Синдром жжения рта является хроническим ощущением жжения в ротовой полости, обычно с вовлечением языка и отсутствием установленной причины такого состояния. Физические признаки и специфические диагностические тесты отсутствуют, а лечение является симптоматическим и часто затруднительным. Вторичный синдром жжения во рту относится к подобным симптомам, вызванным другим заболеванием.
(См. также Обследование пациентов со стоматологическими заболеваниями [Evaluation of the Dental Patient]).
Синдром жжения в полости рта встречается редко (хотя фактическая заболеваемость плохо известна) и обычно развивается у женщин в постменопаузе. Считается, что это неврогенное заболевание, затрагивающее центральные и периферические нервы, отвечающие за ощущение боли и вкуса, а также может иметь многофакторное происхождение (1).
Причины вторичного синдрома жжения во рту включают:
Дефицит питательных веществ (витамина B12, витамина B9 [фолат])
Кандидозную (Candida) инфекцию (кандидоз)
Аллергию (пища, стоматологические препараты)
Заболевания слизистой оболочки полости рта (например, стоматит, красный плоский лишай, пемфигоид, пузырчатка обыкновенная, неоплазия)
Парафункциональные привычки полости рта (например, высовывание или сжатие языка, бруксизм)
Синдром жжения в полости рта может быть причиной ощущения жжения, покалывания или онемения языка, нёба, губ или других слизистых оболочек полости рта, часто двустороннее, а иногда в нескольких очагах. Боль может быть значительной и может проявляться ежедневно. Она может быть постоянной либо увеличиваться в течение дня, а также может исчезать во время принятия пищи или питья. Может появляться ощутимая сухость во рту и изменение вкусовых ощущений. Боль, а также связанные с ней эмоциональные проблемы (тревожность, депрессия), могут быть социально изнурительными. Продолжительность проявлений синдрома жжения в ротовой полости варьирует от нескольких месяцев до нескольких лет, но симптомы разрешаются спонтанно или после устранения выявленной вторичной причины.
Общие справочные материалы
1. Momin S: Burning mouth syndrome—A frustrating problem. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg 147(6):580, 2021. doi:10.1001/jamaoto.2021.0177
Диагностика синдрома жжения во рту
Клиническая оценка
Обследования для исключения вторичных причин заболевания
Для постановки диагноза cиндром жжения рта требуется наличие вышеуказанных симптомов со стороны ротовой полости и отсутствие внутриротовых раздражителей. Боль должна возникать в 50% дней, в течение > 2 часов в день (некоторые авторы не включают этот потенциально ненадежный критерий) и в течение > 3 месяцев. Синдром жжения полости рта является диагнозом исключения; таким образом, тестирование на вторичные причины должно проводиться тщательно и может включать измерение уровня слюноотделения, анализы крови для оценки системных состояний, визуализирующие исследования головы и шеи и биопсию.
Лечение синдрома жжения во рту
Симптоматическое лечение
Лечение вторичного синдрома жжения во рту
Лечение синдрома жжения полости рта сложное и может быть неудовлетворительным и разочаровывающим для пациента. Эффективным может быть эмпатический междисциплинарный подход, в том числе когнитивно-поведенческая терапия, и препараты, такие как трициклические антидепрессанты, альфа-липоевая кислота, клоназепам, капсаицин местно или габапентин (1). Меры по облегчению боли, инициированные пациентом, включают холодные напитки, ледяную крошку, жевательную резинку (без сахара) и исключение раздражающих факторов, таких как табак, острая или кислая пища, алкоголь (в напитках и ополаскивателях для рта).
Вторичный синдром жжения во рту можно устранить путем терапии фонового заболевания.
Справочные материалы по лечению
1. Tan HL, Smith JG, Hoffmann J, et al: A systematic review of treatment for patients with burning mouth syndrome. Cephalalgia 42(2):128-161, 2022. doi: 10.1177/03331024211036152