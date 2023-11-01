Рентгеноконтрастные средства и реакции

Рентгеноконтрастные средства часто используются в рентгенографии и рентгеноскопии, чтобы очертить границы между тканями со схожей рентгеноконтрастностью. Большинство рентгеноконтрастных средств производятся на основе йода.

Йодсодержащие рентгеноконтрастные средства могут быть

Ионными

Неионными

Ионные контрастные средства, которые являются солями, гиперосмолярные по отношению к плазме крови. Эти вещества не следует использовать для миелографии или в инъекциях, которые вводятся в спинномозговой канал (из-за риска нейротоксичности) или бронхиальное дерево (из-за риска отека легких).

Неионные рентгеноконтрастные вещества могут быть низкоосмолярными (но все еще остающиеся гиперосмолярными по отношению к крови) или изоосмолярными (при той же осмолярности, что и кровь). В настоящее время почти во всех учреждениях регулярно используются более новые, неионные рентгеноконтрастные вещества, потому что они вызывают меньше побочных эффектов.

Наиболее серьезные реакции на рентгеноконтрастные вещества

Аллергические реакции

Контрастная нефропатия (поражение почек после внутрисосудистого введения рентгеноконтрастного вещества)

Рентгеноконтрастные реакции аллергического типа Реакции различаются по степени тяжести Мягкая (например, кашель, зуд, заложенность носа)

Умеренная (например, одышка, свистящее дыхание, небольшие изменения в пульсе или кровяном давлении)

Тяжелая (например, дыхательная недостаточность, аритмии, такие как брадикардия, судороги, шок, остановка сердца) Механизм является анафилактоидным (см. Анафилаксия); факторы риска включают в себя следующее: Предыдущую реакцию на введение рентгеноконтрастных агентов

Астма

Аллергия Лечение начинается с остановки инфузии рентгеноконтрастного вещества. При легкой или умеренной реакции, как правило, эффективен димедрол в дозировке 25 до 50 мг внутривенно. При тяжелых реакциях лечение зависит от типа реакции и включает кислород, адреналин, внутривенные вливания и, возможно, атропин (при брадикардии). У пациентов с высоким риском возникновения рентгеноконтрастных реакций следует применять диагностические исследования, не требующие йодированных рентгеноконтрастных веществ. Если необходимо ввести рентгеноконтрастное вещество, следует применять неионные вещества, а пациентам должна быть проведена премедикация преднизоном (50 мг перорально за 13 часов, 7 часов и 1 час до введения рентгеноконтрастного вещества) и дифенгидрамином (50 мг в/в, в/м или перорально за 1 час перед введением). Если пациентам требуется немедленное проведение визуализирующих исследований, им можно назначить димедрол 50 мг внутривенно, внутримышечно или перорально за 1 час до инъекции контрастного вещества и гидрокортизон по 200 мг внутривенно каждые 4 часа до проведения исследования. Желательно отложить визуализацию, если это возможно, до тех пор, пока не будет введено по крайней мере 2 дозы гидрокортизона (см. Руководство Американской коллегии радиологии по контрастным веществам).

Лактацидоз Пациенты, принимающие метформин и получившие острое повреждение почек в результате введения контраста, подвержены риску развития лактат-ацидоза. Если пациент страдает хроническим заболеванием почек с показателем рСКФ < 30 мл/мин/1,73 м², уже имеет острое повреждение почек или подвергается канюляции артерии с риском развития эмболизации почечной артерии, то от метформина следует отказаться на 48 часов после введения контраста и возобновить его прием только после оценки функции почек и признания ее удовлетворительной. Сам по себе метформин не представляет риска для развития контраст-индуцированной нефропатии (см. Руководство Американской коллегии радиологов по контрастным веществам). Так как многие протоколы, касающиеся рентгеноконтрастных средств и реакций, специфичны и постоянно обновляются, эти детали важно обсудить со специалистами отделения рентгенографии. Здравый смысл и предостережения