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Синдром жжения во рту

(Глоссодиния; оральная дизестезия; синдром жжения языка)

Авторы:Bernard J. Hennessy, DDS, Texas A&M University, College of Dentistry
Проверено/пересмотрено апр. 2024

Синдром жжения рта является хроническим ощущением жжения в ротовой полости, обычно с вовлечением языка и отсутствием установленной причины такого состояния. Физические признаки и специфические диагностические тесты отсутствуют, а лечение является симптоматическим и часто затруднительным. Вторичный синдром жжения во рту относится к подобным симптомам, вызванным другим заболеванием.

(См. также Обследование пациентов со стоматологическими заболеваниями [Evaluation of the Dental Patient]).

Синдром жжения в полости рта встречается редко (хотя фактическая заболеваемость плохо известна) и обычно развивается у женщин в постменопаузе. Считается, что это неврогенное заболевание, затрагивающее центральные и периферические нервы, отвечающие за ощущение боли и вкуса, а также может иметь многофакторное происхождение (1).

Причины вторичного синдрома жжения во рту включают:

Синдром жжения в полости рта может быть причиной ощущения жжения, покалывания или онемения языка, нёба, губ или других слизистых оболочек полости рта, часто двустороннее, а иногда в нескольких очагах. Боль может быть значительной и может проявляться ежедневно. Она может быть постоянной либо увеличиваться в течение дня, а также может исчезать во время принятия пищи или питья. Может появляться ощутимая сухость во рту и изменение вкусовых ощущений. Боль, а также связанные с ней эмоциональные проблемы (тревожность, депрессия), могут быть социально изнурительными. Продолжительность проявлений синдрома жжения в ротовой полости варьирует от нескольких месяцев до нескольких лет, но симптомы разрешаются спонтанно или после устранения выявленной вторичной причины.

Общие справочные материалы

  1. 1. Momin S: Burning mouth syndrome—A frustrating problem. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg 147(6):580, 2021. doi:10.1001/jamaoto.2021.0177

Диагностика синдрома жжения во рту

  • Клиническая оценка

  • Обследования для исключения вторичных причин заболевания

Для постановки диагноза cиндром жжения рта требуется наличие вышеуказанных симптомов со стороны ротовой полости и отсутствие внутриротовых раздражителей. Боль должна возникать в 50% дней, в течение > 2 часов в день (некоторые авторы не включают этот потенциально ненадежный критерий) и в течение > 3 месяцев. Синдром жжения полости рта является диагнозом исключения; таким образом, тестирование на вторичные причины должно проводиться тщательно и может включать измерение уровня слюноотделения, анализы крови для оценки системных состояний, визуализирующие исследования головы и шеи и биопсию.

Лечение синдрома жжения во рту

  • Симптоматическое лечение

  • Лечение вторичного синдрома жжения во рту

Лечение синдрома жжения полости рта сложное и может быть неудовлетворительным и разочаровывающим для пациента. Эффективным может быть эмпатический междисциплинарный подход, в том числе когнитивно-поведенческая терапия, и препараты, такие как трициклические антидепрессанты, альфа-липоевая кислота, клоназепам, капсаицин местно или габапентин (1). Меры по облегчению боли, инициированные пациентом, включают холодные напитки, ледяную крошку, жевательную резинку (без сахара) и исключение раздражающих факторов, таких как табак, острая или кислая пища, алкоголь (в напитках и ополаскивателях для рта).

Вторичный синдром жжения во рту можно устранить путем терапии фонового заболевания.

Справочные материалы по лечению

  1. 1. Tan HL, Smith JG, Hoffmann J, et al: A systematic review of treatment for patients with burning mouth syndrome. Cephalalgia 42(2):128-161, 2022. doi: 10.1177/03331024211036152

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