Синдром жжения рта является хроническим ощущением жжения в ротовой полости, обычно с вовлечением языка и отсутствием установленной причины такого состояния. Физические признаки и специфические диагностические тесты отсутствуют, а лечение является симптоматическим и часто затруднительным. Вторичный синдром жжения во рту относится к подобным симптомам, вызванным другим заболеванием.

(См. также Обследование пациентов со стоматологическими заболеваниями [Evaluation of the Dental Patient]).

Синдром жжения в полости рта встречается редко (хотя фактическая заболеваемость плохо известна) и обычно развивается у женщин в постменопаузе. Считается, что это неврогенное заболевание, затрагивающее центральные и периферические нервы, отвечающие за ощущение боли и вкуса, а также может иметь многофакторное происхождение (1).

Причины вторичного синдрома жжения во рту включают:

Синдром жжения в полости рта может быть причиной ощущения жжения, покалывания или онемения языка, нёба, губ или других слизистых оболочек полости рта, часто двустороннее, а иногда в нескольких очагах. Боль может быть значительной и может проявляться ежедневно. Она может быть постоянной либо увеличиваться в течение дня, а также может исчезать во время принятия пищи или питья. Может появляться ощутимая сухость во рту и изменение вкусовых ощущений. Боль, а также связанные с ней эмоциональные проблемы (тревожность, депрессия), могут быть социально изнурительными. Продолжительность проявлений синдрома жжения в ротовой полости варьирует от нескольких месяцев до нескольких лет, но симптомы разрешаются спонтанно или после устранения выявленной вторичной причины.

Общие справочные материалы 1. Momin S: Burning mouth syndrome—A frustrating problem. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg 147(6):580, 2021. doi:10.1001/jamaoto.2021.0177

Диагностика синдрома жжения во рту Клиническая оценка

Обследования для исключения вторичных причин заболевания Для постановки диагноза cиндром жжения рта требуется наличие вышеуказанных симптомов со стороны ротовой полости и отсутствие внутриротовых раздражителей. Боль должна возникать в 50% дней, в течение > 2 часов в день (некоторые авторы не включают этот потенциально ненадежный критерий) и в течение > 3 месяцев. Синдром жжения полости рта является диагнозом исключения; таким образом, тестирование на вторичные причины должно проводиться тщательно и может включать измерение уровня слюноотделения, анализы крови для оценки системных состояний, визуализирующие исследования головы и шеи и биопсию.