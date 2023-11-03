Физиотерапия (ФТ)

Физиотерапия направлена на улучшение суставных и мышечных функций (например, диапазон движения, прочность) и тем самым улучшение способности пациента стоять, держать равновесие, ходить и подниматься по лестнице. Например, физиотерапия обычно используется для тренировки пациентов с ампутацией нижних конечностей. С другой стороны, трудотерапия фокусируется на оказании самопомощи и совершенствовании тонкой моторной координации мышц и суставов, особенно в верхних конечностях.
(См. также Обзор реабилитации (Overview of Rehabilitation)).
Диапазон движения
Ограниченный диапазон движения ухудшает функцию, имеет тенденцию вызывать боль и предрасполагает к возникновению пролежней. Диапазон движений следует оценивать гониометром до начала терапии и регулярно после нее.
Упражнениями на диапазон движения разрабатывают онемевшие суставы. Растягивание, как правило, наиболее эффективно и наименее болезненно, когда температура тканей повышается примерно до +43° C (см. Тепло). Существует несколько типов упражнений для увеличения диапазона движений.
Активный: этот тип используется, когда пациенты могут выполнять упражнения без посторонней помощи; пациенты должны сами двигать своими конечностями.
Активный вспомогательный: этот тип используется, когда мышцы слабые или когда движение суставов вызывает дискомфорт; пациенты должны сами двигать своими конечностями, но в этом им помогает терапевт.
Пассивный: этот тип используется, когда пациенты не могут активно выполнять упражнения; никаких усилий от них не требуется.
Физическая сила и улучшение физического состояния
Многие упражнения направлены на улучшение мышечной силы (для оценки силы мышц, см. таблицу Степени мышечной силы). Мышечную силу можно увеличить с помощью упражнений с сопротивлением. Когда мышца очень слабая, достаточно только одного сопротивления силы тяжести. Когда мышечная сила становится удовлетворительной, добавляется дополнительно ручное или механическое сопротивление (например, вес, натяжение пружины).
Общий комплекс упражнений на улучшение физического состояния сочетает различные упражнения для лечения последствий истощения, длительного постельного режима, или иммобилизации. Целью является восстановление гемодинамического баланса, повышение сердечно-сосудистой и дыхательной систем, выносливости и поддержка диапазона движений и мышечной силы.
Для пожилых людей цель этих упражнений – укрепление мышц, чтобы нормально функционировать и восстановить силы соответственно возрасту.
Степени мышечной силы
Степень
Описание
5 или Н
Полный диапазон движения против силы тяжести и полное сопротивление, соответствующее росту, возрасту и полу пациента
N−
Легкая слабость
G+
Умеренная слабость
4 или Х
Движение против силы тяжести и умеренное сопротивление, по меньшей мере, 10 раз без усталости
F+
Движение против силы несколько раз или однократное слабое сопротивление
3 или У
Полный спектр движения против силы тяжести
F−
Движение против силы тяжести и полный однократный диапазон движения
Р+
Полный диапазон движения при отсутствии силы тяжести, но с некоторым сопротивлением
2 или П
Полный диапазон движения при отсутствии силы тяжести
Р−
Неполный диапазон движения при отсутствии силы тяжести
1 или М
Доказательство мышечных сокращения (видимые или пальпируемые), но никаких движений суставов
0
Отсутствие пальпируемых или видимых мышечных сокращения и движения суставов
Н (N от normal) = нормально; Х (G от good) = хорошо; У (F от fair) = удовлетворительно; П (P от poor) = плохо; М (T от trace) = минимально.
Проприоцептивное улучшение нервно-мышечной передачи импульсов
Проприоцептивная нервно-мышечная фасилитация помогает улучшить нервно-мышечную активность у пациентов с повреждениями верхних двигательных нейронов, вызванных спастичностью; это позволяет им чувствовать сокращения мышц и помогает поддерживать диапазон движения пострадавшего сустава. Например, применение сильного сопротивления левого сгибателя локтя (бицепс) пациентов с правой гемиплегией вызывает сокращение бицепсов, пораженных гемиплегией, сгибая локоть правой руки.
Упражнения на координацию движений
Упражнения на координацию - это целенаправленные упражнения, которые улучшают двигательные навыки, повторяя движения, в которых одновременно задействовано более одного сустава и мышцы (например, взятие рукой предмета, касание части тела).
Упражнения на развитие ходьбы
Прежде чем приступить к упражнениям на передвижение, пациенты должны сохранять равновесие в положении стоя. Упражнения на сохранение равновесия, как правило, осуществляются с помощью параллельных брусьев с терапевтом, стоящим перед или непосредственно за пациентом. Держась за брусья, пациенты переносят вес из стороны в сторону и спереди назад. Как только пациенты начнут безопасно сохранять равновесие, они могут перейти к выполнению упражнений на передвижение.
Поддержка пациента во время передвижения
Сиделки следует поместить одну руку под руку пациента, мягко обхватить предплечье пациента, и твердо поддерживать рукой пациента под подмышечную впадину. Таким образом, если пациент начинает падать, сиделки могут поддержать пациента за плечо. Если пациент носит поясной ремень, помощники используют свою свободную руку, чтобы держать пациента за пояс.
Передвижение часто является основной целью реабилитации. Если отдельные мышцы слабые или спастические, можно использовать ортезы (например, бандаж). В упражнениях на развитие передвижения, как правило, начинают с использования брусьев; по мере развития в них используются ходунки, костыли, трости, а затем ходят без вспомогательных средств. Некоторые пациенты носят вспомогательные пояса для предотвращения падения. Каждый, кто оказывает помощь пациентам в передвижении, должен знать, как правильно осуществлять их поддержку (см. рисунок Поддержка пациента во время передвижения).
Как только пациенты начнут безопасно ходить по ровной поверхности, они могут приступать к тренировке подъема по лестнице или перешагиванию через бордюры. Пациенты, которые используют ходунки, должны научиться специальной технике подъема по лестнице и перешагивания через бордюры. При подъеме по лестнице подъем начинается с ноги, которая находится в лучшем состоянии, а спуск начинается с больной ноги (т.е., хорошая ведет вверх; плохая ведет вниз). Перед выпиской пациентов социальный работник или физиотерапевт должен договориться об установке безопасных поручней вдоль всех лестниц в доме пациента.
Обучение перемещению
Пациентам, которые не могут перемещаться самостоятельно с кровати на стул, со стула к комоду или со стула в положение стоя, как правило, круглосуточно требуется обслуживающий персонал. Может помочь регулировка высоты комодов и стульев. Иногда полезны вспомогательные устройства (т.е., людям, которые испытывают трудности при подъеме из сидячего положения, может быть полезен стул с поднятым сиденьем или самоподъемный стул).