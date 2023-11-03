Обзор реабилитации (Overview of Rehabilitation)

Реабилитация направлена на облегчение восстановления утраченных функций и уменьшение боли. Потеря функции может быть следствием перелома, ампутации, инсульта или иного неврологического расстройства, черепно-мозговой травмы, спортивной травмы и/или мышечно-скелетных нарушений вследствие таких состояний как артрит, травма спинного мозга, сердечные или легочные патологии, хроническая боль, либо же следствием длительного ухудшения физического состояния (например, после некоторых заболеваний и хирургических процедур). Реабилитация может включать
Психологические консультации
Социальные услуги
Фармакологическое лечение (например, пероральные препараты или инъекции для контроля спастичности мышц и нервов)
Обезболивание (например, фармакологическое лечение, другие методы)
Для некоторых пациентов целью является полное выздоровление с полным, неограниченным функционированим, для других это восстановление способности выполнять как можно больше видов повседневной активности. Результаты реабилитации зависят от характера потери функции и мотивации пациента. У пациентов пожилого возраста, с тяжелыми травмами или с плохим общим состоянием здоровья, а также у пациентов, которым не хватает мышечной силы, прогресс может быть медленным. Более медленному прогрессу также могут способствовать отсутствие мотивации, сопутствующие расстройства настроения, отсутствие социальной поддержки и социально-экономические факторы.
Реабилитацию можно начинать в больнице скорой помощи. Реабилитационные центры или отделения обычно обеспечивают наиболее экстенсивный и интенсивный уход, его следует предусматривать для пациентов, имеющих хороший потенциал для восстановления и способных переносить агрессивную терапию (обычно ≥ 3 ч/день). Во многих домах престарелых программа реабилитации менее интенсивна (как правило, она составляет 1–3 час/день, до 5 дней/неделю), и, следовательно, она является укороченной и лучше подходит для пациентов, способных в меньшей степени выдерживать терапию (например, хрупко сложенные или пожилые пациенты). В амбулаторных условиях или на дому могут быть предложены менее разно-образные и менее частые программы реабилитации, подходящие для многих пациентов. Тем не менее амбулаторная реабилитация может быть относительно интенсивной (несколько часов/день до 5 дней/неделю). Для стабильных пациентов с тяжелыми нарушениями, которые не могут посещать лечебные процедуры в учреждении из-за местоположения или отсутствия транспорта, могут быть показаны физиотерапевтические процедуры на дому. Лечение на дому часто используется после замены коленного сустава, у пациентов с нарушениями походки после падения или если пациент находится дома из-за хронического заболевания.
Междисциплинарный подход является наилучшим решением, потому что инвалидность ведет к возникновению различных проблем (например, к депрессии, отсутствию мотивации вернуть утраченные функции, финансовым проблемам). Таким образом, пациентам может потребоваться психологическое вмешательство и помощь социальных работников или специалистов в области психиатрии. Кроме того, члены семьи должны приспособиться к инвалидности пациента и научиться ему помогать.
Направление
Чтобы начать формальную реабилитационную терапию, врач должен выписать направление к физиотерапевту, терапевту или в реабилитационный центр. В направлении следует указать цель диагностики и терапии. Диагноз может быть конкретным (например, последствия левостороннего инсульта, остаточные явления правостороннего поражения верхних и нижних конечностей) или функциональным (например, общая слабость из-за постельного режима). Цели должны быть как можно более конкретными (например, обучение пользованию протезом, увеличение общей мышечной силы и общей выносливости). Хотя бывает так, что иногда предоставляются расплывчатые указания (например, физиотерапия для оценки и лечения), если они не отвечают интересам пациента, они могут быть отклонены с просьбой предоставить более конкретные указания. Врачи, не знакомые с процедурой оформления направления на реабилитацию, могут проконсультироваться с физиотерапевтом. В определении терапевтом плана лечения могут помочь соответствующие меры предосторожности, такие как ограничение частоты сердечных сокращений у пациентов с сердечно-легочной патологией, ограничение веса тела у пациентов с переломами или низкой плотностью костной ткани, или специфические модификации у пациентов с риском падений.
Цель терапии
Первоначальная оценка устанавливает цели для восстановления подвижности и функций, необходимых для осуществления повседневной деятельности, которая включают самопомощь (например, уход за телом, купание, одевание, кормление, туалет), приготовление пищи, уборку, покупки, прием лекарств, распоряжение финансами, использование телефона и путешествия. Лечащий врач и реабилитационная бригада определяют, какие виды деятельности могут быть достижимы и имеют важное значение для независимости пациента. Как только максимально определяются функции повседневной деятельности, добавляют цели, способные улучшить качество жизни.
Состояние пациентов улучшается с различной скоростью. Некоторые курсы терапии длятся всего несколько недель, другие дольше. Некоторым пациентам, которые прошли курс начальной терапии, необходимо дополнительное лечение.
Вопросы взаимоотношений пациентов и медицинского персонала
Информация для пациентов лиц, оказывающих помощь, является важной частью процесса реабилитации, особенно при выписке пациента. Пациентов учат, как сохранить вновь восстановленные функции и как уменьшить риск несчастных случаев (например, падения, порезов, ожогов) и вторичной инвалидности. Членов семьи обучают помогать пациенту быть максимально независимым, чтобы не чрезмерно его опекать (что приводит к пониженному функциональному состоянию и повышенной зависимости) или пренебрегать его первичными потребностями (что приводит к чувству неприятия, которое может привести к депрессии или помешает физикальному функционированию).
Важное значение имеет эмоциональная поддержка членов семьи, сиделок и друзей. Она может принимать различные формы. Для некоторых пациентов могут быть необходимы духовная поддержка и консультирование со стороны сверстников или священников.
Гериатрическая реабилитация
Среди пациентов пожилого возраста распространены заболевания, требующие реабилитации (например, инсульт, инфаркт миокарда, перелом шейки бедра, ампутация конечности). Пожилые люди чаще становятся бессильными перед острой проблемой, требующей проведения реабилитации.
Реабилитация может принести пользу пожилым людям даже с нарушениями когнитивной функции. Возраст сам по себе не повод откладывать или отказываться от реабилитации. Тем не менее восстановление у пожилых людей проходит более медленно по причине пониженной способности адаптироваться к изменяющимся условиям, в том числе:
Отсутствие физической активности
Отсутствию выносливости
Снижению мышечной силы, подвижности суставов, координации или ловкости
Нарушению равновесия
Программы, разработанные специально для пожилых пациентов, являются более предпочтительными, потому что пожилые пациенты часто имеют другие цели и нуждаются в других типах ухода, чем пациенты более молодого возраста. В сегрегированных по возрасту программах у пожилых пациентов меньше шансов сравнить свой прогресс с прогрессом молодых пациентов, и они становятся разочарованными, а социальные аспекты ухода после выписки могут быть значительно легче интегрированными. Некоторые программы предназначены для конкретных клинических состояний (например, восстановление после операции по поводу перелома тазобедренном сустава): пациенты с подобными состояниями могут работать вместе для достижения общих целей, поощряя друг друга и усиливая реабилитационные упражнения.