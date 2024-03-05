Подгонка протеза

Существует очень много вариантов протезов конечностей, однако после того, как по результатам функциональной оценки будет составлен план лечения, процесс подбора, как правило, проходит одни и те же этапы, независимо от того, какой протез конечности выбран. Процедура подбора протеза согласовывается с занятиями по физиотерапии и реабилитационной терапии. (См. также Обзор протезов конечностей).

Протезы конечностей имеют 7 основных компонентов:

Гелевый амортизационный чехол культи: силиконовый гель или вязкоупругий материал, который защищает кожу и распределяет давление

Система подвеса: соединяет протез с телом

Гильза: жесткий пластиковый приемник, в который вставляется культя с гелевым лайнером (может быть внутренняя основная гибкая гильза, которая помогает распределять нагрузку)

Суставы (голеностоп, колено, запястье, локоть) и терминальные дериваты (кисть, стопа)

Соединительные муфты модульной эндоскелетной системы: соединяют протезные шарниры и терминальные конечности и обеспечивают возможность регулировки

Анатомическая форма: мягкий вспененный материал, имитирующий контуры мышц и защищающий компоненты эндоскелета

Синтетическая кожа: тонкий, соответствующий тону собственной кожи, слой наносится поверх анатомической формы

Во время процесса подгонки оттиск культи производится либо с помощью наложенных вручную гипсовых повязок, либо с помощью цифровых изображений. Затем определенная модель конечности изготавливается либо вручную из гипса, либо в цифровом виде и используется для изготовления гильзы вручную или с помощью фрезерного станка с компьютерным управлением. Вокруг позитивной модели формируется гильза. Эта гильза встраивается в диагностический протез, который будет тестировать различные комбинации компонентов, чтобы определить, какая опция обеспечивает оптимальную стабильность, функциональность и биокинетическую эффективность. После того, как компоненты и дизайн выбраны, изготавливается окончательная гильза, обычно из углеродного волокна и других долговечных материалов, и окончательный протез настраивается и оптимизируется. Внешний вид создается либо анатомически реалистичным, симметричным противоположной конечности, либо таким, который оставляет компоненты открытыми. Процесс подбора занимает от 7 до 18 посещений, в зависимости от степени сложности, и около 16 процедур изготовления в лаборатории.

Чрескожная остеоинтеграция, альтернатива традиционному протезу с гильзой, включает в себя хирургическое вживление имплантата в кость культи, изменяя структуру мягких тканей между культей и протезной гильзой. Такая альтернатива может быть особенно полезна для пациентов, у которых ранее имелся неудачный опыт (включая боль, отсутствие стабильности и проблемы с кожей) с их протезами.