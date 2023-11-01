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Рентгеноконтрастные средства и реакции

Авторы:Mustafa A. Mafraji, MD, Rush University Medical Center
Проверено/пересмотрено нояб. 2023

Рентгеноконтрастные средства часто используются в рентгенографии и рентгеноскопии, чтобы очертить границы между тканями со схожей рентгеноконтрастностью. Большинство рентгеноконтрастных средств производятся на основе йода.

Йодсодержащие рентгеноконтрастные средства могут быть

  • Ионными

  • Неионными

Ионные контрастные средства, которые являются солями, гиперосмолярные по отношению к плазме крови. Эти вещества не следует использовать для миелографии или в инъекциях, которые вводятся в спинномозговой канал (из-за риска нейротоксичности) или бронхиальное дерево (из-за риска отека легких).

Неионные рентгеноконтрастные вещества могут быть низкоосмолярными (но все еще остающиеся гиперосмолярными по отношению к крови) или изоосмолярными (при той же осмолярности, что и кровь). В настоящее время почти во всех учреждениях регулярно используются более новые, неионные рентгеноконтрастные вещества, потому что они вызывают меньше побочных эффектов.

Наиболее серьезные реакции на рентгеноконтрастные вещества

  • Аллергические реакции

  • Контрастная нефропатия (поражение почек после внутрисосудистого введения рентгеноконтрастного вещества)

Рентгеноконтрастные реакции аллергического типа

Реакции различаются по степени тяжести

  • Мягкая (например, кашель, зуд, заложенность носа)

  • Умеренная (например, одышка, свистящее дыхание, небольшие изменения в пульсе или кровяном давлении)

  • Тяжелая (например, дыхательная недостаточность, аритмии, такие как брадикардия, судороги, шок, остановка сердца)

Механизм является анафилактоидным (см. Анафилаксия); факторы риска включают в себя следующее:

  • Предыдущую реакцию на введение рентгеноконтрастных агентов

  • Астма

  • Аллергия

Лечение начинается с остановки инфузии рентгеноконтрастного вещества.

При легкой или умеренной реакции, как правило, эффективен димедрол в дозировке 25 до 50 мг внутривенно.

При тяжелых реакциях лечение зависит от типа реакции и включает кислород, адреналин, внутривенные вливания и, возможно, атропин (при брадикардии).

У пациентов с высоким риском возникновения рентгеноконтрастных реакций следует применять диагностические исследования, не требующие йодированных рентгеноконтрастных веществ. Если необходимо ввести рентгеноконтрастное вещество, следует применять неионные вещества, а пациентам должна быть проведена премедикация преднизоном (50 мг перорально за 13 часов, 7 часов и 1 час до введения рентгеноконтрастного вещества) и дифенгидрамином (50 мг в/в, в/м или перорально за 1 час перед введением). Если пациентам требуется немедленное проведение визуализирующих исследований, им можно назначить димедрол 50 мг внутривенно, внутримышечно или перорально за 1 час до инъекции контрастного вещества и гидрокортизон по 200 мг внутривенно каждые 4 часа до проведения исследования. Желательно отложить визуализацию, если это возможно, до тех пор, пока не будет введено по крайней мере 2 дозы гидрокортизона (см. Руководство Американской коллегии радиологии по контрастным веществам).

Контрастная нефропатия

При нефропатии, вызванной введением рентгеноконтрастных веществ, уровень креатинина в сыворотке крови, как правило, начинает увеличиваться в течение 24 часов после внутривенного введения контраста; он достигает пиковых значений между 3 и 5 днями и возвращается к исходному уровню в течение 7-10 дней.

Общие факторы риска включают:

У пациентов с риском острого поражения почек вследствие введения йодированного внутрисосудистого рентгеноконтрастного вещества, должны быть рассмотрены следующие меры:

  • Снижение дозы рентгеноконтрастного вещества

  • Использование изоосмолярных веществ

  • Гидратация

Существует множество схем гидратации. Одна из схем предполагает введение обычного физраствора со скоростью 100 мл в час в течение 6-12 часов до введения контраста и продолжение в течение 4-12 часов после введения контраста (см. Руководство Американской коллегии радиологов по контрастным веществам).

Применение N-ацетилцистеина было широко изучено и не показало эффективности в профилактике контраст-индуцированной нефропатии (1).

Лактацидоз

Пациенты, принимающие метформин и получившие острое повреждение почек в результате введения контраста, подвержены риску развития лактат-ацидоза. Если пациент страдает хроническим заболеванием почек с показателем рСКФ < 30 мл/мин/1,73 м², уже имеет острое повреждение почек или подвергается канюляции артерии с риском развития эмболизации почечной артерии, то от метформина следует отказаться на 48 часов после введения контраста и возобновить его прием только после оценки функции почек и признания ее удовлетворительной. Сам по себе метформин не представляет риска для развития контраст-индуцированной нефропатии (см. Руководство Американской коллегии радиологов по контрастным веществам).

Так как многие протоколы, касающиеся рентгеноконтрастных средств и реакций, специфичны и постоянно обновляются, эти детали важно обсудить со специалистами отделения рентгенографии.

Здравый смысл и предостережения

  • Отмените прием метформина на 48 часов после внутривенного введения контраста, если развивается острое повреждение почек, чтобы избежать лактат-ацидоза, и возобновите прием метформина только после подтверждения улучшения функции почек.

Справочные материалы

  1. 1. Weisbord SD, Gallagher M, Jneid H, et al: Outcomes after Angiography with Sodium Bicarbonate and AcetylcysteineN Engl J Med 378(7):603-614, 2018. doi:10.1056/NEJMoa1710933

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