Ранее веские доказательства свидетельствовали о том, что EPA/DHA (EPA плюс DHA в различных комбинациях) в дозе от 800 до 1500 мг/день снижает риск развития инфаркта миокарда и смерти вследствие аритмии у пациентов с ранее диагностированной ишемической болезнью сердца и принимающих традиционные препараты (2). EPA/DHA также снижает уровень триглицеридов.

Исследование OMEMI 2021 года (применение омега-3 жирных кислот у лиц пожилого возраста с инфарктом миокарда) было рандомизированным клиническим исследованием, в котором 1027 пациентов в возрасте от 70 до 82 лет с недавним (от 2 до 8 недель) острым инфарктом миокарда в дополнение к стандартному лечению ежедневно получали 1,8 г n-3 полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) (930 мг эйкозапентаеновой кислоты и 660 мг докозагексаеновой кислоты) или плацебо (кукурузное масло). Первичная конечная точка представляла собой совокупность несмертельного острого инфаркта миокарда, внеплановой реваскуляризации, инсульта, смерти от всех причин и госпитализации по поводу сердечной недостаточности через 2 г. Первичная конечная точка наблюдалась у 21,4% пациентов при n-3 ПНЖК против 20,0% при плацебо (P = 0,60). Авторы пришли к выводу, что исследование не выявило уменьшения клинических проявлений у пожилых пациентов с недавним острым инфарктом миокарда (3).

Обзор 2016 года подтвердил убедительные доказательства дозозависимого эффекта снижения уровня триглицеридов. Тем не менее существуют данные среднего уровня достоверности, которые свидетельствуют о снижении риска смертности по причине сердечно-сосудистых патологии и основных неблагоприятных сердечно-сосудистых осложнений, а также данные низкого уровня достоверности, которые свидетельствуют о применении более высоких доз, связанного с более низким риском проявления заболевания коронарной артерии и сердечной недостаточности. Никакого эффекта снижения артериального давления не было выявлено (4).

Кокрановский обзор 2020 года, который охватил 86 рандомизированных контролируемых исследований (162 796 субъектов) продолжительностью от 12 до 88 месяцев подтвердил, что омега-3 жирные кислоты снижают уровень триглицеридов и, с высокой степенью доказательств, оказывают незначительное влияние на сердечно-сосудистые события и смерть. Обзор показал незначительное снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, но отсутствие разницы в количестве инсультов или аритмий. В обзоре отмечается, что 167 участников нуждались в лечении для предотвращения одного коронарного события, и 334 участника нуждались в лечении, чтобы предотвратить одну смерть из-за ишемической болезни сердца (5). Тем не менее в исследовании REDUCE-IT, в которое были включены пациенты с установленными сердечно-сосудистыми заболеваниями или с сахарным диабетом и другими факторами риска, а также с повышенными уровнями триглицеридов, несмотря на лечение статинами, сообщалось о значительном снижении MACE (основных неблагоприятных сердечных событий) на фоне применения рецептурного фармакологического агента, икосапента этила (6).

Научно-консультативный совет Американской ассоциации кардиологов (American Heart Association) от 2019 года прокомментировал ограничения использования нерецептурных пищевых добавок с рыбьим жиром и рекомендует при гипертриглицеридемии использовать только рецептурные и одобренные FDA продукты (7).