Не существует высококачественных исследований, подтверждающих эффективность бакопы для улучшения памяти, когнитивных функций или лечения каких-либо расстройств. Тем не менее, некоторые небольшие исследования заслуживают упоминания.

Рандомизированное исследование 60 студентов-медиков в Индии, которые получали 150 мг стандартизированного экстракта бакопы или плацебо два раза в день в течение 6 недель, показало значительное улучшение памяти и когнитивных функций (1).

В рандомизированном исследовании 54 пациента в возрасте 65 лет и старше (средний возраст 73,5 года) без клинических признаков деменции в течение 12 недель проходили терапию бакопой 300 мг в день или плацебо. У пациентов, получавших бакопу, улучшение в тестах на память по сравнению с исходным уровнем было значительно больше, чем у тех, кто получал плацебо (2).

В рандомизированном исследовании 98 здоровых австралийских взрослых старше 55 лет в течение 12 недель принимали бакопу по 300 мг в день или плацебо. Бакопа значительно улучшила вербальное обучение, приобретение памяти и отсроченное припоминание по сравнению с плацебо (3).