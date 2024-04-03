Знакомство с стоматологическим пациентом

Врач должен всегда обследовать ротовую полость и уметь выявлять основные ее заболевания, особенно возможный рак ротовой полости. Тем не менее консультация у стоматолога необходима для оценки пациентов с доброкачественными изменениями так же как для пациентов с проблемами зубов. Кроме того, пациентам с ксеростомией, необъяснимым отеком или болью в полости рта, лица или шеи требуется консультация стоматолога.
Дети с аномальными фациями (которые также могут иметь стоматологические пороки развития, требующие коррекции) должны быть оценены врачом-стоматологом.
При лихорадке неизвестного происхождения (ЛНП) или системной инфекции неизвестной этиологии следует оценить наличие инфекции зубов и ротовой полости.
Консультация у стоматолога нужна перед проведением лучевой терапии головы и шеи и желательна до начала химиотерапии.
Распространенные стоматологические заболевания, экстренная стоматологическая помощь, и другие симптомы со стороны зубов и полости рта, включая зубную боль, обсуждаются в другом разделе Руководства. Эта глава посвящена
Гериатрическим изменениям, которые влияют на здоровье полости рта
Основные положения гериатрии: стоматологический пациент
Секреция слюны в состоянии покоя редко значительно уменьшается исключительно из-за старения. Ксеростомия или гипосаливация у лиц пожилого возраста практически всегда является побочным эффектом препаратов, хотя выделение слюны при потреблении пищи обычно достаточное.
Сглаженные бугорки изношенных зубов и слабость жевательных мышц может сделать жевание утомительным, нарушая потребление пищи.
Потеря костной массы челюсти (особенно альвеолярной части), сухость во рту, истончение слизистой оболочки полости рта и нарушение координации движений губ, щек и языка может затруднить сохранение зубного протеза.
Вкусовые рецепторы становятся менее чувствительными, поэтому пожилые люди могут добавлять большое количество приправ, в частности соли (которая вредна для некоторых лиц) или они могут потреблять очень горячие продукты для усиления вкуса, иногда обжигая атрофическую слизистую оболочку полости рта.
Рецессия десны и сухость во рту способствуют развитию кариеса корня зуба.
Несмотря на эти изменения, улучшенная гигиена полости рта значительно снижает распространенность потери зубов и наиболее пожилые люди могут рассчитывать на сохранение своих зубов.
Плохое состояние полости рта способствует плохому питанию, что ухудшает общее состояние здоровья. Стоматологические заболевания (особенно периодонтит) связаны с 2-кратным увеличением риска ишемической болезни сердца. Беззубые пациенты не могут иметь периодонтита потому что они не имеют пародонта, хотя пародонтит, возможно, привел к потере ими зубов. Аспирационная пневмония у пациентов с пародонтитом может быть вызвана анаэробными организмами и имеет высокую смертность. Тяжелые бактериемии вторичные по отношению к острой или хронической зубной инфекции, могут способствовать образованию абсцессов головного мозга, тромбоза кавернозного синуса, эндокардита, ассоциированных с протезами инфекций и лихорадок неясного генеза.