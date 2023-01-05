Бакопа (Bacopa monnieri) – многолетнее травянистое растение, которое обычно произрастает на заболоченных землях во многих регионах мира. Это растение также известно как брахми, индийский щитолистник, водяной исоп и трава благодати.
(См. также Обзор биологически активных пищевых добавок).
Информация о свойствах и применении
Считается, что бакопа улучшает или поддерживает память, усвоение информации, концентрацию, фокус и общую когнитивную функцию и производительность. Некоторые принимают бакопу, чтобы облегчить или отсрочить симптомы болезни Альцгеймера и синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).
Научные доказательства
Не существует высококачественных исследований, подтверждающих эффективность бакопы для улучшения памяти, когнитивных функций или лечения каких-либо расстройств. Тем не менее, некоторые небольшие исследования заслуживают упоминания.
Рандомизированное исследование 60 студентов-медиков в Индии, которые получали 150 мг стандартизированного экстракта бакопы или плацебо два раза в день в течение 6 недель, показало значительное улучшение памяти и когнитивных функций (1).
В рандомизированном исследовании 54 пациента в возрасте 65 лет и старше (средний возраст 73,5 года) без клинических признаков деменции в течение 12 недель проходили терапию бакопой 300 мг в день или плацебо. У пациентов, получавших бакопу, улучшение в тестах на память по сравнению с исходным уровнем было значительно больше, чем у тех, кто получал плацебо (2).
В рандомизированном исследовании 98 здоровых австралийских взрослых старше 55 лет в течение 12 недель принимали бакопу по 300 мг в день или плацебо. Бакопа значительно улучшила вербальное обучение, приобретение памяти и отсроченное припоминание по сравнению с плацебо (3).
Побочные действия
К общим побочным эффектам бакопы относятся желудочно-кишечные расстройства, тошнота и сухость во рту.
Лекарственное взаимодействие
Бакопа может повышать уровень ацетилхолина и, следовательно, уменьшать эффект антихолинергических препаратов или усиливать побочные эффекты холинергических препаратов, повышающих уровень ацетилхолина (например, препараты при глаукоме или болезни Альцгеймера).
Бакопа может повышать уровень гормонов щитовидной железы; следовательно, лица, принимающие препараты гормонов щитовидной железы, не должны принимать бакопу.
Бакопа может изменять уровень медикаментов в крови, метаболизируемых системой цитохрома Р450 (например, варфарин, некоторые блокаторы кальциевых каналов, противосудорожные препараты).
(Cм. также таблицу Некоторые возможные взаимодействия между биологически активными пищевыми добавками и лекарственными препаратами).
Справочные материалы
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