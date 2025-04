1. Kumar N, Abichandani LG, Thawani V, Gharpure KJ, Naidu MU, Venkat Ramana G: Efficacy of standardized extract of Bacopa monnieri (Bacognize®) on cognitive functions of medical students: a six-week, randomized placebo-controlled trial. Evid Based Complement Alternat Med 4103423, 2016. doi:10.1155/2016/4103423

2. Calabrese C, Gregory WL, Leo M, Kraemer D, Bone K, Oken B: Effects of a standardized Bacopa monnieri extract on cognitive performance, anxiety, and depression in the elderly: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. J Altern Complement Med 14(6):707-713, 2008. doi:10.1089/acm.2008.0018