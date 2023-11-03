Трудовая терапия (ТТ)

Трудотерапия фокусируется на самопомощи и совершенствовании тонкой координации мышечной и суставной моторики, особенно верхних конечностей. В отличие от физической терапии, которая сосредоточивается на мышечной силе и диапазоне движения суставов, эрготерапия уделяет внимание повседневной деятельности, потому что является краеугольным камнем самостоятельной жизни.
Основные виды повседневной деятельности – питание, одевание, купание, уход за телом, туалет, и передвижение (т.е., перемещение между поверхностями, такими как кровать, кресло и ванна или душ).
Инструментальные действия по самообслуживанию требуют более сложных когнитивных функций, чем базовая повседневная деятельность. Инструментальными ADL являются приготовление пищи, общение по телефону, письмо или пользование компьютером; пользование деньгами и ежедневный прием лекарств; уборка, стирка, покупка еды в магазине и выполнение других поручений; пешеходные путешествия или поездки на общественном транспорте, а также вождение автомобиля. Вождение особенно сложное испытание, требующее интеграции зрительной, физической и когнитивной задач.
(См. также Обзор реабилитации (Overview of Rehabilitation)).
Обследование
Трудотерапию можно начинать с момента выписки врачом направления на реабилитацию, которое схоже с выпиской рецепта. Направление должно быть детализировано, в том числе содержать краткую историю проблемы (например, тип и продолжительность заболевания или травмы) и устанавливать цели терапии (например, обучение повседневной деятельности). Списки врачей-трудотерапевтов можно получить в страховой компании, в местной больнице, государственной организации по профессиональной подготовке или Американской ассоциации трудотерапии (American Occupational Therapy Association).
Проводится оценка состояния пациентов с точки зрения ограничений требующих вмешательства и усилий, нужных для комппенсации недостатков. Ограничения включают двигательную функцию, чувственные ощущения, познавательную и психосоциальную функции. Эксперты определяют, какие виды деятельности (например, работа, досуг, социальная, обучение) или какая помощь нужны пациентам. Пациенты могут нуждаться в помощи в выполнении общего вида деятельности (например, социальной), или специфической активности (например, посещение церкви), или они, возможно, должны быть мотивированы для выполнения данной деятельности.
Для помощи в оценке терапевты могут использовать инструмент оценки. Существует несколько различных шкал функциональных измерений, их использование зависит от состояния пациента, конкретных функциональных областей, требующих оценки, и клинических условий. Это, например, индекс Бартела, индекс Катц, шкала функциональной независимости FIM и информационная система оценки исходов, сообщаемых пациентами (PROMIS). Пациентов спрашивают об их подвижности, удержании мочи, способности одеваться, ходить в туалет, перемещаться, принимать пищу, ходить и общаться; уточняют о социальной и семейной роли, привычках и системах социальной поддержки. Следует определить наличие ресурсов (например, программ на местном уровне и услуг, частного обслуживающего персонала). Более высокая оценка по шкале Бартела, Катц, FIM или PROMIS указывает на большую самостоятельность.
Врачи-трудотерапевты могут также произвести оценку дома на наличие опасности и дать рекомендации по обеспечению безопасности дома (например, удалить коврики, усилить освещение коридора и кухни, переместить ночной столик в пределах досягаемости с кровати, поместить семейное фото на дверь, чтобы помочь пациентам узнавать свою комнату).
Определение случаев, когда вождение вызывает риск и того нуждается ли водитель в переподготовке, чаще всего проводится специально подготовленным врачами-трудотерапевтами. Информацию, которая может помочь пожилым водителям и их опекунам справляться с изменениями способности водить автомашину, можно получить в American Occupational Therapy Association (Американской ассоциации трудотерапии) и American Association for Retired Persons (Американской ассоциации пенсионеров) (См. также Водители пожилого возраста).
