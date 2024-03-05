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Обзор протезов конечностей (Overview of Limb Prosthetics)

Авторы:Jan J. Stokosa, CP, American Prosthetics Institute, Ltd
Проверено/пересмотрено мар. 2024

Протез конечностей представляет собой искусственную конечность, которое заменяет отсутствующие части тела.

Основными причинами ампутации конечности являются:

В США чуть более 0,5% людей в настоящее время живут с утраченной конечностью, а каждый день проводится около 500 ампутаций (1). Этот показатель, вероятно, увеличится вследствие старения населения и связанных с этим возрастанием рисков развития сахарного диабета и атеросклероза.

Цели

Цели протезирования включают комфорт, стабильность в положении стоя и при ходьбе, а также возможность выполнять различные повседневные действия. Протезы состоят из чехла амортизатора, гильзы и множества других компонентов, которые служат различным целям – от простой мобильности до высокоэффективных действий. Последние достижения в области амортизирующих прокладочных материалов, конструкции гильз протезов и технологии изготовления компонентов стопы, лодыжки, колена, кисти, запястья и локтя значительно повысили комфорт и функциональность.

Высокомотивированные, практически здоровые люди с протезами могут осуществить множество неординарных достижений (например, прыжки с парашютом, восхождение на горы, полный триатлон, полноценное участие в спортивных мероприятиях, возвращение к работе или на действительную военную службу). Используется ли протез только для базовой подвижности или для деятельности, требующей больших усилий, он несет огромную психологическую пользу.

Успешное использование протеза зависит от:

  • Наличие фоновых заболеваний у пациента и его физические и когнитивные способности

  • Анатомия (например, длина и состояние остаточной конечности)

  • Подгонка гильзы протеза (например, комфорт и стабильность)

  • Функция и биомеханическая эффективность компонентов протеза

Подгонка протеза и выполнение пациентом физических и умственных корректировок, необходимых для работы с протезом, являются длительным и сложным процессом. Не все пациенты являются кандидатами на установку любого вида протеза.

Команда специалистов по реабилитации после ампутации

Ранняя реабилитация способствует выздоровлению и будущей эффективности в использовании протеза (2). По возможности реабилитация начинается до ампутации, а в непредвиденных случаях – уже в первый день после операции.

Успех наиболее вероятен, когда с пациентом работает междисциплинарная клиническая команда. Состав команды варьируется в зависимости от потребностей пациента. Как минимум, основными участниками команды являются хирург, протезист и терапевт. Протезисты оценивают пациента и проектируют, подбирают, изготавливают протез и обеспечивают последующее поддержание протеза в рабочем состоянии, а также дают советы и инструкции по уходу за ним. В более сложных случаях в состав группы могут также входить физиотерапевт, специалист по ЛФК, специалист по трудотерапии, социальный работник, психолог и члены семьи.

Ампутации

Ампутирована может быть вся конечность, либо ее часть. Решения об уровне ампутации основываются в первую очередь на жизнеспособности тканей и способности поддерживать адекватное кровообращение в культе конечности. Цель состоит в том, чтобы удалить поврежденные, ишемические или инфицированные ткани и сохранить функциональную длину в соответствии с лечением, протезированием и успешной реабилитацией. Другие важные хирургические соображения включают в себя закрытие костного мозга, наличие адекватного мышечного покрытия над конечными частями костей и обеспечение вставки для разрезанных мышц. Адекватное мышечное покрытие улучшает несущую нагрузку, что, в свою очередь, помогает предотвратить развитие остеопороза в остаточной кости, который может очень быстро возникнуть после ампутации. Наличие вставки позволяет производить мышечное сокращение, которое улучшает силу конечности, увеличивает артериальный приток, уменьшает венозный стаз и риск развития неврологических симптомов и боли.

