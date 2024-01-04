Рецидивирующий афтозный стоматит

Симптомы и признаки обычно появляются в детстве (большинству пациентов < 30 лет) и уменьшаются по частоте и тяжести с возрастом. Симптомы могут включать от всего одной язвы 2–4 раза в год до почти непрерывного заболевания с формированием новых язв, как только заживают старые. Язвам предшествуют продромальные боли или жжение течение 1–2 дней, однако предшествующие пузырьки или волдыри отсутствуют. Сильная боль, непропорциональная размеру поражения, может длиться 4–7 дней.

Афтозные язвы хорошо отграничены, мелкие, яйцевидные или круглые и имеют некротический центр с желто-серой псевдомембраной, красным ореолом и слегка поднятыми красными краями.

Малые афтозные язвы развиваются в 85% случаев (1). Язвочки располагаются на дне полости рта, латеральной и вентральной поверхности языка, слизистой оболочке полости рта и глотки; имеют размер < 8 мм (обычно 2–3 мм), а также излечиваются в течение 10 дней без образования рубцов.

Малая афтозная язва на губе Скрыть подробности На данной фотографии изображена малая афтозная язва (язва в полости рта) на внутренней стороне губы. Изображенная на фотографии язва имеет больший размер, чем типичная малая афтозная язва на губе. DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Большие афтозные язвы (болезнь Сеттона, рецидивирующий афтоз слизистой оболочки ротовой полости) составляют 10% случаев. Появляются после полового созревания, продромальный период является более интенсивным и язвы глубже, больше (>1 см) и дольше сохраняются (несколько недель или месяцев), чем малые афты. Они появляются на губах, мягком нёбе и глотке. Могут развиться лихорадка, дисфагия, недомогание и рубцевание.

Крупная афтозная язва Скрыть подробности На этой фотографии изображена крупная афтозная язва (белесоватый участок) с внутренней стороны губы. DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Герпетиформные афтозные язвы (морфологически напоминающие, но не связанные с вирусом герпеса) выявляют в 5% случаев. Они начинаются как несколько (до 100) малых болезненных кластеров язв эритематозной природы размером 1–3 мм. Они сливаются в более крупные язвы, которые сохраняются 2 недели. По сравнению с другими формами рецидивирующего афтозного стоматита, они, как правило, возникают у женщин и в более позднем возрасте.