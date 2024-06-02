Ведение в послеоперационном периоде

Большинство интубированных пациентов экстубируют перед тем, как покинуть операционную, и вскоре они способны самостоятельно очищать свои дыхательные пути от выделений. Пациенты не должны покидать послеоперационную палату, пока они не смогут очищать и защищать свои дыхательные пути (если только их не собираются переводить в отделение интенсивной терапии). После интубации у пациентов с нормальными легкими и трахеей может наблюдаться легкий кашель в течение 24 часа после экстубации; у курильщиков и пациентов с бронхитом в анамнезе постэкстубационный кашель длится дольше. Большинству интубированных пациентов, особенно курильщикам и больным с заболеванием легких, полезно применять стимулирующий спирометр.

Послеоперационная одышка может быть вызвана болью от разреза грудной клетки или лапаротомии (негипоксическая одышка) или гипоксемией (гипоксическая одышка, см. также Снижение насыщения крови кислородом (Oxygen Desaturation)). Гипоксемия, вторичная по отношению к легочной дисфункции, обычно сопровождается одышкой, учащенным дыханием или тем и другим; однако чрезмерная седация может вызвать гипоксемию, но может снизить одышку, учащенное дыхание или то и другое. Таким образом, пациентов в состоянии седации следует контролировать с помощью пульсоксиметрии или капнометрии. Гипоксическую одышку может вызвать ателектаз или перегрузки жидкостью, особенно у пациентов с сердечной недостаточностью или хроническим заболеванием почек в анамнезе. Является ли одышка гипоксической или нет, следует определять с помощью пульсоксиметрии, а иногда и анализа газового состава артериальной крови; рентгенограмма грудной клетки помогает отличить гиперволемию от ателектаза.

Гипоксическую одышку лечат назначением кислорода. Негипоксическую одышку можно лечить приемом седативных препаратов или анальгетиков.