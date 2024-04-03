Знакомство с стоматологическим пациентом

Врач должен всегда обследовать ротовую полость и уметь выявлять основные ее заболевания, особенно возможный рак ротовой полости. Тем не менее консультация у стоматолога необходима для оценки пациентов с доброкачественными изменениями так же как для пациентов с проблемами зубов. Кроме того, пациентам с ксеростомией, необъяснимым отеком или болью в полости рта, лица или шеи требуется консультация стоматолога.

Дети с аномальными фациями (которые также могут иметь стоматологические пороки развития, требующие коррекции) должны быть оценены врачом-стоматологом.

При лихорадке неизвестного происхождения (ЛНП) или системной инфекции неизвестной этиологии следует оценить наличие инфекции зубов и ротовой полости.

Консультация у стоматолога нужна перед проведением лучевой терапии головы и шеи и желательна до начала химиотерапии.

Распространенные стоматологические заболевания, экстренная стоматологическая помощь, и другие симптомы со стороны зубов и полости рта, включая зубную боль, обсуждаются в другом разделе Руководства. Эта глава посвящена