Вмешательства
Трудотерапия может включать одну консультацию или частые сеансы различной интенсивности. Сеансы могут проводиться в различных вариантах:
Учреждения скорой медицинской помощи, реабилитации, поликлинической помощи, дневного ухода за взрослыми больными, квалифицированного ухода за больными или стационары
Домашние условия (как часть медицинского обслуживания на дому)
Усовершенствование домов престарелых
Жилые комплексы по уходу и для проживания людей пожилого возраста
Врачи-трудотерапевты разрабатывают индивидуальные программы для повышения моторики пациентов, их когнитивных, коммуникативных и интерактивных способностей. Цель состоит не только в том, чтобы помочь пациентам выполнять повседневную работу, но и осуществлять предпочтительное проведение досуга, устанавливать и поддерживать социальную интеграцию и участие.
Перед разработкой программы трудотерапевт наблюдает, как пациент выполняет каждый из видов повседневной деятельности, чтобы понять, что требуется пациенту для обеспечения своей безопасности и для успешного выполнения мероприятий. Трудотерапевты могут затем рекомендовать способы устранения или уменьшения плохо адаптированных схем и установить процедуры, способствующие развитию функций и здоровья в целом. Рекомендуется также выполнение специальных упражнений, ориентированных на производительность. Трудотерапевты подчеркивают, что упражнения должны выполняться и пациента следует мотивировать это делать, сосредоточив внимание на упражнениях как средстве стать более активным дома и в обществе.
Пациентов обучают творческому подходу в развитии социальной активности (например, как добраться до музея или церкви без автомашины, как использовать слуховые или иные вспомогательные устройства для коммуникации в различных условиях, как безопасно путешествовать с или без трости или ходунков). Трудотерапевты могут предложить новые виды деятельности (например, волонтерство в патронатных программах ухода за пожилыми людьми в школах или больницах).
Пациентов обучают стратегии компенсирования своих ограничений (например, сидеть, работая в саду). Трудотерапевт может назначить различные вспомогательные устройства в помощь пациентам при выполнении большинства видов их повседневной деятельности (см. таблицу Вспомогательные устройства). Большинство специалистов по трудотерапии могут выбрать коляску, подходящую для потребностей пациента, и обеспечить тренировки для людей, переживших ампутацию верхних конечностей. Трудотерапевты могут собрать и установить устройства для предотвращения контрактуры и лечить другие функциональные заболевания.
Вспомогательные устройства
Проблемы
Устройство
Трудности с купанием из-за нарушения равновесия и/или слабости ног
Поручни на боковой и задней стенках ванны или туалета; скамейки для ванны; душевые табуретки
Трудность вставать
Поднятые унитазы и удлиненные ножки стульев (которые делают сиденье стула выше)
Слабая хватка рукой
Столовые приборы, рожки для обуви и другие инструменты с большими ручками
Тремор
Столовые приборы, чашки с крышками, шарнирные ложки
Проблемы с координацией движений
Тарелки с ободками и резиновые накладки (для предотвращения скольжения)
Трудность дотянуться рукой или ограниченное движение
Захваты, позволяющие подобрать предмет с пола или взять с полки
Проблемы с кистью
Инструменты с пружинным или электронным управлением
Ограниченное движение или координация
Устройства, которые включают или выключают электроприборы (например, лампы, радиоприемники, вентиляторы) по звуку голоса или с помощью устройства умного дома или приложения сотового телефона
Паралич руки или ноги или иныенарушения значительно ограничивающие функции
Компьютеризированные вспомогательные устройства
Нарушение зрения
Более крупные кнопки или функции голосового управления на телефонах, а также книги с крупным шрифтом или аудиокниги
Потеря слуха
Телефоны и дверные звонки, которые отображают мигающий свет при звонке; умные телефоны с функцией транскрипции речи в текст в режиме реального времени
Трудности с запоминанием
Автоматический набор номера на телефоне, устройства, которые напоминают людям, когда принимать лекарство, карманные устройства и приложения для смарт-устройств, которые записывают и воспроизводят сообщения (напоминания, инструкции, списки) в нужное время, а также портативные устройства безопасности для отслеживания местоположения