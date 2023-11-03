Обзор реабилитации (Overview of Rehabilitation)

Реабилитация направлена на облегчение восстановления утраченных функций и уменьшение боли. Потеря функции может быть следствием перелома, ампутации, инсульта или иного неврологического расстройства, черепно-мозговой травмы, спортивной травмы и/или мышечно-скелетных нарушений вследствие таких состояний как артрит, травма спинного мозга, сердечные или легочные патологии, хроническая боль, либо же следствием длительного ухудшения физического состояния (например, после некоторых заболеваний и хирургических процедур). Реабилитация может включать

Трудотерапия

Физиотерапия

Логопедические занятия

Психологические консультации

Социальные услуги

Фармакологическое лечение (например, пероральные препараты или инъекции для контроля спастичности мышц и нервов)

Обезболивание (например, фармакологическое лечение, другие методы)

Для некоторых пациентов целью является полное выздоровление с полным, неограниченным функционированим, для других это восстановление способности выполнять как можно больше видов повседневной активности. Результаты реабилитации зависят от характера потери функции и мотивации пациента. У пациентов пожилого возраста, с тяжелыми травмами или с плохим общим состоянием здоровья, а также у пациентов, которым не хватает мышечной силы, прогресс может быть медленным. Более медленному прогрессу также могут способствовать отсутствие мотивации, сопутствующие расстройства настроения, отсутствие социальной поддержки и социально-экономические факторы.

Реабилитацию можно начинать в больнице скорой помощи. Реабилитационные центры или отделения обычно обеспечивают наиболее экстенсивный и интенсивный уход, его следует предусматривать для пациентов, имеющих хороший потенциал для восстановления и способных переносить агрессивную терапию (обычно ≥ 3 ч/день). Во многих домах престарелых программа реабилитации менее интенсивна (как правило, она составляет 1–3 час/день, до 5 дней/неделю), и, следовательно, она является укороченной и лучше подходит для пациентов, способных в меньшей степени выдерживать терапию (например, хрупко сложенные или пожилые пациенты). В амбулаторных условиях или на дому могут быть предложены менее разно-образные и менее частые программы реабилитации, подходящие для многих пациентов. Тем не менее амбулаторная реабилитация может быть относительно интенсивной (несколько часов/день до 5 дней/неделю). Для стабильных пациентов с тяжелыми нарушениями, которые не могут посещать лечебные процедуры в учреждении из-за местоположения или отсутствия транспорта, могут быть показаны физиотерапевтические процедуры на дому. Лечение на дому часто используется после замены коленного сустава, у пациентов с нарушениями походки после падения или если пациент находится дома из-за хронического заболевания.

Междисциплинарный подход является наилучшим решением, потому что инвалидность ведет к возникновению различных проблем (например, к депрессии, отсутствию мотивации вернуть утраченные функции, финансовым проблемам). Таким образом, пациентам может потребоваться психологическое вмешательство и помощь социальных работников или специалистов в области психиатрии. Кроме того, члены семьи должны приспособиться к инвалидности пациента и научиться ему помогать.

Направление Чтобы начать формальную реабилитационную терапию, врач должен выписать направление к физиотерапевту, терапевту или в реабилитационный центр. В направлении следует указать цель диагностики и терапии. Диагноз может быть конкретным (например, последствия левостороннего инсульта, остаточные явления правостороннего поражения верхних и нижних конечностей) или функциональным (например, общая слабость из-за постельного режима). Цели должны быть как можно более конкретными (например, обучение пользованию протезом, увеличение общей мышечной силы и общей выносливости). Хотя бывает так, что иногда предоставляются расплывчатые указания (например, физиотерапия для оценки и лечения), если они не отвечают интересам пациента, они могут быть отклонены с просьбой предоставить более конкретные указания. Врачи, не знакомые с процедурой оформления направления на реабилитацию, могут проконсультироваться с физиотерапевтом. В определении терапевтом плана лечения могут помочь соответствующие меры предосторожности, такие как ограничение частоты сердечных сокращений у пациентов с сердечно-легочной патологией, ограничение веса тела у пациентов с переломами или низкой плотностью костной ткани, или специфические модификации у пациентов с риском падений.

Цель терапии Первоначальная оценка устанавливает цели для восстановления подвижности и функций, необходимых для осуществления повседневной деятельности, которая включают самопомощь (например, уход за телом, купание, одевание, кормление, туалет), приготовление пищи, уборку, покупки, прием лекарств, распоряжение финансами, использование телефона и путешествия. Лечащий врач и реабилитационная бригада определяют, какие виды деятельности могут быть достижимы и имеют важное значение для независимости пациента. Как только максимально определяются функции повседневной деятельности, добавляют цели, способные улучшить качество жизни. Состояние пациентов улучшается с различной скоростью. Некоторые курсы терапии длятся всего несколько недель, другие дольше. Некоторым пациентам, которые прошли курс начальной терапии, необходимо дополнительное лечение.

Вопросы взаимоотношений пациентов и медицинского персонала Информация для пациентов лиц, оказывающих помощь, является важной частью процесса реабилитации, особенно при выписке пациента. Пациентов учат, как сохранить вновь восстановленные функции и как уменьшить риск несчастных случаев (например, падения, порезов, ожогов) и вторичной инвалидности. Членов семьи обучают помогать пациенту быть максимально независимым, чтобы не чрезмерно его опекать (что приводит к пониженному функциональному состоянию и повышенной зависимости) или пренебрегать его первичными потребностями (что приводит к чувству неприятия, которое может привести к депрессии или помешает физикальному функционированию). Важное значение имеет эмоциональная поддержка членов семьи, сиделок и друзей. Она может принимать различные формы. Для некоторых пациентов могут быть необходимы духовная поддержка и консультирование со стороны сверстников или священников.