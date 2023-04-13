Измерение давления в нижней части ноги при компартмент-синдроме

Следует провести предоперационное нейрососудистое исследование пораженной голени.

Подготовьте кожу вокруг места вмешательства, используя антисептическое очищающее средство, например, хлоргексидин. Необходимо обложить область операционного поля стерильными салфетками (простынями).

С помощью иглы 25-го калибра введите местный анестетик так, чтобы в месте введения образовалась папула. Следует избегать введения анестетика в глубокие ткани мышц и фасций. Это может дать ложное улучшение показателей при измерении подфасциального давления.

Держите смонтированный и откалиброванный датчик давления перпендикулярно измеряемому компартменту и вводите иглу как можно осторожнее через кожу на глубину, достаточную для целевого компартмента.

Медленно введите 0,3 мл физиологического раствора в компартмент.

Дождитесь, пока окно дисплея покажет, что достигнуто равновесие, и запишите давление, полученное в результате.

Для каждого дополнительного измерения необходимо откалибровать единицу измерения до «00» и повторить процесс.

Уровень измеренного давления более 30 мм. рт. ст. или в пределах 30 мм. рт. ст. от диастолического АД подтверждает диагноз компартмент-синдрома и указывает на необходимость немедленной фасциотомии.