и напряженным, но эти признаки не всегда присутствуют.
Противопоказания к измерению давления на предплечье
Абсолютные противопоказания
Нет
Относительные противопоказания
Инфекция кожи или более глубоких тканей в предполагаемом месте введения иглы: если возможно, используйте альтернативную, неинфицированную сторону.
Геморрагический диатез, коррекция которого, возможно, потребуется перед измерением давления в компартменте
Осложнения измерения давления на предплечье
Ошибочно измеренное высокое или низкое давление, которое может быть связано с плохо размещенными или закупоренными иглами, неисправными или неточно откалиброванными устройствами, возбуждением пациента или избытком физиологического раствора, введенного в подфасциальное пространство. Эти ошибки измерения могут привести к неправильному лечению.
В результате прокола могут возникнуть инфекции, кровотечение или повреждение тканей.
Оборудование для измерения давления на предплечье
Стерильные медицинские халаты, перчатки и простыни
Стерильная марля
Система Stryker® с иглой, трубкой и датчиком
Антисептическое очищающее средство (например, 2% хлоргексидин)
Местный анестетик (например, лидокаин 1% или 2%)
Игла 25–27 калибра
Шприц 3- 5 мл для местной анестезии
Стерильные повязки
Если необходима процедура седации, назначаются соответствующие препараты (например, пропофол, кетамин) и пульсоксиметрия или капнометрия
Дополнительные рекомендации для измерения давления в предплечье
Стерильная техника необходима для предотвращения микробного загрязнения тканей во время процедуры.
Поддерживайте нижнее пороговое значение для измерения давления в фасциальном ложе у пациентов из группы риска, потому что глубокие фасциальные ложа могут не иметь пальпируемой напряженности или отека, боль неспецифична, а у заторможенных пациентов симптомы и признаки могут отсутствовать или быть неспецифичными.
Необходимо установить диагноз и начать лечение до появления бледности кожного покрова или исчезновения пульса.
Соответствующая анатомия для измерения давления в предплечье
Предплечье имеет 3 компартмента:
Переднее фасциальное ложе: включает локтевой сгибатель запястья, длинный сгибатель большого пальца кисти, глубокий сгибатель пальцев, поверхностный сгибатель пальцев, длинную ладонную мышцу и лучевой сгибатель запястья, а также локтевой, поверхностную ветвь лучевого и срединный нервы и лучевые, локтевые и передние межкостные артерии
Заднее фасциальное ложе: включает сухожилия мышц разгибателя большого пальца, длинной мышцы, отводящая большой палец кисти, разгибателя пальцев, разгибателя мизинца и локтевого разгибателя запястья, а также задний межкостный нерв и заднюю межкостную артерию
Компартмент подвижного валика: включает плечелучевую мышцу, короткий и длинный лучевой разгибатель запястья.
Чаще всего компартмент кисти возникает под воздействием компартмент-синдрома.
Положение пациента для измерения давления на предплечьи
Расположите пациента так, чтобы пораженная рука находилась на уровне сердца, для того чтобы игла могла попасть в кожу под углом, перпендикулярным измеряемому компартменту.
Пошаговое описание измерения давления в предплечье
Подготовка оборудования
Откройте систему Stryker® и выдавите содержимое на стерильное поле.
Плотно наденьте иглу на конический стержень мембранной камеры. Снимите колпачок с предварительно заполненного шприца и прикрепите его к камере на противоположной стороне.
Откройте крышку монитора и расположите камеру в гнезде монитора давления черной поверхностью вниз. Осторожно надавите на неё, пока она не зафиксируется на месте. Закройте крышку монитора.
Держите иглу под углом 45° вверх и нажмите на поршень, чтобы освободить систему от воздуха. Предотвращайте стекание физиологического раствора в датчик по игле.
Включите монитор и проверьте, чтобы числовые показатели отображались в окне дисплея.
Откалибруйте устройство: держите устройство под намеченным углом введения. Нажмите кнопку «ноль» и убедитесь, что через несколько секунд на экране появится «00». Прежде чем продолжать далее, дисплей должен показывать «00». Для каждого дополнительного измерения прибор должен быть перекалиброван на «00».
