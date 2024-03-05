Обзор протезов конечностей (Overview of Limb Prosthetics)

Цели протезирования включают комфорт, стабильность в положении стоя и при ходьбе, а также возможность выполнять различные повседневные действия. Протезы состоят из чехла амортизатора, гильзы и множества других компонентов, которые служат различным целям – от простой мобильности до высокоэффективных действий. Последние достижения в области амортизирующих прокладочных материалов, конструкции гильз протезов и технологии изготовления компонентов стопы, лодыжки, колена, кисти, запястья и локтя значительно повысили комфорт и функциональность.

Высокомотивированные, практически здоровые люди с протезами могут осуществить множество неординарных достижений (например, прыжки с парашютом, восхождение на горы, полный триатлон, полноценное участие в спортивных мероприятиях, возвращение к работе или на действительную военную службу). Используется ли протез только для базовой подвижности или для деятельности, требующей больших усилий, он несет огромную психологическую пользу.

Успешное использование протеза зависит от:

Наличие фоновых заболеваний у пациента и его физические и когнитивные способности

Анатомия (например, длина и состояние остаточной конечности)

Подгонка гильзы протеза (например, комфорт и стабильность)

Функция и биомеханическая эффективность компонентов протеза

Подгонка протеза и выполнение пациентом физических и умственных корректировок, необходимых для работы с протезом, являются длительным и сложным процессом. Не все пациенты являются кандидатами на установку любого вида протеза.