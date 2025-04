Зубная боль и инфекция

Настораживающий признак – головная боль – предполагает синусит, особенно если ощущается болезненность нескольких верхних моляров и премоляров (задних). Тем не менее наличие зрительных симптомов, аномалий зрачков или моторики глаза предполагает тромбоз кавернозного синуса.

Лихорадка является нетипичной при обычной стоматологической инфекции, если только нет значительного локального ее распространения.

Двусторонняя болезненность и припухлость дна ротовой полости свидетельствуют об ангине Людвига. Сложность при открывании рта (тризм) может возникнуть при инфекции любого нижнего моляра, но является обычной только при перикороните.

Изолированные состояние зубов: Пациенты без настораживающих симптомов или отека лица скорее всего имеют изолированное состояние зубов, которое хотя и доставляет неудобства, но не является серьезным. Клинические данные, особенно характер боли, могут говорить о причине (см. таблицы Некоторые причины зубной боли [Some Causes of Toothache] и Характеристики зубной боли [Characteristics of Pain in Toothache]). Из-за наличия иннервации пульпа может воспринимать раздражители (например, горячее, холодное, сладкое) только как боль. Важный отличительный признак – является ли боль непрерывной или возникает только в ответ на воздействие и, если боль вызывается воздействием, задерживается ли она после его удаления.

Отек у основания зуба, на щеке или оба указывают на инфекцию либо целлюлит или абсцесс. Болезненная, флуктуирующая область у основания зуба указывает на абсцесс.