Физиотерапия (ФТ)

Прежде чем приступить к упражнениям на передвижение, пациенты должны сохранять равновесие в положении стоя. Упражнения на сохранение равновесия, как правило, осуществляются с помощью параллельных брусьев с терапевтом, стоящим перед или непосредственно за пациентом. Держась за брусья, пациенты переносят вес из стороны в сторону и спереди назад. Как только пациенты начнут безопасно сохранять равновесие, они могут перейти к выполнению упражнений на передвижение.

Поддержка пациента во время передвижения

Передвижение часто является основной целью реабилитации. Если отдельные мышцы слабые или спастические, можно использовать ортезы (например, бандаж). В упражнениях на развитие передвижения, как правило, начинают с использования брусьев; по мере развития в них используются ходунки, костыли, трости, а затем ходят без вспомогательных средств. Некоторые пациенты носят вспомогательные пояса для предотвращения падения. Каждый, кто оказывает помощь пациентам в передвижении, должен знать, как правильно осуществлять их поддержку (см. рисунок Поддержка пациента во время передвижения).

Как только пациенты начнут безопасно ходить по ровной поверхности, они могут приступать к тренировке подъема по лестнице или перешагиванию через бордюры. Пациенты, которые используют ходунки, должны научиться специальной технике подъема по лестнице и перешагивания через бордюры. При подъеме по лестнице подъем начинается с ноги, которая находится в лучшем состоянии, а спуск начинается с больной ноги (т.е., хорошая ведет вверх; плохая ведет вниз). Перед выпиской пациентов социальный работник или физиотерапевт должен договориться об установке безопасных поручней вдоль всех лестниц в доме пациента.