Количество и качество кости, мышц, нервов и кожи имеют решающее значение для успешного протезирования. Самый технологически сложный протез не может преодолеть недостатки, связанные с неоптимально выбранной хирургической техникой. И наоборот, даже оптимальная хирургическая процедура не будет иметь хорошего результата при плохо подогнанном, неэффективном протезе.

Уровни ампутации отчасти стандартизированы:

Ампутации верхних конечностей включают ампутацию

  • Частичной кисти: пальца, пястно-фаланговую, запястно-пястную

  • Экзартикуляцию лучезапястного сустава

  • Трансрадиальную

  • Экзартикуляцию локтевого сустава

  • Трансгумеральную

  • Экзартикуляцию плечевой кости и ампутация плеча с обширной резекцией плечевого пояса

Ампутации нижней конечности включают ампутацию

  • Части стопы: лучевую резекцию, трансметатарзальную

  • Предплюсне-плюсневую (по Лисфранку)

  • Предплюсневую (по Шопарту)

  • Через пяточную кость (по Бойду)

  • Экзартикуляцию голеностопного сустава

  • Транстибиальную

  • Экзартикуляцию коленного сустава

  • Трансфеморальную

  • Экзартикуляцию бедра и гемипельвэктомия

Небольшие изменения в хирургической методике могут способствовать оптимальной конструкции гильзы протеза, поэтому предоперационная консультация хирурга с протезистом является полезной.

Подготовка пациента

Предоперационная подготовка пациента и членов его семьи важна, особенно информирование о необходимости ампутации и необходимости активного участия пациента во всем процессе. Очень полезным может быть визит опытного человека с аналогичной ампутацией и сходными характеристиками. Вся направленность должна быть, прежде всего, реалистичной. Должны быть указаны диапазоны вероятных результатов, а не наилучшие возможные результаты.

Необходимые измерения для определения прогнозируемого уровня подвижности могут помочь определить вероятный уровень функциональности (3).

Преморбидные медицинские состояния, включая несоответствующее питание, должны быть максимально облегчены. Плохо контролируемый диабет и сердечно-легочные заболевания могут мешать заживлению и/или реабилитации. Курение также вредно для выздоровления, поэтому важным является принятие мер для отказа от курения.

Послеоперационное ведение пациента и осложнения

Неотложное послеоперационное ведение пациента включает меры по

  • Сохранять диапазон движений для предотвращения контрактур.

  • Поддержанию или увеличению физической силы и общего состояния

  • Контролю над отеками (например, при помощи компрессии)

По мере восстановления пациенты должны начать десенсибилизировать культю с помощью массажа, постукивания, вибрации и прогрессирующей нагрузки. Следует поощрять привычку к здоровому питанию.

Подгонку протеза можно начать, когда хирургическая рана достаточно зажила, объем остаточной жидкости в конечности стабилизировался до приемлемого уровня, пациент имеет достаточную общую физическую силу и диапазон движений в суставах, а медицинское разрешение предоставлено – обычно это происходит через 7-10 недель после ампутации.

Ампутационная культя претерпевает значительные морфологические изменения в течение 6-18 месяцев после ампутации. Подготовительные/временные протезы устанавливаются до тех пор, пока культя не стабилизируется, тогда уже предоставляется окончательный протез. Временный протез позволяет пациенту привыкнуть к протезу, а при ампутации нижних конечностей – стоять и удерживать свой вес. Прежде чем объем жидкости культи стабилизируется и начнутся окончательные процедуры протезирования, может потребоваться несколько замен гильзы протеза.

Тренировка походки для человека с ампутацией нижней конечности призвана улучшить пространственно-временное восприятие и кинематику суставов нижней конечности, а также минимизировать количество энергии, необходимой для передвижения с протезом (см. также Реабилитация после ампутации ноги).

Осложнения обычно включают постоянные боли в культе, сильную гиперчувствительность (как поверхностную, так и в более глубоких тканях), недостаточность кровообращения, разрушение кожных покровов и отек культи. Это может быть вызвано либо проблемами с культей, либо с протезом и/или его гильзой.

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