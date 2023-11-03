Трудовая терапия (ТТ)

Трудотерапию можно начинать с момента выписки врачом направления на реабилитацию, которое схоже с выпиской рецепта. Направление должно быть детализировано, в том числе содержать краткую историю проблемы (например, тип и продолжительность заболевания или травмы) и устанавливать цели терапии (например, обучение повседневной деятельности). Списки врачей-трудотерапевтов можно получить в страховой компании, в местной больнице, государственной организации по профессиональной подготовке или Американской ассоциации трудотерапии (American Occupational Therapy Association).

Проводится оценка состояния пациентов с точки зрения ограничений требующих вмешательства и усилий, нужных для комппенсации недостатков. Ограничения включают двигательную функцию, чувственные ощущения, познавательную и психосоциальную функции. Эксперты определяют, какие виды деятельности (например, работа, досуг, социальная, обучение) или какая помощь нужны пациентам. Пациенты могут нуждаться в помощи в выполнении общего вида деятельности (например, социальной), или специфической активности (например, посещение церкви), или они, возможно, должны быть мотивированы для выполнения данной деятельности.

Для помощи в оценке терапевты могут использовать инструмент оценки. Существует несколько различных шкал функциональных измерений, их использование зависит от состояния пациента, конкретных функциональных областей, требующих оценки, и клинических условий. Это, например, индекс Бартела, индекс Катц, шкала функциональной независимости FIM и информационная система оценки исходов, сообщаемых пациентами (PROMIS). Пациентов спрашивают об их подвижности, удержании мочи, способности одеваться, ходить в туалет, перемещаться, принимать пищу, ходить и общаться; уточняют о социальной и семейной роли, привычках и системах социальной поддержки. Следует определить наличие ресурсов (например, программ на местном уровне и услуг, частного обслуживающего персонала). Более высокая оценка по шкале Бартела, Катц, FIM или PROMIS указывает на большую самостоятельность.

Врачи-трудотерапевты могут также произвести оценку дома на наличие опасности и дать рекомендации по обеспечению безопасности дома (например, удалить коврики, усилить освещение коридора и кухни, переместить ночной столик в пределах досягаемости с кровати, поместить семейное фото на дверь, чтобы помочь пациентам узнавать свою комнату).

Определение случаев, когда вождение вызывает риск и того нуждается ли водитель в переподготовке, чаще всего проводится специально подготовленным врачами-трудотерапевтами. Информацию, которая может помочь пожилым водителям и их опекунам справляться с изменениями способности водить автомашину, можно получить в American Occupational Therapy Association (Американской ассоциации трудотерапии) и American Association for Retired Persons (Американской ассоциации пенсионеров) (См. также Водители пожилого возраста).