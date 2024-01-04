Зубная боль и инфекция

Наиболее распространенными причинами зубной боли (см. таблицу Некоторые причины зубной боли [Some Causes of Toothache]) являются

Кариес

Пульпит

Периапикальный абсцесс

Травма

Прорезывание зуба мудрости (вызывающее перикоронит)

Зубная боль обычно вызывается кариесом зубов и его последствиями.

Кариес (разрушение зуба) вызывает боль, когда поражение распространяется через эмаль в дентин (что приводит к деминерализации структуры зуба, достаточной для того, чтобы вызвать кавитацию на внешней поверхности зубной эмали). Боль обычно возникает после воздействия холодного, горячего, сладкой пищи или напитков или же при чистке зубов щеткой; эти стимулы вызывают перемещение жидкости в канальцах дентина, вызывая ответ в пульпе. Пока дискомфорт отсутствует после воздействия, пульпа, скорее всего, достаточно здорова, чтобы поддерживаться. Это называется нормальной чувствительностью дентина, обратимой пульпалгией или обратимым пульпитом.

Пульпит – это воспаление пульпы, возникающее, как правило, из-за прогрессирующего кариеса, кумулятивного повреждения пульпы в результате предшествующих обширных реставраций зуба, некачественного пломбирования или травмы. Он может быть обратимым или необратимым. Некроз давления часто возникает в результате пульпита. Боль может быть спонтанной или в ответ на воздействие, в частности тепла или холода. В обоих случаях боль сохраняется в течение минуты или дольше. Как только пульпа становится некротической, боль кратковременно заканчивается (от часов до недель). Впоследствии развивается периапикальное воспаление (верхушечный периодонтит) или абсцесс.

Периапикальный абсцесс может быть результатом нелеченного кариеса или пульпита. Зуб выраженно чувствителен к перкуссии (постукиванию металлическим стоматологическим зондом или языковой лопаткой) и жеванию. Абсцесс может располагаться интраорально и в итоге открывается в свищ или может стать целлюлитом.

Травма зуба может привести к повреждению пульпы. Повреждение может проявляться вскоре после травмы или до десяти лет спустя.

Ретинированные зубы мудрости Изображение ZEPHYR/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Перикоронит – воспаление и инфекция ткани между зубом и вышележащим лоскутом десны (крышечкой). Он обычно развивается при прорезывании зуба мудрости (почти всегда нижнего).