Общие действия для всех обследуемых отделов
Следует провести предоперационное нейрососудистое исследование пораженного предплечья.
Подготовьте кожу вокруг места вмешательства, используя антисептическое очищающее средство, например, хлоргексидин. Необходимо обложить область операционного поля стерильными салфетками (простынями).
С помощью иглы 25–27 калибра введите местный анестетик так, чтобы в месте введения образовалась папула. Следует избегать введения анестетика в глубокие ткани мышц и фасций. Это может дать ложное улучшение показателей при измерении подфасциального давления.
Держите смонтированный и откалиброванный датчик давления перпендикулярно измеряемому компартменту и вводите иглу как можно осторожнее через кожу на глубину, достаточную для целевого компартмента.
Медленно введите 0,3 мл физиологического раствора в компартмент.
Дождитесь, пока на дисплее появится сообщение, что достигнуто равновесие, и запишите итоговое давление.
Для каждого дополнительного измерения необходимо откалибровать единицу измерения до «00» и повторить процесс.
Уровень измеренного давления более 30 мм. рт. ст. или в пределах 30 мм. рт. ст. от диастолического АД подтверждает диагноз компартмент-синдрома и указывает на необходимость немедленной фасциотомии.
Компартмент-синдром вероятен, даже если давление в компартменте не повышено; если клинические данные указывают на данное состояние, следует рассматривать диагноз и провести серию измерений давления в компартменте.
Специфические меры для компартмент синдрома ладони
Положите пациента на спину и разверните предплечье наружу.
Определите сухожилие длинной ладонной мышцы и его проксимальное место прикрепления.
Иглу вводят прямо медиально от длинной ладонной мышцы, в месте соединения проксимальной и средней третей предплечья.
Продвигайте иглу перпендикулярно и направляйте ее к задней границе локтевой кости на глубину 1–2 см.
Убедитесь в правильном размещении иглы, наблюдая за повышением давления, когда вы нажимаете пальцем на ладонное фасциальное влагалище, чуть проксимальнее или дистальнее точки введения иглы и при разгибании пальцев и запястья.
Специфические шаги для дорсального компартмента
Положите пациента на спину и разверните предплечье вовнутрь.
Пальпируют заднюю сторону локтевой кости на уровне места соединения проксимальной и средней третей предплечья.
Вводят иглу на этом уровне, на 1–2 см латеральнее задней стороны локтевой кости.
Продвиньте иглу перпендикулярно на глубину 1-2 см.
Убедитесь в правильном размещении иглы, наблюдая за повышением давления, когда вы нажимаете пальцем на дорсальное фасциальное влагалище предплечья немного проксимальнее или дистальнее места введения иглы и при сгибании запястья или пальцев.
Конкретные шаги для определения давления в подфасциальном пространстве (компартменте) подвижного валика
Положите пациента на спину и разверните руку наружу.
Определите наиболее латеральную часть предплечья на границе проксимальной и средней третей.
На этом уровне и латерально относительно лучевой кости введите иглу.
Введите иглу перпендикулярно на глубину от 1 до 1,5 см.
Убедитесь в правильном размещении иглы, наблюдая повышение давления, при нажимании пальцем на подвижную подушку Генри слегка проксимальнее или дистальнее места введения иглы и при локтевом отведении кисти.
Послеоперационный уход для измерения давления в предплечье
Наложите стерильные повязки на все места введения иглы.
Повторите нейроваскулярное обследование руки.
Предупреждения и распространенные ошибки при измерении давления в предплечье
Компартмент-синдром является клиническим, часто трудно выставляемым диагнозом. Рекомендуется ранняя консультация ортопеда или общего хирурга.
Наличие пульса в дистальных участках артерии, капиллярное наполнение и даже нормальное давление в компартменте не исключают компартмент-синдром.
Измерьте давление во всех отделах пострадавшей конечности, которые могли быть поражены.
Советы и рекомендации по измерению давления на предплечье
Для достижения максимальной точности измеряют давление в местах травмы или максимального пальпируемого натяжения.